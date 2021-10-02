Итоги недели в Ижевске: новые антиковидные ограничения в Удмуртии и пьющая многодетная семья из Сарапула в эфире федерального канала

В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер. Фото: Амир Закиров

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:

Глава района в Удмуртии торжественно открыл беседку

Молодая семья из Удмуртии приняла участие в шоу «Видели видео?» на Первом канале

Писатель Алексей Иванов приедет в Удмуртию

Коронавирус в Удмуртии: как культурные учреждения готовятся к введению новых антиковидных мер

ПЦР-тесты, QR-коды и ограничение посадочных мест: как будет работать общепит Удмуртии в новых антиковидных условиях?

Мать экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба о своем сыне: «Он добрый, честный, отзывчивый»

На Центральной площади Ижевска будут раздавать саженцы кедра, клена и черемухи

Уголовное дело возбудили в Ижевске после жесткой посадки вертолета санавиации

8 школ и детских садов в Удмуртии закрыли на карантин по коронавирусу

Постоянный пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади закроют в Ижевске

Видео: троих жителей Ижевска задержали по подозрению в незаконной легализации мигрантов

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска отключили

В ковид-центры Удмуртии поступил 81 аппарат ИВЛ

За изнасилование 10-летней давности осудят двоих жителей Удмуртии

В больницах Удмуртии свободны менее 2% ковид-коек

Мужчину, который зарезал знакомого за отказ кукарекать после игры в шашки, осудили в Ижевске

Жителя Удмуртии будут судить за попытку взорвать купюроприемник банкомата

Видео: похитителей средств со счетов жителей Удмуртии задержали в Челябинской области

Бывший глава Росгвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов стал советником председателя правительства региона

Река в Удмуртии могла приобрести неестественный оттенок из-за роста синезеленых водорослей

Новым владельцем «Удмуртохоты» стал предприниматель из Ижевска Андрей Осколков

Педофил из Якшур-Бодьинского района Удмуртии может отправиться в колонию на 20 лет

Владимир Некрасов ушел с должности главного архитектора Ижевска

Второй аппарат ЭКМО поступил в Ижевск

Противоэпидемические меры усилили в общественном транспорте Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

В УДМУРТИИ ВВЕЛИ НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер. Фото: Амир Закиров

Кого они затрагивают и как теперь с этим жить – читайте в материале «Комсомолки»

ДИСТАНТА ПОКА НЕ БУДЕТ

Фото: архив КП

Глава Минобразования Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, что решение будут принимать в конце каждой недели. Подробнее

ПЬЮЩИЕ МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ ИЗ САРАПУЛА СТАЛИ ГЕРОЯМИ ШОУ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Фото: Первый канал

Сарапульчанка продолжает пьянствовать, даже будучи беременной очередным ребенком. Подробнее

В ИЖЕВСКЕ ЗАКРЫЛИСЬ ВСЕ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Фото6 Сергей Грачев

Где теперь можно поставить прививку – читайте здесь.

ДЕВУШКИ ИЗ ПИТЕРА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ

Ремонт продлился неделю. Фото: скриншот из видео

Ради реализации смелого проекта им пришлось продать квартиру. Подробнее