Житель Ижевска в школьные годы тайком пробирался в медакадемию ради мечты стать врачом

Никита Иванов из Ижевска. Фото предоставлено героем

В свои 24 года он с легкостью смотрит смерти в лицо и называет себя везунчиком. Ради своей мечты стать врачом он сбегал с уроков и тайком пробирался на лекции в медакадемию – сегодня мы расскажем о студенте из Ижевска Никите Иванове, который уже почти полтора года помогает паллиативным больным и создает школу для тех, кто работает с умирающими людьми.

Его маме всегда нравились врачи

Он никогда не хотел быть менеджером, программистом или строителем. Его мама – Светлана Михайловна работала в больнице и считала врачей одними из лучших людей – интеллигентные, образованные, воспитанные. Эта уверенность перешла и к Никите. Он не мыслил себя никем, кроме как врачом.

В 10 и 11-м классах он сбегал со школьных уроков и слушал лекции по биологии и анатомии в медакадемии. В школе думали, что ему ничего не интересно, и подросток официально числился заядлым троечником. А Никита просто уделял внимание только тем предметам, которые ему были интересны и нужны для будущей профессии.

Никита никогда не хотел быть менеджером, программистом или строителем. Фото предоставлено героем

«У меня был белый халат – мой своеобразный пропуск в академию. Я забегал со всеми студентами, охранникам показывал свой школьный билет, спокойно заходил в аудиторию и садился слушать лекции. Народу было много – меня никто не знал и до меня никому не было дела».

Закончив школу, он поступил в академию. Первые два курса ему было легко учиться – за время тайных походов в вуз он многое слышал на лекциях и знал преподавателей. Кровь, раны, органы – это не противно, говорит Никита.

«Человеческое тело – наша работа. Это естественно. Мы совершенно по-другому к нему относимся. Мы не наделяем какими-то качествами – красота, приятность, вкус, теплота. Для нас это объект исследования. Нравится не нравится, но бомж в крови – это человек, который нуждается в помощи. Все. Точка. И когда что-то случается, ты в первую очередь думаешь, что и как нужно сделать. И только потом, минут через 20, у тебя может появиться какое-то свое отношение к происходящему».

В волонтеры из корысти

В каждом учебном заведении есть свои студенческие организации. И медакадемия не исключение. Никита пел в хоре, состоял в научном обществе молодых ученых и студентов (НОМУС), а потом решил стать еще и волонтером.

Ижевчанин хочет создать школу для волонтеров, которые будут работать с паллиативными больными. Фото предоставлено героем

«Попасть в волонтеры… Честно? Это была моя корыстная цель. Я хотел поступать в ординатуру, и мне нужны были дополнительные баллы. На 3-м курсе приезжали китайцы для обмена опытом. И нам предложили стать волонтерами. Мол, зачтем вам эти часы вместо практики. Надо было возить иностранцев на экскурсии, помогать им. И тебя при этом еще будут кормить. Как будто выиграл в лотерею, – смеется Никита. – И там, кстати, было очень здорово – я сдружился с другими ребятами-волонтерами, много общался, мне было комфортно».

Рассказать школьникам о профессии врача, сходить в детский сад на осмотры, сдать кровь – молодому человеку было скучно просто отсиживать часы, он участвовал во всех «движухах», активно себя проявлял.

Первый паллиативный больной

«Однажды – это было в октябре 2020 года – меня попросили поехать к семье, где есть паллиативный пациент, то есть неизлечимо больной. Обычно таких больных отправляют домой, чтобы конец их жизни был как можно лучше и им не было так страшно, – родные стены, вещи, животные, родственники лучше стен больниц, где санитаркам и медсестрам иногда бывает совсем не до пациентов», – рассказывает Никита.

Обычно таким больным нужна сиделка, ведь у них совсем другие потребности (их нужно по-особому кормить; иногда вообще нужно, чтобы они по-особому лежали, двигались, им нужны определенные лекарства, инъекции). И, конечно, такая помощь не бесплатна. И когда у людей нет финансовой возможности нанять сиделку или вызвать медсестру, чтобы поставить капельницу, в дело вступают волонтеры. Такие, как Никита.

В 10 и 11-м классах Никита сбегал со школьных уроков и слушал лекции по биологии и анатомии в медакадемии

Его первая поездка к паллиативному больному прошла хорошо. Несмотря на волнение, он объяснил и показал родственникам, что и как нужно делать.

«Это была большая семья. Люди знали, что я студент, они знали диагноз своего родственника и были уже готовы ко всему, поэтому мне было легко с ними. Они не задали вопросов, на которые я бы не смог ответить. Я понимал, что не просто так стою и что-то кому-то доказываю. Я был им нужен, я понимал ценность своих знаний, которые нам давали на первых курсах в академии».

Семья умирающего выгнала за дверь

По словам студента-медика, были и такие ситуации, когда люди агрессивно к нему относились.

«Например, одной семье в больнице не до конца все объяснили, и они просто не были готовы к тому, что я им сразу выложу всю правду про их умирающего родственника. Все эмоции они вылили на меня и выгнали из квартиры. Я минут 15 стоял у двери, пока они приходили в себя. Потом, конечно, пригласили снова и уже спокойнее на все реагировали. Но если бы они были первыми, к кому я пришел, то мне было бы очень тяжело: я бы раз 100 еще подумал, а нужно ли мне все это», – говорит Никита. С тех пор он уже посетил почти 50 семей и помог им.

В конце 2020 года Никита впервые попал в семью, где есть паллиативный человек. Фото предоставлено героем

Кстати, те первые поездки были некой проверкой его как специалиста – через некоторое время с ним связались представители регионального общественного движения «Хоспис.Удмуртия», которое как раз поддерживает семьи с паллиативными пациентами, и предложили сотрудничать. Они хотели внедрить в Ижевске систему деления города между волонтерами, которые смогут оперативно выезжать к семьям с такими больными и помогать им.

«Это не занимало много времени, я успевал и учиться, и работать, и помогать. И я всегда откликался на просьбы приехать. Благодаря «сарафанному радио», многие из обратившихся в хоспис просили, чтобы к ним приезжал именно я. И несмотря на все сложные ситуации, от таких семей был большой положительный отклик: я понял, что мне нравится этим заниматься».

Никита признается, что абсолютно каждый выезд в такую семью – это стресс. Он много занимается с психологами, читает специальную литературу, проигрывает различные ситуации. И каждый раз он настраивает себя: общаясь с родственниками и больным человеком, нельзя «пересочувствовать»; но и относиться к этому механически, бесчувственно – тоже не нужно.

«Мне кажется, что тяжело будет потом: каждая новая семья – это новый груз. Я пытаюсь отвлечься, найти в этом что-то хорошее. Например, то, как реагирует на тебя семья, что они благодарны тебе. Отрицательное накладывается на положительное, и в итоге получается нейтральное. Иногда больше плюсов, иногда минусов, но такая профессия у нас».

Хочет создать школу для волонтеров

Постепенно Никита понял, что в Ижевске не хватает волонтеров, которые помогают умирающим больным. Он разработал проект школы паллиативной помощи «Забота», с которым попал в финал конкурса Высшей школы онкологии.

Во время учебы Никита решил стать еще и волонтером. Фото предоставлено героем

«Школа отличается тем, что ученики смогут выбирать те занятия, которые им нужны именно сейчас. Например, нужны знания по профилактике пролежней, вот они, получай! Хочу, чтобы были манекены, на которых можно будет практиковаться. К каждому занятию будет предлагаться брошюра, также будут видеозаписи, дополнительные книги для прочтения, презентации, которыми ученики школы могут воспользоваться тогда, когда им нужно. Они смогут обращаться за помощью и нужной информацией к психологам, соцработникам», – по задумке Никиты обучение в школе будет бесплатным, она расположится в отдельном помещении с оборудованием, техникой и нужными книгами.

Свой проект Никита должен был защищать на молодежном форуме «iВолга», но его отменили из-за сложной ситуации по коронавирусу.

Я – везунчик!

В этом году Никита поступил в ординатуру – еще два года он будет учиться на онколога.

«Мне не страшно соприкасаться со смертью. Медицина вся такая. У нас в городе только одна больница, где нулевая смертность – это офтальмологическая. Область, связанная с онкологией, развивается. На нее выделяются деньги, обновляются больницы, проводятся интересные исследования. Плюс в России есть классные центры, где хорошо учат, – именно туда я и хочу попасть!»

Говорит, что сейчас у него почти нет свободного времени, – мол, классно бывает, когда поешь и поспишь.

«Какие уж там сериалы или немедицинские книги… Но мне это нравится. Каникулы? Очень некомфортно, когда делать ничего не надо. Даже во время изоляции в прошлом году я не сидел дома: разносил еду инвалидам, нуждающимся, работал в колл-центре».

Кроме медицины молодой человек увлекается физикой, интересуется инвестициями, следит за работами и творчеством местных художников. А еще он закончил музыкальную школу и хорошо играет на фортепиано.

Мечта Никиты - стать онкологом. Фото предоставлено героем

«Я – везунчик! Вытягиваю легкий билет, попадаю в те места, которые надо, к нужным преподавателям, в нужные исследовательские группы. Я – эмпат: легко понимаю, что человек хочет от меня услышать и как мне себя вести с ним, чтобы ему было комфортно, – улыбается Никита. – Но во мне много минусов. Я не очень старательный, я плохо отношусь к своему времени, мне сложно понимать простые вещи. Например, я до сих не могу выучить месяцы, я не сразу понимаю, сколько это – полпятого».

Свое будущее Никита связывает только с медициной – хочет стать практикующим врачом, участвовать в исследованиях. Но и мыслей о семье не исключает.

«Я не знаю, каким буду. Жизнь всевластна, и мы никогда не знаем, что будет через 5 минут. Хочется быть в какой-то исследовательской группе. А вообще, есть некий контур – семья, строительство дома, занятия музыкой, литературой. В общем, обычные мечты тех, кто хочет, чтобы все было!»

Блиц: вопрос – ответ

Ешь ли ты в кафе быстрого питания?

– Да. В обычном магазине можно найти и вреднее продукты.

А алкоголь пьешь?

– На это нет времени. Я плохо его переношу, и терять два дня на восстановление, чтобы просто выпить пару бокалов, – удовольствие сомнительное.

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