Погода на неделю в Ижевске: понижение температурного фона и последние дни без снега

Погода в Ижевске на 18-24 октября 2021 года. Фото: canva.com

По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, на следующей неделе температурный фон понизится, а осадки примут повсеместный характер. Подробнее о погоде на неделю расскажет «Комсомолка», основываясь на данных «Гисметео».

В понедельник, 18 октября, прогнозируют небольшой дождь и переменную облачность. Днем температура составит +10, ночью опустится до +5.

Во вторник, 19 октября, также пройдет небольшой дождь, будет пасмурно. Днем до +8, вечером +3.

В среду, 20 октября, будет пасмурно. О дождях пока не сообщается. Днем +5, ночью 0.

В четверг, 21 октября, может выглянуть солнце, но в основном небо будет облачным. Днем +4, ночью -1.

В пятницу, 22 октября, прогнозируют дожди весь день. Днем до +9, ночью +2.

В субботу, 23 октября, будет небольшое потепление. Из-за облаков выглянет солнце. Днем +11, ночью +6.

В воскресенье, 24 октября, вновь местами пройдут дожди. Днем +9, ночью +2.

А вот уже в понедельник дневная температура понизится до +2, пройдет снег с дождем (хотя по данным Яндекс.Погоды, небольшой снег в Ижевске пройдет уже в среду, 20 октября).

О погоде на весь октябрь-2021 мы рассказали здесь.

Какой будет погода на этой неделе в Ижевске? Фото: скриншот с сайта www.gismeteo.kz

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