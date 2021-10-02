Итоги недели в Ижевске: новые антиковидные ограничения в Удмуртии и пьющая многодетная семья из Сарапула в эфире федерального канала

В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер. Фото: Амир Закиров
Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:
Глава района в Удмуртии торжественно открыл беседку
Молодая семья из Удмуртии приняла участие в шоу «Видели видео?» на Первом канале
Писатель Алексей Иванов приедет в Удмуртию
Коронавирус в Удмуртии: как культурные учреждения готовятся к введению новых антиковидных мер
ПЦР-тесты, QR-коды и ограничение посадочных мест: как будет работать общепит Удмуртии в новых антиковидных условиях?
Мать экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба о своем сыне: «Он добрый, честный, отзывчивый»
На Центральной площади Ижевска будут раздавать саженцы кедра, клена и черемухи
Уголовное дело возбудили в Ижевске после жесткой посадки вертолета санавиации
8 школ и детских садов в Удмуртии закрыли на карантин по коронавирусу
Постоянный пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади закроют в Ижевске
Видео: троих жителей Ижевска задержали по подозрению в незаконной легализации мигрантов
Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска отключили
В ковид-центры Удмуртии поступил 81 аппарат ИВЛ
За изнасилование 10-летней давности осудят двоих жителей Удмуртии
В больницах Удмуртии свободны менее 2% ковид-коек
Мужчину, который зарезал знакомого за отказ кукарекать после игры в шашки, осудили в Ижевске
Жителя Удмуртии будут судить за попытку взорвать купюроприемник банкомата
Видео: похитителей средств со счетов жителей Удмуртии задержали в Челябинской области
Бывший глава Росгвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов стал советником председателя правительства региона
Река в Удмуртии могла приобрести неестественный оттенок из-за роста синезеленых водорослей
Новым владельцем «Удмуртохоты» стал предприниматель из Ижевска Андрей Осколков
Педофил из Якшур-Бодьинского района Удмуртии может отправиться в колонию на 20 лет
Владимир Некрасов ушел с должности главного архитектора Ижевска
Второй аппарат ЭКМО поступил в Ижевск
Противоэпидемические меры усилили в общественном транспорте Удмуртии
Перейдем к подробным новостям:
В УДМУРТИИ ВВЕЛИ НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер. Фото: Амир Закиров
Кого они затрагивают и как теперь с этим жить – читайте в материале «Комсомолки»
ДИСТАНТА ПОКА НЕ БУДЕТ
Фото: архив КП
Глава Минобразования Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, что решение будут принимать в конце каждой недели. Подробнее
ПЬЮЩИЕ МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ ИЗ САРАПУЛА СТАЛИ ГЕРОЯМИ ШОУ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Фото: Первый канал
Сарапульчанка продолжает пьянствовать, даже будучи беременной очередным ребенком. Подробнее
В ИЖЕВСКЕ ЗАКРЫЛИСЬ ВСЕ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Фото6 Сергей Грачев
Где теперь можно поставить прививку – читайте здесь.
ДЕВУШКИ ИЗ ПИТЕРА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ
Ремонт продлился неделю. Фото: скриншот из видео
Ради реализации смелого проекта им пришлось продать квартиру. Подробнее