Сбежала от абьюзера и родила близнецов от хорвата: история любви ижевчанки Кристины

Ижевчанка Кристина переехала в Хорватию в 16 лет. Личный архив героини

Кристине было 16 лет, когда она одна уехала из Ижевска в Хорватию. Юная, неопытная, без знания языка, но с огромным желанием жить, учиться и работать в Европе. Ей было страшно и очень одиноко. Сейчас Крис 30 лет, она замужем за директором фитнес-центра, у них двое близнецов и большой дом. О том, как первый парень оказался абьюзером, кто помог ей справиться с токсичными отношениями и как она нашла свое счастье за границей, – девушка рассказала «Комсомолке».

Уехала от любимого

В Хорватии Кристина поступила в колледж. Кроме домашних заданий, она ночами сидела и учила хорватский. Жила в общежитии, получала стипендию, плюс – деньги пересылали родители.

В Ижевске у Кристины остался парень – любимый Рома. Старше, чем она сама. Он не хотел, чтобы Крис уезжала, всячески ее отговаривал. Но девушка была непреклонна. Три года у них продолжался роман на расстоянии. Они созванивались, переписывались.

А потом Рома сдался и… поехал за ней. Решил, будь что будет, – любовь важнее. Девушка была на седьмом небе от счастья. Она наконец расслабилась и начала получать удовольствие от жизни в этой стране.

Только через некоторое время Кристина полюбила Хорватию. Фото: pixabay.com

Рома устроился на работу, Крис заканчивала учебу. Они стали снимать жилье – маленькую квартиру на окраине Загреба (столицы Хорватии). После колледжа девушка решила, что больше не может сидеть на шее у родителей и своего молодого человека. Она тоже пошла работать – простым администратором в спортклуб. Чтобы было больше денег, задерживалась или брала лишние часы.

«Иногда я просто валилась с ног от усталости. Хотелось просто полежать. Но нет – я как могла обживала нашу квартирку, убиралась. А еще лепила вареники и чебуреки – Рома их просто обожал», – рассказывает девушка.

Скоро ребята смогли себе позволить отдых у моря. Благо выезжать за пределы страны не пришлось – на западе Хорватии расположено Адриатическое море. Эта поездка для девушки оказалась сказочной.

«Я несколько дней просто лежала на берегу моря, плавала и больше ничего не делала – не мыла посуду, не стирала, не готовила. Это был такой кайф!»

Принц. Да не принц

И, казалось бы, все было отлично. Но… отношение Ромы к девушке начало меняться.

«Я не знаю, что такого произошло. Я ведь строила планы, думала о замужестве. Но он начал кидаться очень обидными фразочками. Мол, что я без него никто, только ему должна быть обязанной. Было очень обидно. Раз скажет, второй. Потом начал говорить, что я сама ничего в жизни не умею и тем более не смогу достичь. Что мое место только на кухне… А ничего, что я тоже почти наравне с ним работала?!»

Первая любовь Кристины оказалась несчастливой. Личный архив героини

Кристина никому ничего не рассказывала, терпела. А Рома наглел, морально издевался, унижал ее – в общем, как сейчас модно говорить, оказался самым настоящим абьюзером. А потом и вовсе поднял на нее руку. Кристина не выдержала. Она покидала вещи в чемодан и сбежала от него.

Неожиданная помощь

Но куда бежать? От отчаяния Кристина просто пошла на работу. Плачущую девушку заметили.

«Я всегда восхищалась моими начальниками в спортклубе. Они рискнули взять меня – молоденькую русскую девушку – на работу. Всегда относились ко мне хорошо. Как, впрочем, и ко всему своему персоналу. Один из них – Карло – подошел ко мне тогда, спросил, почему я плачу. Потом отвел меня в кабинет, пригласил своего напарника по бизнесу. И я просто все вывалила на них, рассказала о Роме, о том, что не знаю, что вообще делать», – вспоминает бывшая ижевчанка.

У нее не было столько денег, чтобы быстро снять жилье. Тогда Карло и Леон (так звали второго начальника Кристины) предложили свою помощь. Они помогли ей с жильем и с деньгами на первое время.

Кстати, Рома пытался вернуть девушку, извинялся. Но она уже поняла, что если он раз ее ударил, то это не прекратится никогда.

Почти 1,5 года Кристина восстанавливалась после токсичных отношений. Личный архив героини

«Я тогда все рассказала родителям. Они были в шоке, поддерживали меня как могли – мы с мамой разговаривали часами. Как же я ей была благодарна! С Ромой встретилась всего один раз. Я приехала в свой бывший дом, чтобы забрать все оставшиеся вещи. Приехала не одна, а с Леоном. Почему-то было очень страшно. При Леоне он даже слова не вымолвил. Теперь я даже не знаю, где он, остался ли вообще здесь или все-таки вернулся в Россию».

Неудачные отношения почти на 1,5 года отворотили Кристину от мужчин. Она посвятила себя работе. Чтобы хоть как-то отплатить за добро Леону и Карло, выучилась на СММ-специалиста, стала продвигать клуб в социальных сетях. Клиентов стало больше, девушку повысили.

«А потом я стала замечать, что Карло проявляет ко мне интерес. Мы больше времени стали проводить с ним на работе, он стал приглашать меня в кафе. Пару раз заходил ко мне домой. Я поняла, что оттаиваю. Что начинаю мечтать, думать о будущем именно с этим человеком», – через некоторое время они стали парой.

Кристина говорит, Карло покорил ее галантностью и ненавязчивостью. Потом он рассказал ей, что влюбился в нее в тот день, когда она пришла зареванная на работу.

«Он действовал мягко, окутывал меня своей заботой. Но никогда не позволял себе лишнего, терпеливо ждал пока я отойду от неудавшихся отношений», – улыбается Кристина.

Свадьба на острове

Через два года они поженились.

«Предложения как такового не было – мы как-то просто решили, что пора узаконить отношения. С документами вопросов не возникло – у меня давно двойное гражданство», – после официальной регистрации ребята венчались в одной из церквушек на острове Хвар, а потом устроили так называемую выездную церемонию на уютном пляже.

«Я долго смотрела, как устраивают свадьбы в Ижевске, какие бюджеты на это идут. Думала, что буду в обычном платье, что праздника устраивать не будем. А потом… Мне так захотелось быть в красивом свадебном наряде, чтобы Карло был таким… Ух и вах – вот таким! Мой жених меня поддержал и подарил сказку. Настоящую, девичью».

Ижевчанка все же нашла свою любовь в Хорватии. Фото: unsplash.com

На свадьбу к Кристине приехали родители.

«Как же я была рада их видеть! Я долго не была в Ижевске, а они никак не могли доехать до меня. И даже в свадебное путешествие к морю мы отправились вчетвером», – смеется девушка.

Через 9 месяцев у Кристины и Карло родилась двойня – два мальчика. Сейчас они живут в доме, который построили сами. Девушка вышла из декрета (который, кстати, очень длинный в этой стране), сдала на права, нашла другую работу и доросла до ассистента директора.

Мужчина-хорват – какой он?

«За годы, проведенные в Хорватии, я поняла несколько вещей. Мужчина-хорват в обычном, некурортном городе сильно отличается от хорвата, который живет в туристической зоне. Вот уж там они те еще ловеласы, очень любят охмурять девушек и завязывать курортные романы. Карло не такой. К счастью. Для Карло семья – это святое. Он не боится ответственности. Он надежный партнер, друг», – говорит Крис.

Хорват Карло устроил ижевчанке настоящую сказку. Фото: pixabay

По ее словам, для «нормальных» хорватов клятва, произнесенная при венчании, становится руководством к действию, а не просто красивыми словами. Разводы здесь не приветствуются, а детей очень любят и чуть ли не боготворят.

«Первое время я не могла ничего готовить своему мужу. Накатывали воспоминания о том, как вечерами уставшая жарила чебуреки бывшему. Потом был жуткий токсикоз. А потом поняла, что я не готова кормить своих малышей полуфабрикатами. Начала варить кашки, овощи. Так и втянулась! Сейчас Карло очень любит борщ, и блинчики, и пельмешки», – смеется Кристина и уверяет, что хорватская традиционная еда отличается обилием приправ.

Например, она любит суп «грегада», который готовится из нескольких сортов рыбы с добавлением белого вина и оливкового масла. Это блюдо с удовольствием специально для нее готовят родители Карло. Из сладкого любимыми для Кристины стали «загорские штрукли» – это десерт на основе нежнейшего хорватского сыра.

Сейчас Кристина - любящая мать близнецов. Личный архив героини

Кстати, Карло ни разу не был в России, но мечтает здесь побывать.

«Я благодарна своим родителям за то, что они поддержали меня в 16 лет, что оплатили мою учебу. И тем самым осуществили мою мечту. И если бы не было той истории с Романом, то не было бы Карло и сыновей в моей жизни», – подытожила Кристина.

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