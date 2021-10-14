Постковидный синдром и влияние осени: почему жители Удмуртии чувствуют тревожность

Удмуртия – один из самых депрессивных регионов? Фото: Архив «КП» в Ижевске

В последнее время многие ижевчане начали жаловаться на повышенную тревожность, депрессивное настроение и увеличение числа конфликтов на работе и дома. «Это все ковид», – говорят одни. «Это просто осень наступила», – считают другие.

«Комсомолка» решила рассмотреть все возможные причины и вместе с экспертами выяснить, почему тревожатся люди.

УДМУРТИЯ – ТРЕВОЖНЫЙ РЕГИОН?

В 2010 году Ижевск, согласно исследованиям социологов, оказался в десятке самых депрессивных городов страны, новых статистических данных мы не обнаружили.

По результатам проведенного нами опроса (соцсети IZHLIFE, опрос от 7 октября 2021 года, участие приняли 326 человек), только 26 % проголосовавших ижевчан считают свое настроение нормальным или хорошим, не видя в нем каких-то особых изменений. Остальные опрошенные признались, что в последнее время имеют неважное настроение.

При этом, по итогам исследований за 2020 год, Удмуртия не вошла в рейтинг регионов аналитического департамента КРОС, составленный по итогам исследования «Национальный индекс тревожностей».

Как сообщил главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Минздрава Удмуртии Юрий Каменщиков, достоверных статистических данных о положении Удмуртии по уровню тревожности и депрессии среди населения по отношению к другим регионам России нет. Однако в 2020 году наблюдался рост тревожности среди населения: всего в республике было зарегистрировано 650 случаев обращений из-за тревожных и депрессивных симптомов. В среднем же врачами-психиатрами Удмуртии диагностируется от 300 до 400 клинических случаев депрессивных состояний разной степени выраженности в год.

Респонденты признались, что в последнее время чувствуют упадок сил. Фото: unsplash.com

Анна (имя изменено – прим. ред.), ижевчанка, студентка магистратуры:

«Я почувствовала себя плохо в ноябре 2020-го. Начало усиливаться старое расстройство, которое диагностировано у меня с 2004 года. Оно характеризуется тем, что в голову лезут навязчивые мысли, и их невозможно убрать. Например, я могу стоять у входной двери по полчаса и проверять, точно ли я ее закрыла. Также в учебе и моих отношениях начался сложный период, что только усилило симптомы.

Психотерапевт впоследствии сказал мне, что на этом фоне у меня развилась депрессия. Ее мне диагностировали в марте 2021-го.

Когда у меня были самые тяжелые периоды, мне ничего не хотелось. Мне вообще хотелось не существовать. Даже банальные вещи – сходить в душ, приготовить еду – я не могла делать на фоне сильнейшей апатии. Ты просто лежишь на кровати и хочешь, чтобы вокруг ничего не было и чтобы тебя не было.

Мне выписали антидепрессанты. Я принимала их на протяжении двух месяцев. У меня также была когнитивно-поведенческая терапия, и еще меня поддерживали друзья. Мне не хотелось ни с кем видеться, не хотелось разговаривать. Но если это как-то пересилить, начать общаться и вновь социализироваться, пусть и не хочется, – это окажет положительное влияние на динамику депрессии, и она будет проходить».

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ?

Общий рост тревожности среди жителей внештатный специалист-эксперт по психиатрии Минздрава Удмуртии Юрий Каменщиков склонен связывать с пандемией коронавируса, так как число обращений возросло именно с началом самоизоляции. Тем не менее утверждать, что наибольшее влияние оказал постковидный синдром, нельзя.

По мнению эксперта, сильнее всего сказались на настроении и психологическом комфорте людей состояние неопределенности, страх заболеть и переживания за своих близких. Дополнительное чувство подавленности вызывали снижение и ограничение социальной активности.

Эту точку зрения подтверждают сами ижевчане. 33 % опрошенных связывают плохое настроение именно с общей напряженной обстановкой – эпидемической, политической и экономической. И всего лишь 10 % подозревают у себя последствия коронавируса.

Диаграмма «КП»-Ижевск» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Тем не менее списывать постковидный синдром со счетов также нельзя.

«Это патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой. С подобным синдромом сталкивается практически каждый пятый человек, переболевший инфекцией. Постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме коронавирус протекал у человека: скрытой, легкой, средней, тяжелой или критической, и длиться до 12 недель и больше.

Этот диагноз внесен в Международный классификатор болезней. В рамках этого синдрома могут быть панические атаки, усиление тревоги, слабость, головные боли, ощущение «тумана в голове», снижение памяти и трудности концентрации внимания, депрессивные состояния различной степени выраженности. Людям с постковидным синдромом необходима помощь медицинского психолога, психотерапевта, а при тяжелом течении психических расстройств – врача-психиатра, который назначит медикаментозное лечение», – рассказывает Юрий Каменщиков.

С тем, что постковидный синдром необходимо диагностировать и лечить, согласен и врач-невролог 8-й ГКБ, аспирант ИГМА Линар Фаимов.

«Коронавирус вызывает тромбозы, в том числе и сосудов головы, что может приводить к инсультам, которые также ведут к выраженной депрессии и тревожным расстройствам. Не считая вполне объяснимой боязни не восстановить утраченные функции. Кроме того, при коронавирусной инфекции мозг испытывает кислородное голодание. При этом в мозге активизируется центр страха – миндалевидное тело, – он посылает организму древний сигнал «бей или беги», поэтому человек может становиться менее адекватным», – объясняет специалист.

Вот как описывает свои ощущения ижевчанка Ульяна:

«После перенесенного коронавируса я некоторое время испытывала необъяснимую ненависть к окружающим. Я буквально ненавидела все и вся, хотя понимала, что для этого нет объективных причин. Я с трудом сдерживалась, чтобы не нагрубить в ответ на самое невинное замечание. Меня раздражало даже то, что кто-то не так дышит, и само существование мира этого тоже бесило».

А другая жительница Ижевска Екатерина вспоминает:

«У меня не дошло до пневмонии, но по ночам случались настоящие панические атаки. Я просыпалась от ощущения, что разучилась дышать, и потом боялась засыпать. А чуть позже начался необъяснимый страх смерти – своей или своих близких, – хотя к теме коронавируса в целом относилась довольно спокойно, как к любой болезни, которая опасна, но не во всех случаях. Но тут как будто бы кто-то нашептывал над ухом: «Ты умрешь, ты умрешь». И тоже именно по ночам».

Кстати, фельдшер первой ковид-бригады Ижевска Николай Салтыков в своем интервью «Комсомолке» также рассказывал о странном поведении некоторых пациентов с подтвержденным ковидом.

После перенесенной коронавирусной инфекции могут возникнуть психические расстройства. Этот феномен получил название «постковидный синдром». Фото: unsplash.com

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ ХАНДРА?

На третьем месте среди причин тревожности и плохого настроения оказалась осенняя хандра – на нее грешат 19 % участников опроса. Ранее мы уже писали о том, что у большинства людей это состояние связано с гормональными изменениями, происходящими на фоне уменьшения светового дня.

«Помимо изменений в метаболизме нейромедиаторов, снижения выработки витамина D и других физиологических причин, у психически здоровых людей с началом осени зачастую запускаются психологические процессы, в которых значимую роль играют ассоциации с осенью, восприятие этого периода и соответствующие реакции на это.

Во-первых, окончание лета многими воспринимается как окончание яркого праздника, которого придется ждать еще почти год. И не просто ждать, а возвращаться к рутинным делам и работе (часто нелюбимой). Кроме того, во многих организациях начинают планировать новые проекты, которые надо быстро и качественно реализовать до новогодних праздников. Работнику необходимо включаться, думать, решать, нести ответственность. Начинает появляться ощущение, что «у меня гора дел и времени мало», а это причина для стресса.

Также сама осень ассоциируется с негативом: «холодно, серо, лишний раз не выйти, а если выйду – то заболею, буду неделю лечить насморк и две недели отит». Хотя такие мысли в реальности чаще не обоснованы, но все-таки они значительно влияют на настроение человека. Добавить ко всему прочему можно ситуацию, когда созерцание увядающей природы вгоняет человека в уныние. В сумме всего вышеперечисленного достаточно для того, чтобы это отразилось на психике здорового человека», – говорит семейный и личностный психолог Дмитрий Соболев.

Но обычную осеннюю грусть нельзя путать с так называемым «осенним обострением». Как уточняет главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Минздрава Удмуртии Юрий Каменщиков, проявляется такое состояние обычно ближе к зиме.

«Это сезонное аффективное расстройство, которое также называют зимней или сезонной депрессией. Реальное явление, при котором депрессивные симптомы проявляются в одно и то же время каждый год, обычно зимой или в начале весны. На протяжении осенне-зимнего периода человек испытывает недостаток света и воздуха, ведет малоподвижный образ жизни, исчерпывает запасы витаминов, накопленных за лето. Данные факторы приводят к гиповитаминозу и снижению защитных сил организма, а также к апатичному состоянию.

К этим причинам депрессии присоединяются перепады атмосферного давления, резкие изменения температуры, обострение хронических заболеваний и так далее», – говорит Юрий Каменщиков, уточняя при этом, что депрессия – это не синоним грусти, как ошибочно считают многие, а болезненное снижение настроения, требующее лечения у специалиста. Но и диагностировать его может только специалист.

Валерия (имя изменено – прим. ред.), ижевчанка, администратор:

«Я всегда была чувствительным и эмоциональным человеком, поэтому депрессивные периоды со мной всю жизнь. Раньше я не понимала, что это такое, думала, я просто грустная и ленивая. Последний раз я себя плохо почувствовала, когда начался второй год на моем предыдущем месте работы, и у меня случилось выгорание. Я не хотела ничего. Я только лежала. Как будто кто-то переключил рубильник в мире, и все стало серым. Я перестала общаться с друзьями, стала излишне раздражительной, днем я постоянно хотела спать, а ночью, наоборот, мучилась от бессонницы. Я не мылась, не ела. Я только ходила на автомате на работу, а по вечерам лежала в темной квартире и хотела только одного – перестать существовать. Прямо сейчас, навсегда.

Я не понимала, почему со мной это происходит, почему я не могу чувствовать себя счастливой. Я не помню, как это прошло. Я шла по улице и почувствовала, что с души свалился камень и мне стало легче. Я начала делать вещи, которые раньше любила, – читать книги, слушать веселую музыку, общаться с друзьями. И я избавилась от этого состояния, но не знаю, надолго ли. Я очень боюсь, что это повторится. Со мной это случается раз в два года, особенно осенью, когда мало солнечного света».

Осенне-зимний сезон может приводить к апатии из-за перепада температур и психологического давления на работе. Фото: unsplash.com

А вот можно ли относить к «осеннему обострению» повышенную конфликтность некоторых людей? Как считает дипломированный специалист в области конфликтологии Глеб Труфанов – можно, – если это люди, имеющие определенные особенности психики.

«Осень является началом динамичной поры в жизни людей, а в городе особенно. Динамика эта связана с выходом из отпусков, началом обучения в школах и университетах. Таким образом, повышается частота и плотность контактов людей друг с другом, а следовательно, и вероятность возникновения разного рода инцидентов. Любой акт нежелательного взаимодействия с людьми, имеющими отклонения в психике, – всегда есть конфликт, в котором оба индивида преследуют свои цели.

Конфликтные явления можно разделить условно на два типа, в зависимости от восприятия индивидом своей роли в них. Реалистические конфликты основаны на противоборстве и преследовании объективных интересов, нереалистические – на стремлении к выплеску негативных эмоций на случайный объект. Конфликты на почве психических отклонений относятся к нереалистическим. Человек вымещает свое недовольство жизнью и озабоченность конкретными проблемами на не относящихся к данным проблемам людей», – говорит Глеб Труфанов.

КАК СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Нельзя забывать и о том, что причиной плохого настроения могут быть какие-то личные проблемы, неудовлетворенность своей жизнью. 12 % участников нашего опроса объяснили свое угнетенное состояние именно жизненными неурядицами. В этом случае специалисты советуют одно: найти корень проблемы и попытаться ее решить. Если не получается самостоятельно – не стесняйтесь обратиться за помощью.

Общение с близкими людьми поможет быстрее выбраться из подавленного состояния. Фото: unsplash.com

Дарья (имя изменено – прим. ред.), ижевчанка, учительница английского языка:

«Я плохо училась в университете – на специальности, которая мне не нравилась и не подходила. Я не могла сдать ни один экзамен, и критика преподавателей плохо влияла на мое ментальное состояние. После очередного неудачного дня я возвращалась в комнату в общежитие, где мне также было невыносимо находиться. Комната была маленькой, с плохим ремонтом и кучей тараканов.

На фоне этого у меня начался темный период в жизни. Каждый раз, когда я ехала в университет, я мечтала, чтобы автобус перевернулся, я бы попала в больницу и у меня бы была передышка от жизни, от которой я устала. Я плакала каждый день от безысходности положения и вообще не могла почувствовать радость. Лучше я себя почувствовала после того, как убрала триггеры, которые провоцировали мое состояние. Я закончила университет в июле и переехала на съемную квартиру. Вздохнуть свободно, без груза душевной тяжести, я смогла только к сентябрю».

А для того чтобы сохранить психическое здоровье, Юрий Каменщиков советует соблюдать несколько простых правил:

- Следите, чтобы дома и на работе было достаточное освещение.

- Употребляйте пищу, богатую триптофаном. К таким продуктам относятся твердые сорта сыра, орехи, бананы, шоколад, крольчатина, морская капуста. Кроме того, стоит обратить внимание на вкус, внешний вид и саму форму приготовления пищи, сервировку стола, культуру питания, обстановку и условия, в которых мы едим.

- Старайтесь больше двигаться в течение дня, больше гуляйте, занимайтесь спортом.

- Общайтесь с родными, близкими, друзьями, с теми, кто вам приятен.

- Помимо учебы или работы необходимо иметь хобби, занятие, которое приносит удовольствие и отвлекает от обыденных проблем.

- Используйте простые приемы релаксации. Просто обнимите своего кота или собаку – и жить будет гораздо веселее.

При этом следует помнить, что определенная тревожность в отношении себя и своих близких – это естественное состояние. Но когда уровень тревоги повышен настолько, что ведет к нарушению жизни человека и вытесняет все остальные мысли, препятствуя нормальному общению и работе, речь идет уже о тревожном расстройстве и необходимости обратиться к специалисту.

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