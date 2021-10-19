Ротонда на «сталинке» по улице Горького в Ижевске: реставрировать или снести?

Так ротонда выглядела в 2016 году Фото: Архив КП

Известный ижевчанам дом № 45 с ротондой на крыше располагается на Долгом мосту, на улице Горького. Недавно стало известно, что его отличительную особенность – башенку – могут снести.

Все дело в том, что в 2016 году ротонду признали аварийной, и на ее реконструкцию нужны огромные деньги. Объектом культурного наследия башенка не является – соответственно, расходы по ее содержанию ложатся на плечи собственников дома, которые не в состоянии оплатить столь дорогостоящий ремонт. Есть ли вариант решения проблемы или достопримечательность придется разобрать?

Жалко сносить, но жизнь и здоровье важнее

В октябре во дворе дома прошло собрание собственников, где решалась судьба ротонды. Жители рассказали, что боятся оставлять машины возле подъезда, так как от рассыпающейся башенки с крыши падают осколки кирпича. Объект, конечно, огородили строительной сеткой, но разрушительный процесс это не остановит. В ходе обсуждения поступило предложение снести ротонду.

«У нас асфальт разбитый, зимой оконные рамы в подъезде ходуном ходят. В нашем доме и так много проблем, а тут еще и ротонда. Жалко, конечно, башню, но мы боимся, что однажды она просто провалится внутрь. Тогда и квартиры и, что еще страшнее, люди могут пострадать», – высказались собственники.

Отметим, что дом был построен в 1952 году для работников «Ижстали» и до 2000 года он был на балансе предприятия, а затем все расходы по содержанию дома легли на плечи жителей.

Вид на башенку со двора в октябре 2021 года Фото: Архив КП

Ремонтировать нельзя сносить?

Куда только уже не обращались обеспокоенные судьбой башенки жители дома! Сначала к руководству «Ижстали», потом в управление ЖКХ администрации Ижевска и в министерство строительства Удмуртии. Бизнес своим ответом собственников не удостоил, а власть сообщила, что за счет бюджета отремонтировать объект не получится, и посоветовала решать вопрос через Фонд капитального ремонта.

Провести необходимые работы по восстановлению бельведера в рамках капремонта действительно можно. Однако для этого необходимо создать спецсчет и существенно повысить размер взносов. Кроме этого, пока деньги накопятся, пройдет не один год.

Еще, как вариант, можно собрать деньги с каждого собственника. Попробуем рассчитать: ремонт ротонды обойдется жителям минимум в миллион рублей, разделим эту сумму на количество собственников – а их 105 человек – и получим сумму около 10 тысяч рублей с каждого. Если учесть, что в квартире может быть по два и по три собственника, да к тому же в их числе в основном пенсионеры, решить таким образом проблему тоже не получится.

Остается надежда на бизнес. В «сталинке» работают магазины и кафе, а на самой ротонде функционирует геодезическое оборудование. Это значит, что собственники вполне могут потребовать с предпринимателей арендную плату за пользование общим имуществом дома (к примеру, за размещение рекламных конструкций), причем за весь срок их работы.

Кроме этого, дополнительными источниками могут стать геодезисты и провайдеры, чье оборудование установлено на ротонде и в подъездах дома.

Общедомовое собрание в доме уже прошло. Сейчас собственники голосуют в очно-заочной форме. Судьба бельведера решится после подведения итогов.

Она не одна такая

Оказывается, что в Ижевске когда-то было шесть подобных башенок, до наших дней дожили лишь четыре: медколледж; дом на ул. Пушкинской; дом на ул. Коммунаров, 223; дом на ул. Пушкинской, 200. Одну башню на улице Удмуртской снесли еще в прошлом веке, а в 2017-м вместе с пожарной частью на улице Карла Либкнехта снесли и второй бельведер. Об этом рассказал экскурсовод Максим Блинов.

Бельведер на жилом доме по улице Пушкинской Фото: Архив КП

Ротонда на доме по улице Коммунаров Фото: Архив КП

«Это парадная сторона Ижевска. На улице Горького две сталинки, одна с башней, другая без. Эти дома были выстроены в середине 1950-х. На одном из них появилась ротонда как своего рода доминанта», – прокомментировал историк.

Максим Блинов переживает, что город может лишиться третьей башенки. Необходимо создать специальный фонд для спасения таких объектов.

«Единственный выход, который вижу я, – спонсорская помощь, в том числе создание фондов. Например, в Сарапуле есть фонд Башенина по реставрации исторического наследия. Администрация города, бизнес и общественность скидываются и восстанавливают здание. И таких прецедентов в России много», – говорит историк.

В администрации города, кстати, указали позднее и на еще один вариант решения проблемы. Жителям стоит обратиться к депутату на данном округе, чтобы он внес ремонт ротонды в список наказов избирателей. Вполне вероятно, что народный избранник поможет спасти разрушающуюся достопримечательность.

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