Как отучить от вредных привычек и приучить к новому корму: 9 вопросов о кошках, на которые ответил ветеринар из Ижевска

Разобрали популярные вопросы о кошках Фото: pexels.com

4 октября – Всемирный день защиты животных. Этот праздник создан, чтобы обратить внимание людей на проблемы наших братьев меньших. Чтобы улучшить взаимопонимание между людьми и животными, мы задали несколько популярных вопросов о кошках Екатерине Шабалиной – ветеринару, доценту кафедры внутренних болезней и хирургии. Она ответила на них в эфире программы «Ветеринарный факультет» радио «Адам» (104,5 FM, 12+).

Как нужно знакомить домашних животных? А если берешь второе животное с улицы?

«Первый момент – важно, чтобы домашняя кошка или собака были вакцинированы. Потому что есть риск того, что животное является носителем инфекции. Второй момент – мы иногда думаем, что животные обязательно подружатся и будут жить душа в душу, но так происходит не всегда. Тут нужно быть просто готовым к этому».

А если они не подружились? Что еще можно сделать?

«Они могут привыкнуть к друг другу, прийти к какому-то компромиссу. Либо жить по разным углам. Тут нельзя однозначно сказать, что 100 % будет все хорошо или плохо».

Ситуация: кошка по-маленькому ходит всегда в лоток, а по-большому – куда попало. Как это можно исправить?

«Если это какое-то определенное место, то можно поставить туда второй лоток. Иногда можно поэкспериментировать с наполнителями – это тоже может помочь. Существуют препараты из разряда «приучатели к месту». Некоторые кошки реагируют на них, а другие нет. Животное можно поругать, но не бить конечно же. А когда она сходила в нужное место – похвалить. Кошки все чувствуют, как негатив, так и позитив по отношению к ним».

Стоит ли кормить котенка сухим кормом? Если да, то когда его лучше вводить в рацион?

«Котят можно кормить сухим кормом, начиная с месяца, есть специальные серии кормов. Сухой корм удобен, но главное чтобы он был качественный и профессиональный. Лучше всего совершать покупки в зоомагазинах».

Мой кот ест только влажный корм. Как приучить его к сухому?

«Можно попробовать размочить сухой корм, чтобы он разбух, и посмотреть – будет ли кот есть, потому что некоторым не нравится сухая консистенция. Второй вариант – обмазать сухой корм влажным. Еще можно пробовать разные марки и производителей».

Кошке 12 лет, хотим перевести ее на беззерновой корм. Это правильно? И как лучше переводить кошку с одного корма на другой?

«Одно время была мода на беззерновые корма. Сейчас доказано, что некоторые заболевания развиваются, когда животное не получает необходимые элементы и аминокислоты, которые содержаться в зерне. Поэтому от таких кормов потихонечку начинают уходить. Если нет острой необходимости менять корм, кошка ест, чувствует себя хорошо – тогда просто внутри той марки, которую вы выбираете, найдите категорию для возрастных кошек».

Не могу правильно составить кошачий рацион. Что стоит учесть? Я хочу кормить ее разнообразно, иногда баловать.

«Лучше оставить как сухой, так и влажный корм, но обязательно одной марки. А если и баловать, то можно это сделать влажным кормом другого вкуса, но этой же фирмы, например. К сожалению наша пища не всегда подходит кошкам, она иногда может им навредить. Да и мы сами не всегда правильно питаемся».

Когда мы ложимся спать, кошка начинает кричать и раздирать штору. Как ее отучить от этой привычки?

«Это привлечение внимания. Кошка очень любит не только когда ее гладят, но и когда с ней играют. Важно уделять этому время. И, что не менее важно, если вы играете с кошкой, то ни в коем случае не надо это делать лазерной указкой или с помощью солнечного зайчика. Цель для кошки должна быть осязаема, с запахом, животное должно его чувствовать.. Игрушки, как и корм, должны быть качественными».

Можно ли измерить давление у кошки в домашних условиях?

«Есть ветеринарный тонометр, но ценник на него высокий. Можно подобрать детский тонометр».

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