«Твой папа тебя охраняет»: отец жительницы Ижевска общался с ней после своей смерти

Во время похорон умерший отец разговаривал со своей дочерью

Ижевчанка Наталия потеряла отца, когда ей было 24 года. Он скончался от тяжелой и продолжительной болезни. Но даже после смерти папа смог показать дочке, что он всегда будет с ней. Своей историей в рамках проекта «Мистический Ижевск» Наташа поделилась с «Комсомолкой».

Услышала его голос

Наталия всегда предчувствовала трагические события в семье. Перед смертью родственников ей снились вещие сны. Поэтому к утратам она была морально готова: успевала сказать близким много важных слов, проститься. Вот только с отцом получилось иначе, когда он неожиданно скончался в 2003 году.

Папа серьезно болел, и уже давно лежал в больнице в райцентре. Дочь исправно его навещала: привозила продукты, беседовала с ним и врачами. Для этого приходилось добираться из деревни по ужасным дорогам. Одним холодным и снежным ноябрьским днем она, как обычно, позвонила в больницу, чтобы сказать, что выезжает к нему. Ей ответили: «Не торопитесь: ваш папа умер».

«В этот раз мне ничего не приснилось. Я не была к этому готова и испытала полнейший шок: ноги подкосились, в голове была пустота. Но приходилось думать о похоронах, а не отчаиваться», — делится Наталия.

Мама девушки была убита горем. На хрупкие плечи Наташи навалилось много дел: нужно забрать тело, организовать похороны, позвать близких, устроить поминки…

Стоял снежный ноябрь, путь из больницы в деревню был очень сложным. Ехали на уазике, и на обратном пути с машиной постоянно что-то происходило. Автомобиль сходил с дороги, его заносило, несколько раз он начинал буксовать. Вытаскивали его несколько крепких мужчин. Время тянулось, а ведь нужно было еще столько всего подготовить к похоронам! Дома ждала расстроенная мать, нужно заказать гроб, подготовиться к церемонии… Интернета и телефонов в те годы тоже еще не было — связаться с близкими, чтобы рассказать о своих злоключениях и поддержать друг друга было не так просто.

Ехали из больницы по ужасной дороге в непогоду Фото: Архив КП

Когда машина на середине пути забуксовала в четвертый раз, Наташа разрыдалась. В отчаянии девушка обратилась к отцу: «Папочка, мы ведь ничего не успеем». В этот момент она абсолютно четко услышала голос отца, причем говорил он в своей обычной манере: «Не плачь, дочь, ты все успеешь».

Наталия не испугалась: она почувствовала, что близкий человек поможет ей справиться со всеми трудностями. В этот же момент уазик двинулся с места. Дальнейший путь преодолели без происшествий.

Вылетел охотничий нож

Наталия вернулась домой. После общения с отцом на душе стало намного легче, и можно было спокойно готовиться к похоронам. Но тихую атмосферу траура испортили родственники: один из них начал обвинять мать Наташи, что та слишком поздно отправила супруга в больницу. Ругань переросла в скандал. Девушка была в другой комнате, но собралась с силами и вошла на кухню, чтобы вмешаться в конфликт.

Как только Наталия перешагнула через порог, начал шипеть кот — любимец умершего отца. Он встал на дыбы и испуганно смотрел в одну точку. Все разом смолкли. В полной тишине из кухонного гарнитура вылетел охотничий нож отца и упал около двери. Все это произошло на глазах у нескольких людей.

«Как он оттуда мог вылететь? Он пролетел метра два! Все были в полнейшем шоке, но после этого сразу же угомонились», — описывает Наталия происшествия того дня.

Слышала шаги невидимки

В тот же день отец напомнил о себе еще раз. Примерно в 10 вечера соседка предложила Наташе материал для обивки гроба. Они вместе вышли за тканью, пробираясь по заснеженной тропинке. Было темно, на улице – ни души, а тишину ночи нарушал только скрип снега.

«Я шла за соседкой, и тут отчетливо услышала за собой: топ-топ. Я остановилась, и шаги тут же тоже остановились. Оборачиваюсь — никого. Мне стало страшно: темно, мы одни, а за мной еще и кто-то идет», — вспоминает Наталия.

Ижевчанка услышала шаги отца на заснеженной тропинке. Фото: Pixabay

Своей тревогой она поделилась с соседкой. Но женщина, которая никогда не верила в эзотерику, ответила: «Это просто твой папа тебя охраняет». В этот момент стало хорошо и легко на душе: Наташа поверила словам и приняла их всем сердцем.

После похорон отец снова дал о себе знать. Девушка не могла уснуть и долго думала: как же он там? Все ли правильно сделали? И получила ответ на свои вопросы: ночью приснился папа. Он был весь в белом.

«Дочь, мне тут так хорошо, так спокойно. У меня ничего не болит», — успокоил любящий отец свою дочку.

После этого ничего странного в жизни Наталии больше не происходило, и папа перестал напоминать о себе. Зато наша героиня теперь постоянно чувствует защиту старших родственников.

Душа умершего

Финалист 14-й «Битвы экстрасенсов» Ирина Богданова говорит, что это типичное поведение ушедшего человека. Они могут оставаться с родственниками до года и охранять их. Связи можно поддерживать еще и с пращурами, прадедами, а не только с родителями. Но не все общаются с родными, как отец Наталии. И кинуть нож душа отца тоже могла — хотя это уже сложнее.

«Души ушедших могут выключать свет, хлопать дверями, напоминать о себе. Но не все это делают», — поясняет эксперт.

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