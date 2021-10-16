Делимся рецептами хрустящего хлеба. Фото автора

Как известно, хлеб – всему голова. Однако свой, домашний хлеб гораздо вкуснее и полезнее магазинного. И мы готовы это доказать: «Комсомолка» собрала для вас 4 рецепта домашнего хлеба от ижевчан.

ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ ХЛЕБ НА ДРОЖЖАХ

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«Наверняка я делаю «не по правилам», и хлеб у меня не идеальный, но зато он такой вкусный. Я знаю, из чего он сделан, и его хочется печь каждый день – это минус, а точнее это плюс на боках, – рассказывает мама-блогер Юлия @bubaila Балобанова. – Если хлеб не получается, то или вы плохо разогрели духовку, или вы боитесь высокой температуры и печете на слишком маленькой, или вы очень мало вымешиваете тесто. Хлеб не терпит спешки, запомните!»

Итак, вам понадобится:

Мука пшеничная высшего сорта – 200–300 г

Мука пшеничная цельнозерновая – 200 г

Мука ржаная 200 г + немного кукурузной муки (+ может понадобиться мука на подмес теста)

Масло растительное или сливочное

Соль/сахар – 1 ч. л.

Дрожжи сухие – 7 г (Dr. Oetker)

Вода – примерно 300 мл, чуть теплая

Тыквенные семечки – по желанию

Как готовить?

1. В большую миску налить воду, добавить сахар, дрожжи, пшеничную и цельнозерновую муку. Вымесить. Накрыть пленкой, поставить на расстойку в теплое место (можно в теплую духовку) на 1 час.

2. Когда опара хорошо поднимется, добавляем соль, остальную муку и, вымешивая венчиками для тугого теста, подливаем масло четырьмя порциями по 1 ст. л. Сливочное масло добавляем размягченными кусочками.

3. Замешивать нужно не менее 20 минут, чтобы выделилась клейковина. В конце должно получиться упругое, эластичное тесто. Если же тесто получилось жидким и собрать его венчиками в шар не выходит, добавьте еще муки.

4. Вымешанное тесто необходимо выложить в смазанную форму, накрыть пленкой, и убрать на расстойку на 30–40 мин.

5. Духовку нагреть до 240 градусов. В течение первых 10 минут печь на 240 градусах с паром (для этого можно поставить форму с водой). далее пар выпустить и 15 минут печь на 240 градусах на режиме «гриль с обдувом».

6. Горячим хлеб не резать. Нужно, чтобы он «отдохнул» в форме и остыл на решетке

ХЛЕБ ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ МУКИ НА ЗАКВАСКЕ

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«Хотелось воссоздать вкус хлеба из детства, когда бежишь домой из магазина с хлебом и грызешь вкусную корочку. Именно поэтому я стал печь сам», – поделился Виталий Чапак, главный инженер одного из ижевских предприятий

Вам понадобится:

Тесто:

Закваска – 2 ст. л.

Цельнозерновая мука (3–4 вида) – по 1 ст. л.

Пшеничная мука – примерно 10 ст. л. (возможно, потребуется больше)

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л. (можно заменить медом или вообще не класть)

Теплая вода – 1 стакан

Семя льна, подсолнечника, специи, кусочки фруктов, сухофрукты и т.д. – на свое усмотрение

Закваска:

Солод – 1 ст. л.

Ржаная цельнозерновая мука – 1 ст. л.

Изюм – 7–8 шт.

Замесить в миске: развести теплой водой до состояния жидкой сметаны, а затем смешать с остатками старой закваски. Закваску нужно обновлять каждые 1–4 дня, хранить в стеклянной банке с отверстиями в крышке (она должна «дышать»).

Как готовить?

1. Замесить достаточно густое тесто, чтоб мешать ложкой было слегка тяжело.

2. Выложить в форму, смазанную маслом, и оставить на 5–7 часов подниматься. Если торопитесь, можно поставить к батарее или подоконник на солнечной стороне.

3. Выпекать необходимо 40 минут при температуре 180 градусов.

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ НА КЕФИРЕ

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«Я давно слышала о том, что дрожжевой хлеб не полезен для организма. Дрожжи нарушают здоровую микрофлору. Но сам по себе хлебушек мне очень нравится, и пшеница мне подходит, она необходима организму. Поэтому захотелось найти хлеб, чтобы он был вкусный, без дрожжей и из цельнозерновой муки. Поняла, что проще всего его сделать самой. Попросила у знакомой закваску и испекла. Конечно, дарила друзьям, близким, стала выкладывать фотографии хлеба в сеть, и находились желающие его приобрести – ведь он из натуральных и полезных продуктов, сделан с любовью, я называю #ДобрыйХлебушек. Потом я стала печь еще немного другой хлебушек – более быстрый: если на закваске требуется время, чтобы он настоялся, то на кефире можно тут же печь – получается более сдобный. А если сверху положить кусочек масла и финик – пожалуйста, тебе готовый тортик», – советует телеведущая и экологист Олеся Емельянова.

Потребуется:

Мука – 2 ст. л

Кефир – 1–1,5 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Лимонная кислота – 0,7 ч. л.

Кориандр – щепотка

Семечки – по желанию

Кунжут (для обсыпки)

Как готовить?

1. Перемешать все компоненты, влить кефир, размешать. Тесто должно быть не жидким, а густым. Если не хватило кефира, можно подлить немного воды.

2. Выложить тесто в силиконовую форму, предварительно присыпанную мукой. Если форма металлическая, то необходимо смазать ее маслом и также присыпать мукой. Присыпать сверху кунжутом.

3. Выпекать в духовке на 220 градусов до аромата. Готовность проверять деревянной палочкой.

РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ НА ОПАРЕ

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«Магазинный хлеб стал невкусным, никак не могла найти тот самый. Видимо, на заводах стали менять рецептуру. Потом прочитала про пользу домашнего хлеба. Решилась! Первый каравай мы съели за два приема пищи. Кстати, своего хлеба я ем очень мало, потому что наедаюсь. А вот магазинного много – он пустой какой-то. Дети очень любят такой хлебушек. Так получилось, что мы без духовки жили три месяца, так у них слез было... А как снова печь начала, только его и едят. На самом деле сейчас все происходит быстро. Замес опары – 5 минут, само тесто – 10–15 минут. Утром делаю опару, в 15–16 часов – тесто, в 19 часов – выпекаю хлеб», – рассказывает Светлана Ускова, мама двоих детей.

Потребуется:

Опара:

Ржаная опара – 50 г

Вода – 250 мл воды (40 градусов)

Ржаная мука – 150 г

Все перемешать и оставить на 6 и более часов в теплом месте под крышкой. Должны образовываться пузыри, и опара должна подняться примерно в 2 раза.

Тесто:

Получившаяся опара

Теплая вода – 150 мл

Соль, сахар – по 1 ст. л.

Ржаная мука – 50 г

Пшеничная мука – 300–350 г

Семечки и семена (в идеале их необходимо вымачивать 10–12 часов), разные отруби, сухие травы (укроп, лук и т.д.) – на свое усмотрение

Как готовить?

1. В опару нужно добавить теплую воду, соль, сахар, ржаную муку, семечки и пшеничную муку. Муку вводить постепенно, постоянно вымешивая. Далее необходимо достать тесто из кастрюли и домешать на столе. В конце тесто будет немного липнуть к рукам – это нормальное явление.

2. Скатать тесто в шар, положить а смазанную маслом форму, закрыть крышкой. Тесто будет подниматься не менее 3 часов.

3. Как только тесто поднялось, нужно поставить его в духовку на 240 градусов – 20 минут, под крышкой, потом убавить до 180 градусов и еще 30 минут, без крышки. Можно включить конвекцию – так хлеб лучше пропекается и поднимается. К сожалению, чем хуже духовка, тем дольше придется печь.

4. Сразу хлеб есть нельзя, ему лучше «отдохнуть» 3–4 часа (можно оставить на ночь). Хлеб необходимо завернуть в полотенце и поставить на решетку (если осьтавить на столе, он отсыреет).

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