Бесплатные прививки в частных клиниках и выплаты на детей только на карту «Мир»: изменения октября-2021, которые коснутся жителей Ижевска

Главные изменения октября 2021 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Рассказываем о федеральных и региональных изменениях в октябре-2021, которые повлияют на жителей Удмуртии.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Бесплатные прививки в частных клиниках

Граждане России смогут вакцинироваться в наиболее удобном для них месте. С октября можно будет сделать бесплатные прививки, включенные в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках. Новая норма призвана повысить уровень здравоохранения в стране.

Тестирование для инвесторов

Растет число розничных неопытных инвесторов. К октябрю их число превысит 14 миллионов человек. Многие из них пострадали от необдуманных вложений. Теперь, перед сделками, им нужно будет пройти бесплатный тест, в котором нет ограничений на пересдачу. Это повысит финансовую грамотность и поможет им оценить свои риски. У тех, кто не сможет успешно сдать тест, останется право купить любой инструмент на сумму не более 100 тыс рублей за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

В интернете станет возможным бесплатно смотреть ТВ-каналы

Граждане смогут бесплатно смотреть телевизионные каналы первого и второго мультиплекса в интернете. К ним относятся Первый канал, Россия-1, ТНТ, СТС, Пятница! и другие. Оператором связи будет запрещено устанавливать цену на трафик от этих каналов. Площадками для просмотра станут онлайн-кинотеатры.

Выплаты за ребенка будут поступать только на карту «Мир»

С 1 октября ежемесячное пособие за ребенка до трех лет будут зачисляться на карту «Мир». Пособие за первого или второго ребенка получают семьи, в которых ребенок родился или был усыновлен с 2018 года.

Последний месяц для подачи заявлений на «школьную» выплату

Заявление на единовременную выплату на ребенка-школьника можно подать до 1 ноября. Напомним, что выплаты в размере 10 тысяч рублей начали выплачивать с середины августа. Они приходят одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. Подробности.

Подкаст о единовременной «школьной» выплате.

Срок действия отсрочки техосмотра заканчивается

С 1 октября ТО должны пройти граждане, у которых срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. При этом, если он истекал в июне – карта действует до ноября. Также, пройти техосмотр в установленные сроки должны владельцы грузового транспорта, автобусов и такси. А владельцы частных легковых автомобилей и мотоциклов могут продлить прохождения техосмотра до 1 марта 2022 года.

Повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей

Будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту, военных срочной службы, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной систем и органов принудительного исполнения, некоторых сотрудников Фельдъегерской службы на 3,7 %.

Операторы сотовой связи будут предоставлять данные Роскомнадзору

Операторы связи будут обязаны предоставить данные юридических и ИП лиц Роскомнадзору. Эти данные включают в себя запись разговоров, текстовые и мультимедийных сообщений. Такая мера направлена на борьбу с сим-картами, у которой нет владельца – ими могут пользоваться преступники для совершения террористических актов и других противозаконных действий.

Оформление договора о покупке недвижимости в новостройках станет проще

Теперь договор будет зарегистрирован в Росреестре:

- за семь дней при подаче документов через МФЦ,

- за пять дней, если заявление в бумажном виде,

- за три дня при использовании электронной формы.

Подавать документы о госрегистрации можно будет через нотариуса. Также, размер машино-места больше не будет ограничиваться.

Новый состав Госдумы Российской Федерации начнет работу с 12 октября

От Удмуртии в Госдуму прошли кандидаты от четырех партий. Подробности.

Состоится Всероссийская перепись населения

Она начнется с 15 октября. Более 300 тысяч переписчиков будут ходить по домам. Принять участие можно будет и на портале Госуслуг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Вводятся антиковидные ограничения

В заведения общепита можно будет заходить по QR-коду, либо если заполняемость зала будет не более 50%. При посещении массовых спортивных, культурных и просветительских мероприятий нужен будет сертификат о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста (которому не более 72 часов). Вводится термометрия на входе в учреждения, усиливаются масочные рейды. Подробности.

Дети не смогут посещать массовые мероприятия без ПЦР-тестов.

Изменения движения пригородных поездов

Начнет курсировать поезд Ижевск-Игра по пятницам с 22 октября. С 9 октября будет выведен из расписания поезд «Ижевск-Ува-Ижевск» по выходным. С 18 октября поезд «Ижевск-Чур» будет ходить только по вторникам и четвергам. Подробности.

Дачные автобусные маршруты прекратят движение

Из-за снижения пассажиропотока 11 сезонных автобусных маршрутов прекратят свое движение. Это случится 1 октября. Подробности.

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