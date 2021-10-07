Нужно ли прививаться, если переболел, и могут ли человека заставить сделать прививку: 6 главных вопросов об обязательной вакцинации в Удмуртии

Что понимается под обязательной вакцинацией в Удмуртии Фото: Амир Закиров

6 октября на сайте Управления Роспотребнадзора по Удмуртии появился документ, в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. В связи с этим у жителей возникло много вопросов – «Комсомолка» собрала ответы на самые частые из них.

ЗАКОННО ЛИ ВООБЩЕ ЗАСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Пожалуй, это самый частый вопрос, но с юридической точки зрения здесь следует разделять понятия. По законодательству России вакцинация – дело добровольное, и заставить человека сделать прививку не в праве никто.

Но в определенных условиях непривитого можно отстранить от работы. В соответствии со статьей №51 ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний главный государственный санитарный врач или его заместитель могут вынести постановление о проведении вакцинации для отдельных граждан или категорий граждан. Такое постановление появилось в Удмуртии 5 октября, с ним можно ознакомиться на сайте регионального Роспотребнадзора.

Прививаться, в первую очередь, должны люди из «группы риска» Фото: Диля Ахмадишина

Как пояснили в ведомстве, при повышенной эпидемической угрозе работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника от профессиональной деятельности. Отстранение – это не увольнение, а по сути неоплачиваемый или (в лучшем случае) частично оплачиваемый отпуск на период неблагополучной обстановки. Но учитывая, что пандемия коронавируса может продлиться еще долго, положение крайне невыгодное для обеих сторон.

ОТСТРАНЯТ ЛИ МЕНЯ ОТ РАБОТЫ, ЕСЛИ МНЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ?

Нет, если у вас есть официальное заключение врача. По согласованию с работодателем вы можете перейти на дистанционную работу или должность, не требующую контакта с людьми.

О противопоказаниях мы уже подробно писали в прошлых материалах.

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ТЕМ, КТО НЕДАВНО ПЕРЕБОЛЕЛ?

Недавно перенесенная коронавирусная инфекция может стать поводом для временного медотовода – до шести месяцев после выздоровления. Но факт заболевания должен быть подтвержденным, и медотвод должен выдать врач.

Непривитого человека могут отстранить от работы, но заставить прививаться не могут Фото: Амир Закиров

НУЖНА ЛИ ПРИВИВКА ТЕМ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ АНТИТЕЛА?

По заявлению Минздрава, наличие антител (например, обнаруженных после перенесенной бессимптомно болезни) не является основанием для медотовода, если факт болезни не был подтвержден тестом ПЦР. Если вы являетесь работником из «группы риска», вам необходимо привиться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ТЯЖЕЛО ПЕРЕНОСИЛ ПРИВИВКИ ОТ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТЕПЕРЬ БОЮСЬ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОВИДА?

Этот вопрос решается в каждом отдельном случае индивидуально и обязательно с лечащим врачом. Если в анамнезе пациента были тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцин, это может послужить основанием для медотвода. Но иногда за «реакцию на вакцину» принимают стечение обстоятельств, например, если прививка была случайно сделана на момент инкубационного периода заболевания или в момент обострения хронических недугов. В любом случае, если у вас есть какие-либо опасения, посоветуйтесь с врачом, возможно, он назначит дополнительные обследования перед прививкой.

ЧТО ГРОЗИТ ПРЕДПРИЯТИЮ, СОТРУДНИКИ КОТОРОГО ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ, ЕСЛИ ОНО НЕ ПРОСЛЕДИТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭТОГО УСЛОВИЯ?

При плановой или внеплановой проверке Роспотребнадзора оно получит штраф.

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