Погода в Ижевске на октябрь 2021: влияние гребня антициклона и первый снег

Предварительно, 11 октября в республике ожидается первый снег

Итак, начался второй месяц осени. Сентябрь выдался хмурым, температурный фон по сравнению с августом довольно резко снизился, часто шли дожди. Опираясь на разные источники, «Комсосолка» попыталась составить долгосрочный прогноз погоды на на октябрь 2021 года.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, с 3 октября на характер погоды в Удмуртии начнет влиять гребень антициклона, существенных осадков не ожидается. До середины следующей недели температура воздуха в ночные часы окажется в пределах -3..+3°С, в дневные часы +7..12°С. Ночью и утром возможен туман. В середине недели дождей так же не ожидается, а температура слабо, но повысится.

По данным сервиса Goodmeteo, неделя с 4 по 10 октября выдастся сухой, осадков не ожидается. В пятницу, 8 октября, будет ясно, в остальные дни пасмурно либо облачно. Максимальная дневная температура ожидается в районе +11…12°С, минимальная ночная 0°С.

Следующая неделя порадует ижевчан первым снегом. Предварительно, снег может выпасть уже 11 октября. 12 октября прогнозируется небольшой снегопад. 14 октября будет ясно, до 16 октября осадков не ожидается. В воскресенье, 17 октября, прогнозируется дождь со снегом. Максимальная дневная температура ожидается в районе +6°С, минимальная ночная - 3°С.

Предварительные данные говорят о том, что с 18 по 31 октября снега не ожидается. В этот период ожидается 5 дождливых дней, 7 в разной степени облачных, 1 пасмурный и 1 ясный день. Максимальная дневная температура в районе +6°С, минимальная ночная - 2°С.