Стали известны категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса в Удмуртии

Исключение составляют люди, имеющие медицинские противопоказания. Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии определились с перечнем категорий граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на соответствующее постановление Управления Роспотребнадзора по республике. Напомним, ранее о подготовке списка сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов. Документ подписан главным санитарным врачом республики Натальей Матюшиной.

«Так, в данный перечень, подписанный главным санитарным врачом региона Натальей Матюшиной, попали граждане, работающие в сфере торговли, оказания бытовых, гостиничных, похоронных и социальных услуг, в доставке товаров, салонах красоты, банях, физкультурно-оздоровительных комплексах, предприятиях общественного питания, МФЦ, в организациях пенсионного обеспечения и обязательного медицинского страхования, оказания социальных услуг», - сообщает издание.

Указаны также граждане, работающие в клиентских подразделениях финансовых организаций, единых расчетных центрах, почтовых и страховых организациях, предприятиях транспорта (в том числе, такси), учреждениях образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также граждане, занятые проведением культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.

Не обошли стороной и сотрудников детских игровых комнат и развлекательных центров, кинотеатров, театров и концертных залов, работников промышленных предприятий и предприятий, занимающихся производством продукции, а также государственных и муниципальных служащих.

Исключение составляют люди, имеющие медицинские противопоказания.

Согласно тексту документа, профильному зампредседателя правительства республики рекомендовано контролировать проведение иммунизации указанных категорий лиц, а министру здравоохранения – заняться организацией и проведением вакцинации. Кроме того, главе регионального Миндрава рекомендовали принять меры для систематической пропаганды вакцинопрофилактики против ковида.

Роспотребнадзор поручил руководителям юрлиц, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям провести вакцинацию не менее 80% работников в срок до 1 ноября первым компонентом, и в срок до 2 ноября вторым компонентом вакцины. Сотрудников, которые не привились хотя бы одним компонентом, поручено отстранить от работы и перевести на дистант уже с 1 ноября.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 11 октября в республике запретят массовые и концертные мероприятия. Еще ранее была запрещена работа фуд-кортов, а также введены ограничения по заполняемости заведений общепита. Глава региона пообещал усиление контроля за соблюдением масочного режима в транспорте.

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