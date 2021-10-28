«Вместо последнего звонка впервые прыгнула с парашютом»: история летчика-инструктора из Ижевска Антонины Гариповой

Женщина-летчик Антонина Гарипова Фото: Амир Закиров

Гариповой (а в девичестве – Петуховой) Антонине Алексеевне – 72 года. В прошлом она – летчик-инструктор! Ее историю решила записать журналист «Комсомолки».

Не было даже мысли про вертолетный спорт

Ее родина – Таджикистан, поселок Табошар. Когда Тоне было 3 года, родители переехали в Минеральные Воды. В 9 лет она оказалась в селе Хотылево, оттуда родом ее папа.

Как-то приехали погостить родственники из Ижевска и предложили – перебирайтесь в столицу Удмуртии, детям надо получить образование в городе.

Не только предложили, но и помогли обжиться. Так семья Петуховых в 1961 году поселилась здесь.

Анэс и Антонина Гариповы Фото: Амир Закиров

Девочка даже и не думала о вертолетах, никаких предпосылок, что она окажется в небе, не было.

«В детстве я хотела быть учителем литературы и русского языка. Но в 10-м классе (это был 1965 год), когда мне было 16 лет, осенью к нам в школу № 59 пришли шефы из аэропорта и образовали кружки: метеорологический и летный. Девочки выбрали первый вариант, а мальчики – второй. И нас было трое – девушек, которые пошли в летный кружок. Сердцу легло именно это направление», – делится Антонина Алексеевна.

Они ездили в аэропорт, там занимались на тренажере. И у трех девочек загорелись сердечки, юные спортсменки решили пойти в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Мама была против такого увлечения дочери, а папа всегда одобрял выбор своего ребенка.

Вместо последнего звонка прыгнула с парашютом

Девушка и другие ребята целенаправленно по вечерам ходили в ДОСААФ, изучали устройство парашюта, действия парашютиста при отделении от самолета, в воздухе, при приземлении. Потом сдавали зачеты, почти три месяца ходили на занятия.

«23 мая 1966 года был мой первый самостоятельный прыжок с парашютом, мне было 16 лет, как раз в этот день у меня был последний звонок, я на него не ходила. Когда я выпрыгнула из самолета, мне земля показалась такой маленькой… Я думала, что на аэродром никогда не попаду. Высота была очень большая! А потом постепенно земля стала приближаться, увеличиваться. И уже начала думать о приземлении, ноги вместе, развернуться против ветра по возможности. Приземлилась... Зеленая трава, яркое солнце, я лежу на спине, и меня накрывает белый купол парашюта. Эмоции невероятные! Хотелось еще», – рассказывает ижевчанка.

Прыгала начинающая летчица в Пирогово. Героиня делится, что, когда время между прыжками увеличивается, появляется страх того, что парашют не раскроется.

Парашютистка в доме спортсменов Фото: Амир Закиров

После окончания школы пошла в учебно-авиационный центр ДОСААФ на спортсменку-вертолетчицу. Все обучение первоначально состояло из теоретической части.

Ее учителем стала тоже женщина – Смирнова Анна Павловна. Та работала последний год, отучила нашу героиню и ушла на пенсию. Следующим инструктором стал Мозжерин Анатолий Леонидович, который помог Антонине стать мастером спорта Советского Союза.

Девушка выучилась, получила разряд мастера спорта СССР и стала инструктором-летчиком учебно-авиационного центра ДОСААФ.

Могла попасть на чемпионат мира во Францию

Антонина Алексеевна – 6-кратная чемпионка СССР по вертолетному спорту, три раза при этом становилась абсолютной чемпионкой.

«Если наши побеждали всех, а я побеждала наших, то надо делать соответствующие выводы», – говорит летчица.

На соревнованиях нужно было выполнить определенные задачи. Держать необходимую высоту, развернуться, посадить вертолет, не выходить габаритами за определенные грани, укладываться во времени...

Об Антонине Гариповой писали в энциклопедиях и других книгах Фото: Амир Закиров

Чемпионаты СССР по вертолетному спорту проходили в Ярославле, Витебске, Саратове, Новосибирске, Ижевске, Уфе, Ростове и других городах. Однажды Антонина должна была ехать на чемпионат мира во Францию. Но за границу попасть не удалось по семейным обстоятельствам.

Запечатленные воспоминания Фото: Амир Закиров

Выпустила более 100 курсантов и спортсменов

Задача инструкторов, в том числе Антонины, была с нуля научить летать молодых ребят, которые только закончили школу.

Около 15–20 часов составляла вывозная программа для курсанта. Время варьировалось в зависимости от марки вертолета. Но чтобы провести эти часы в вертолете не напрасно, тщательно готовились на земле. Проводились разборы предыдущих вылетов, изучали программу на следующий день и так далее. Курсанты относились в инструктору с уважением.

Кстати, никаких предрассудков по отношению к инструктору-женщине не было. Многим было значительно легче слышать женский голос через рацию, они сразу понимали, что это их инструктор. Потому что мужских голосов было очень много, это создавало небольшую путаницу.

Антонина Гарипова выпустила более 100 курсантов и спортсменов. Правда, связь с ними было поддерживать сложно. Узнавала об их судьбе через некоторое время, уже от самих ребят – в каких горячих точках они были.

Часть уголка с наградами Антонины Фото: Амир Закиров

«Курсанты ДОСААФ летали в Африке, в Чечне и в Афганистане, у них полные груди орденов и медалей», – говорит чемпионка.

Были ли в практике Антонины Гариповой экстремальные ситуации?

«Бог меня миловал, экстренных случаев у меня не было. Однажды был отказ гидросистемы. Но все обошлось», – отвечает на вопрос наша героиня.

Все ситуации, которые могут с ними произойти, всегда изучаются на земле, сдаются зачеты, потому что небо ошибок не прощает.

«Мои ребята говорили мне спасибо за то, что научила их грамотно летать, по инструкции, и отчасти это их в Афганистане спасло от смерти», – продолжает спортсменка.

Антонина делится своим отношением к страху: «Страха не было никогда. Не было времени бояться, нужно следить за всеми показателями, высотой, скоростью».

Однажды в ДОСААФ пришла директива, что в Саратове двое курсантов сгорели из-за поломки вертолета. Естественно, такая информация доходила и до ребят инструктора. Они это сразу разбирали на земле, обсуждали ошибки и как их можно было избежать. В практике чемпионки были случаи, когда курсанты сталкивались со страхом. К каждому Антонина подходила по-своему, и в итоге все научились летать и справляться со своими внутренними барьерами.

Анэс Гарипов смастерил уголок с наградами жены Фото: Амир Закиров

Посадка на пенсию

Подходило время к пенсии. Но вышла на нее летчица только через три месяца после того, как она уже началась. Довела до конца группу курсантов и после этого уже окончательно ушла на заслуженный отдых. Решение далось легко, ведь она не перестала быть летчицей.

«В небе я с 17 лет, а в 40 закончила свою карьеру. 11 сентября 1990 года был мой последний вылет на вертолете МИ-2. Я прямо в эфире запросила посадку на пенсию, а руководитель полета такую посадку разрешил», – с улыбкой на лице делится Антонина.

Чемпионы России по вертолетному спорту, Анэс и Антонина Гариповы, А. Мозжерин, Г. Мозжерин Фото: Амир Закиров

Все дети выросли на аэродроме

Наша героиня говорит, что очень любила свою работу и никогда не сталкивалась с желанием уйти. К тому же она встретила там своего будущего мужа. Анэс Нургалиевич Гарипов тоже летчик-инструктор на вертолетах. Пара познакомилась на учебе в ДОСААФ, они даже обучались под руководством летчика-инструктора. За спиной Антонины Алексеевны – более 4000 часов в небе. А у ее мужа – 12 000 часов!

Все трое детей семьи Гариповых выросли на аэродроме.

«Главное – высмотреть их с воздуха, чтобы потом на обед затащить!» – вспоминает летчица.

Старшая дочь Гульнара один раз прыгала с парашютом из любопытства. Средний сын Фарид около 10 раз прыгал с парашютом, в 15 лет летал на вертолете МИ-2, а недавно получил удостоверение пилота любительской авиации. Младший, Зуфар, тоже около 10 раз прыгал с парашютом. В Уфе научился летать на параплане и купил себе свой.

Встреча с Якубовичем

В декабре 1999 года в Ижевск приезжал Леонид Якубович провести программу «Поле чудес». Ему устроили полет на вертолете, и за штурвалом сидел Анэс Гарипов.

От него телеведущий и узнал, что супруга его пилота – Антонина – тоже летчик-инструктор. Якубович позвал их на съемки программы.

Муж и жена Гариповы вместе с Леонидом Якубовичем Фото: Амир Закиров

Живут на Овражной более 40 лет

С 1979 года и до сих пор Антонина Алексеевна и Анэс Нургалиевич живут на улице Овражной, дом построил сам Анэс Гарипов. Идеи, как его украсить в духе дела своей жизни, приходили интуитивно, иногда какие-то советы давали сыновья.

Дом Гариповых Фото: Амир Закиров

Сейчас оба супруга на пенсии, у них невероятно красивый дом, от которого веет уютом и теплом. Кроме троих детей, у них еще девять внуков и скоро ожидается появление первой правнучки.

На одной из стен дома вертолет Фото: Амир Закиров

Кстати, Анэс и Антонина Гариповы уже порядка 10 лет являются почетными членами НКО «Боевое братство».

С другой стороны дома самолет Фото: Амир Закиров

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