Записка с цитатой из книги Стивена Кинга и конфеты с алкоголем: что дарили ижевским педагогам на День учителя

Не все ученики дарят наборы с чаем и букеты цветов Фото: pexels.com

5 октября в России отметят день учителя. Букеты цветов, конфеты, сервизы – неотъемлемая часть праздника, однако не все ученики идут проторенной дорогой. Некоторые из них преподносят своим педагогам довольно неожиданные презенты. «Комсомолка» спросила у ижевских учителей о самых необычных подарках, которые они получали к профессиональному празднику.

«МЕНЯ ЗАСТАВИЛА МАМА»

По словам Анны Николаевны, родители часто дарят сертификаты в магазины одежды, однако часто там нет подходящего ей размера, из-за чего сертификат сгорает.

Однажды девушка получила в подарок самодельную куклу. Мальчик вручил ее со словами: «Это не моя идея. Меня заставила мама».

«Накануне, я как раз посмотрела ужастик про проклятую куклу и та, которую мне подарили, была в точности, как из фильма. Я принесла ее домой, но мне казалось, что она следит за мной своим немигающим взглядом. Я решила, что не смогу провести ночь с ней под одной крышей и в итоге отдала ее детям на детской площадке», – рассказывает Анна Николаевна.

Учитель передарила куклу детям Фото: pexels.com

КОНФЕТЫ С АЛКОГОЛЕМ

Старшеклассники вручили Наталье Александровне конфеты с сюрпризом – в качестве начинки в них присутствовала водка. На просьбы детей угостить их конфетами преподаватель, конечно же, ответила отказом.

Обычная на вид коробка конфет оказалась с сюрпризом Фото: pexels.com

ЗАПИСКА ИЗ ФИЛЬМА УЖАСОВ

Преподаватель английского языка Наталья Станиславовна вспоминает, что как-то раз она получила от третьеклассника весьма необычную записку. В ней было написано следующее: «Жар твоих волос — угли в январском костре. Я в нем сгораю». Столь осознанное и взрослое послание маленького мальчика удивило Наталью Станиславовну, однако записку она сохранила.

Спустя время она узнала, что мальчик процитировал персонажа фильма ужасов по книге Стивена Кинга «Оно» (18+). Согласно сюжету фильма, клоун Пеннивайз питается детскими страхами – вероятно, мальчик усмотрел в этом параллель с уроками английского.

Учитель нашла первоисточник столь взрослой цитаты Фото: pexels.com

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАБАЧОК

Анастасия Андреевна занималась репетиторством с одной из своих учениц. После очередного сентябрьского занятия, которое проходило у девочки дома, ее мама вручила учительнице помидоры, огурцы и кабачок. Девушка была рада такому подарку.

«Фаршированный кабачок был на ужин на следующий день», – добавляет она.

Обычные овощи оказались очень необычным подарком Фото: pexels.com

ЛУПА ДЛЯ СТРОГОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Анастасия выпустилась из школы в 2015 году. Девушка рассказывает, что с учительницей по русскому языку у них были дружеские отношения, однако это не отменяло строгих требований со стороны педагога. Настя всегда очень мелко писала, и учительница указывала ей на это со словами: «Твои записи только с лупой можно разобрать». Тогда девушка в шутку подарила своей учительнице лупу – все дальнейшие сочинения Насти всегда проверялись с ее помощью.

Лупа стала главным помощником учительницы во время проверки тетрадей Анастасии Фото: pexels.com

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