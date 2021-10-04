Гороскоп на 4-10 октября для ижевчан: перед Водолеями извинится давний должник, а Львам стоит погулять в сосновом лесу

Гороскоп на неделю
Фото: pexels.com
«Комсомолка» расскажет, на какую сферу жизни стоит обратить особое внимание всем 12 знакам зодиака.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА
Как вести себя с близкими? Чего ждать от них на этой неделе? А чего они ждут от нас?
Рыбы
Бросьте все силы на организацию хорошего отдыха со своими друзьями. Причем не только на выходных – соберитесь в уютной компании на кухне в среду, обсудите последние новости, поделитесь мечтами. Такие посиделки дадут вам много энергии.
Овен
Не анализируйте происходящее – позвольте себе плыть по течению. Звезды уверены, что близкие приятно удивят вас на этой неделе, и ваша семья погрузится во взаимопонимание.
Весы
Стоп! Вам надо притормозить. Возможно, вы стали слишком требовательными к своим близким, и они вот-вот сорвутся. Подумайте об их чувствах, и добро вернется к вам стократно.
ДЕНЬГИ, УСПЕХ, БИЗНЕС
Ждать ли прибавки к зарплате? Будет и успешной неделя? И стоит ли вкладывать свои силы в работу?
Дева
Позитивные изменения, к которым вы давно стремились, наконец-то воплотятся в жизнь. Они положительно повлияют на вашу работу, а также принесут дополнительный заработок.
Рак
Благоприятная неделя во всех смыслах. За что бы вы ни взялись, у вас все получится. А идея, которую вы предложите своему начальству, принесет вам хорошую премию. Главное – подумайте заранее, как презентовать ее правильно.
Водолей
Наконец-то все те, кому вы одалживали деньги, вспомнят об этом. Даже самый наглый должник, который давно вас игнорировал, вернется с извинениями в денежном эквиваленте.
Стрелец
Не переживайте, если люди будут мешать вам строить карьеру. Завистников много, а звезды сулят вам большой успех на этой неделе. Правда, идти по головам все же не стоит.
ЗДОРОВЬЕ, ТРАВМЫ
Энергия будет бить ключом? Или стоит взять тайм-аут и обратиться к доктору?
Лев
Как давно вы были в лесу? Шуршали осенними листьями, дышали свежим воздухом... Звезды считают, что вам необходимо на этой неделе как можно чаще гулять где-то на природе, желательно в сосновом лесу.
Скорпион
Посчитайте, сколько часов в сутки вы спите. Если шесть и меньше – стоит серьезно задуматься о пересмотре своего графика. Даже если вам кажется, что организм успевает отдохнуть за это время, это не значит, что он не подведет вас в самый неожиданный момент.
Козерог
Энергия покинет вас на этой неделе. Возможно, ваш организм на что-то намекает? Лучше не планировать большие дела, только если это не осмотр у врача.
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ХОББИ
Чему стоит посвятить свой досуг?
Телец
Вы в небольшом застое, но, как уверяют звезды, это нормально. Невозможно постоянно быть на коне. Передохните, наберитесь сил и вновь вперед!
Близнецы
Эта неделя отличается целой волной творческой энергии, которая полностью захлестнет вас. Не подавляйте ее, вы наверняка создадите нечто прекрасное.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 6 мест Ижевска, где можно погулять осенним вечером и сделать удивительные фото
- Погода в Ижевске на октябрь 2021: влияние гребня антициклона и первый снег
- Итоги недели в Ижевске: новые антиковидные ограничения в Удмуртии и пьющая многодетная семья из Сарапула в эфире федерального канала