Где сделать прививку от коронавируса в Ижевске и как получить электронный сертификат: 19 главных вопросов о вакцинации от ковида

Одними из самых популярных вопросов являются вопросы о вакцинации от коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

«Комсомолка» уже трижды отвечала на вопросы ижевчан о вакцинации против коронавируса, но их поток не иссякает. Мы собрали самые частые вопросы, которые люди задавали за последний месяц, и ответили на них вместе со специалистами Минздрава Удмуртии.

МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ

Кому нельзя прививаться против коронавируса?

Вакцина против коронавируса, как и любой медицинский препарат, имеет ряд противопоказаний. В первую очередь это гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Не прививают, если человек болеет какими-либо другими острыми инфекциями или находится в стадии обострения любого из хронических недугов.

Многие ижевчане волнуются перед вакцинацией Фото: Амир Закиров

Беременные и кормящие матери также пока останутся без прививки, но уже скоро ограничения могут снять. Исследования того, как переносят вакцинацию лица до 18 лет, в России также начались, но когда начнут прививать детей в Удмуртии, пока не ясно.

Кроме того, у человека могут быть индивидуальные противопоказания, именно поэтому так важно, чтобы перед прививкой пациента осмотрел и подробно опросил терапевт. Если у вас есть какие-либо сомнения, лучше заранее посоветоваться с лечащим врачом.

Можно ли прививаться тем, кто уже переболел?

Этим вопросом люди продолжают задаваться – и неудивительно: ответ на него с начала прививочной кампании поменялся. Напомним, когда вакцинация только стартовала, врачи рекомендовали людям, переболевшим подтвержденным ковидом, повременить с прививкой. Отчасти это было продиктовано тем, что вакцины поступало мало, и привить старались максимум людей, лишенных какого-либо иммунитета, а у переболевших в любом случае формируется хотя бы минимальная иммунная защита. Кроме того, действие вакцины на переболевших продолжалось изучаться. Теперь же врачи без колебаний заявляют: перенесенная инфекция не является противопоказанием для вакцинации, и лучше привиться, тем более такая возможность сейчас есть у каждого. Если антител IgG у человека больше 10 единиц, рекомендуют выждать перед вакцинацией примерно полгода.

Вакцинированный человек может заболеть, но быстро поправится и не получит осложнений Фото: Амир Закиров

Можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации?

Заболеть после вакцинации можно, так как прививка не защищает от заражения на 100 %. Однако она гарантирует, что даже в случае заражения человек перенесет болезнь без осложнений. А вот заболеть в результате вакцинации нельзя, так как ни одна из существующих вакцин не содержит живой коронавирус. Мы уже писали о том, как отличаются разные вакцины и из чего они состоят.

Иногда за болезнь принимают реакцию организма на прививку – в течение 1–2 суток у человека могут наблюдаться гриппоподобные симптомы. Такая реакция нормальна, организм борется с мнимой инфекцией. Опасности это явление не представляет.

Можно ли на портале Госуслуг получить сертификат о вакцинации на иностранном языке для выезда за границу?

Можно, но для этого должны быть введены данные загранпаспорта.

Пациент подписывает письменное согласие на вакцинацию Фото: Ильяс Бекмансуров

Можно ли обратиться за вторым компонентом вакцины позже, чем приглашали, например, если человек болел?

«По нормам вакцинация вторым компонентом рекомендуется не менее чем через 21 день, более – можно. После перенесенной болезни медотвод от прививки составляет от 1 до 6 месяцев», – поясняют специалисты Минздрава Удмуртии.

Можно ли пригласить врачей, чтобы вакцинировать сотрудников компании на рабочем месте?

Да. Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно по адресу vac@minzdrav.udmlink.ru.

В настоящее время ижевчкан прививают вакциной «ГамКовидВак», более известной как «Спутник V» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Можно ли привиться в частной клинике?

Недавно президент России Владимир Путин действительно подписал закон, разрешающий частным клиникам проводить вакцинацию против коронавируса в рамках программы ОМС, однако в Удмуртии пока такой практики нет. Если частная клиника вдруг предложит вам сделать прививку за деньги, знайте, что это незаконно.

Можно ли за вторым компонентом прийти в пункт вакцинации на Центральной площади, если первый вводили в поликлинике?

Многим ижевчанам удобнее прийти на площадь, либо приходится это делать, если в поликлинике по месту жительства временно отсутствует вакцина. Как пояснили в Минздраве Удмуртии, вторым компонентом вакцины будут прививать на Центральной площади с 19 июля. На данный момент второй компонент можно получить только в своей поликлинике по месту жительства или в той, которая проводила первую вакцинацию.

Записаться на вакцинацию Можно через Госуслуги или регистратуру поликлиники Фото: Диля Ахмадишина

АНТИТЕЛА

При каком титре антител в прививке нет необходимости?

Перед вакцинацией тест на антитела сдавать никто не просит, но многие ижевчане делают это из интереса. Загвоздка в том, что сейчас врачи и ученые не имеют единого мнения, какое количество антител необходимо для защиты от коронавируса. Еще зимой иммунитет считался достаточным при титре антител IgG от 10–15 единиц на миллилитр крови, но сейчас мало кто ориентируется на данные показатели, тем более что у переболевших титр может достигать 800 единиц – заставляет задуматься. Точно так же пока нет точных данных, сколько антител должно в среднем вырабатываться у вакцинированного – их может быть и очень много, и нисколько. Тем не менее важен сам факт «знакомства» организма с инфекцией. Если у вас слабо вырабатываются антитела, не стоит сразу впадать в панику, возможно, ведущую роль в вашей иммунной защите играют вовсе не они, а сами клетки – лейкоциты, способные в буквальном смысле «пожирать» вирусы.

Титр антител показывает, насколько сильный у человека выработался иммунитет к заболеванию Фото: Амир Закиров

Правда ли, что после вакцинации можно бесплатно узнать уровень антител? И когда есть смысл это делать?

«К сожалению, анализ на антитела (ИФА) не входит в перечень бесплатных услуг по ОМС, и сдать его бесплатно нельзя. Сдавать этот анализ рекомендуется спустя 42 дня после прививки, когда иммунитет должен окончательно сформироваться», – сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА И КАК

Что нужно сделать, чтобы получить электронный сертификат вакцинации от COVID-19?

Электронный сертификат – это цифровой документ, удостоверяющий, что человек привит от коронавирусной инфекции, который имеет такую же силу, как бумажный медицинский документ, выданный поликлиникой. Но если бумажный сертификат может не оказаться с собой или быть утерянным, доступ к электронному всегда можно получить через портал Госуслуг.

Очередь в пункт вакцинации на Центральной площади Ижевска Фото: Алена Селезнева

Чтобы получить электронный сертификат, необходима подтвержденная учетная запись на Едином портале Госуслуг, в которую следует внести данные СНИЛС и полиса ОМС. При явке на прививку полис ОМС и СНИЛС нужно предъявить медработнику вместе с паспортом, а после прививки следует зайти в дневник вакцинированного на портале и подтвердить факт вакцинации. Сертификат будет доступен после финального этапа вакцинации.

Есть ли в Ижевске вакцина «КовиВак»?

Все ближайшие поступления вакцины в Удмуртию – это «Спутник V». Информации о поставках в республику других вакцин пока нет. Как пояснили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, в конце апреля в республику поступали 780 комплектов «КовиВак» из двух доз, но вакцина уже израсходована.

Будут ли прививать иностранными вакцинами?

Сейчас в России доступны только отечественные вакцины против коронавируса. Точных данных о препаратах иностранного производства пока нет, федеральные источники утверждают, что такие вакцины могут появиться не раньше 2022 года.

Перед вакцинацией пациента обязательно опрашивает и осматривает медработник Фото: Ильяс Бекмансуров

Когда привитым понадобится ревакцинация?

Правила и инструкции для ревакцинации пока находятся на стадии разработки в Минздраве России. Когда они поступят в регионы, можно будет говорить о ревакцинации конкретнее. На данный момент озвучена только рекомендация о ревакцинации через полгода во время эпидемии, и через год – в спокойное время.

Как работает пункт вакцинации на Центральной площади Ижевска?

Пункт вакцинации на площади работает без выходных с 8:00 до 21:00. Перерыв на санитарную обработку – с 15:00 до 15:30.

Что за документы нужно подписывать при явке на прививку?

Пациент подписывает согласие на прививку и обработку персональных данных – это стандартная и необходимая по закону процедура.

Привиться можно в поликлинике и временном пункте вакцинации Фото: Ильяс Бекмансуров

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

Что будет, если пришел на прививку, а в поликлинике нет вакцины?

Раньше подобные случаи происходили из-за нерегулярных поставок вакцины, а теперь причиной иногда может стать повышение темпа вакцинации. Но такие периоды не затягиваются надолго. Вас просто пригласят в другой день

Я не заметил оповещение на почте о том, что нужно заполнять дневник вакцинированного, у меня теперь не будет сертификата?

В Минздраве успокаивают: ведение дневника вакцинированного носит рекомендательный характер. При получении уведомления обязательно нужно подтвердить только сам факт прохождения вакцинации.

После вакцинации может некоторое время болеть место укола Фото: Ильяс Бекмансуров

Что делать, если сертификат не появился или появился с неверными данными?

Электронный сертификат вакцинации может не появиться в вашем личном кабинете по нескольким причинам:

- в регистре не указан СНИЛС;

- медорганизация не внесла в регистр ваши данные или внесла их некорректно;

- во время первой прививки ваша учетная запись на Госуслугах не была подтверждена;

- вы не подтвердили факт вакцинации в дневнике вакцинированного.

После вакцинации возможно возникновение гиппоподобных симптомов - это нормально Фото: Сергей ГРАЧЕВ

О возможной ошибке следует сообщить в поликлинику, где вы делали прививку, либо через форму обратной связи. В обращении нужно обязательно указать, где проходила вакцинация.

КСТАТИ!

Ранее мы уже отвечали на самые частые вопросы о вакцинации: объясняли, что такое титр антител, рассказывали, как вакцина распределяется по медучреждениям, и говорили о том, что можно делать после прививки, а что нельзя.

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