Фотофакт: памятник из будущего обнаружили на Северном кладбище Ижевска

Необычный памятник начали обсуждать в социальных сетях. Фото: «Ижевская искра», vk.com/izh_iskra

В социальных сетях появилось фото памятника с необычной датой смерти – надпись на нем гласит, что участник Великой Отечественной войны умер в 2025 году. «Комсомолка» пообщалась с внучкой ветерана и нашла объяснение этому феномену.

Фото: семейный архив

«Есть у дедушки одна большая мечта – отпраздновать с внуками и правнуками вековой юбилей. А чтобы мечта осуществилась, ее нужно не просто сообщить всем, но и материализовать. На Северном кладбище похоронен отец Сергея Никитовича и здесь же, рядом, он очень хочет быть похоронен сам. Однако на кладбище уже давно никого не хоронят, и три года назад он решил сам взяться за этот вопрос. Памятник появился на этом месте ко Дню Победы - 9 мая 2019 года. Ведь для дедушки, участника Великой Отечественной войны, нет ничего невозможного», - поделилась девушка.

По ее словам, Сергей Никитович был мобилизован воевал в 1943-1950 гг. Про профессии мужчина был инженером-конструктором, работал в Станкострое. Сейчас он чувствует себя «соответственно возрасту».

Фото: семейный архив

«Еще два года назад в доковидное время он еженедельно в компании ветеранов посещал концерты и обязательные танцы в клубе после них. Также два года назад с подругой летал на российский юг. Сейчас все больше времени проводит дома, на прогулках и на даче. Очень любит русскую жаркую баню и задушевные застолья», - рассказала внучка.

Семья ветерана верит, что празднованием юбилея ничего не закончится, и желает Сергею Никитовичу здоровья и долгих лет жизни.

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