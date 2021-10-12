«Он жил небом»: друзья Игоря Алексеева из Удмуртии, погибшего в Мензелинске, рассказали о нем

Фото: страница Игоря Алексеева в соцсети «ВКонтакте»

10 октября в Мензелинске в Татарстане потерпел крушение самолет, на борту которого находились 22 человека – члены местного аэроклуба и два пилота. Выжить удалось лишь шестерым, среди них и житель Удмуртии Владимир Зеленин. Ему сделали операцию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В списках погибших в авиакатастрофе значится 16 человек, в том числе и два наших земляка Игорь Алексеев и Дмитрий Филинов. Оба не мыслили своей жизни без неба. Друзья Игоря рассказали о нем.

Более 5000 прыжков

5 октября Игорь Алексеев отметил День рождения, ему исполнилось всего лишь 45 лет. У него был большой круг общения, на страничке в социальной сети в этот день размещено множество поздравлений, после которых друзья и знакомые оставляли уже свои сожаления о смерти друга и аббревиатуру BSBD (Blue Sky Black Death, блу скай блэк дез, с англ. – синее небо – черная смерть. – Прим. ред.): так обычно парашютисты реагируют на смерть товарища.

«Игорь! Как так? Царствие небесное, спи спокойно», «Не могу в это поверить… Светлый был человек», «Как же так? Слов нет. Лучший инструктор», – комментировали печальное известие знакомые.

Все они отмечают, что парашютный спорт для Игоря был не просто увлечением, а важной частью жизни. Работал риелтором, а в свободное время совершил более 5000 прыжков и получил звание мастера спорта.

Фото: страница Игоря Алексеева в соцсети «ВКонтакте»

Дружил, шутил, любил

Один из его друзей Максим, с которым погибший познакомился на соревнованиях в Елабуге в конце 90-х, рассказал, что Игорь всегда был доброжелательным и отзывчивым.

«Мы ехали в Елабугу на его оранжевом «москвиче»: нам не хватило места в самолете. Парашютисты – это круг, где все друг друга знают. Мы созванивались постоянно, у нас в группе его поздравляли с недавним днем рождения. Он однажды помог мне как риелтор. Он постоянно звонил мне за советами по поводу оружия», – вспоминает Максим.

В эти же годы в Елабуге Игорь познакомился и с еще одним своим другом – Андреем, который позднее стал инструктором.

«Мы с ним прыгали вместе, держась в воздухе за руки. Хулиганили, было такое. Однажды мы тайком от командира (я уже был инструктором) поехали в Елабугу, чтобы попрыгать с личным парашютом. Потом, когда наш командир это узнал, Игорю сделали выговор, а меня чуть не уволили», - рассказал Андрей.

Друг Игоря также поделился, что в настоящее время летает на вертолете, и в ближайшие дни они должны были вместе отправиться в полет, чтобы сделать хорошие, четкие осенние снимки с высоты. Не довелось.…

17 прыжков с парашютом за день

Ильдар познакомился с погибшим другом в 2005 году, когда совершал свой 11 прыжок, тогда как у Игоря их было уже 1500. Смущенный новичок попросил тогда опытного товарища сфотографировать его во время полета с парашютом.

«Он жил в небе. Он никуда отдыхать не ездил, он постоянно был либо в Мензелинском аэроклубе, либо в Ижевском. Он мало того что мастер спорта, он еще и воздушный оператор. А там квалификация должна быть еще выше. Если была возможность, он по 17 прыжков в день выполнял. Это вообще запредельное количество», – вспоминает Ильдар.

Мужчина рассказал, что они всегда помогали друг другу. Ильдар работает адвокатом и однажды полтора года помогал другу вести процесс по разбитому на машине лобовому стеклу. Они должны были встретиться на днях, но дружеские посиделки так и не состоялись.

В авиакатастрофе, помимо Игоря Алексеева, погиб еще один уроженец Удмуртии – Дмитрий Филинов. Если вы хотите поделиться воспоминаниями о нем, сообщите в редакцию:

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«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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