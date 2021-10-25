Чем заняться в Ижевске с QR-кодом и без него: 9 развлечений в рамках антиковидных мер

Чем заняться в Удмуртии в период ограничений с 30 октября по 7 ноября, соблюдая все антиковидные меры? Фото: Амир Закиров

Действие ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, усилилось: массовые мероприятия отменены, не работают кинотеатры и ночные клубы. Вечером 23 октября стало известно о дополнительных нововведениях, которые должны уменьшить количество заболевших.

Но что делать тем, кто переболел и/или имеет QR-код? Предлагаем вам варианты мест, где можно отдохнуть без вреда для здоровья, соблюдая все антиковидные меры.

Обзорная экскурсия по городу и республике

В Ижевске много экскурсионных компаний, которые предлагают свои услуги жителям и гостям города. К примеру, такие экскурсии проводит центр «Влюбиться в Удмуртию». Программы самые разные: можно узнать о традициях южных удмуртов и побывать на родине пельменей, прогуляться по кофейным местам Удмуртии. А если вы хотите побольше узнать об Ижевске и его тайнах, можно отправиться на обзорную экскурсию по столице республики, которая, кстати, состоится 31 октября.

Пешие прогулки организует КИК «Антей», экскурсоводы которого расскажут об истории Карлутской площади, улицы Свободы и Воложки.

Заглянуть в библиотеку

Книги – это целый мир, где можно почувствовать себя романтическим героем, отважным пиратом, жителем другой планеты, шпионом или агентом спецслужб, умницей-детективом или прекрасной незнакомкой, которая регулярно попадает в приключения. Тут, как говориться, любой каприз по вашим интересам.

Читателям будут рады в любой библиотеке города, в том числе и в отреставрированной «ленинке». В ней, и в других библиотеках, проходят различные мероприятия и познавательные лекции. К примеру, в рамках лектория «Нескучный научпоп» (12+), который регулярно организуется в Национальной библиотеке, приглашенные психологи и коучи проводят познавательные лекции.

Национальная библиотека Удмуртии в Ижевске Фото: Амир Закиров

Пойти на выставку

А почему бы нам не заглянуть в музеи Ижевска, которые открыты для всех желающих? Добро пожаловать в Музей искусств, где можно окунуться в атмосферу учебных будней Царского лицея на выставке «Детский Пушкин» (0+). Узнать гораздо больше о природе Удмуртии вам помогут в Национальном музее имени Кузебая Герда.

Хотите ощутить состояние полного и безоговорочного умиления? Тогда вам в выставочный центр «Галерея», где проходит выставка «Кошачья жизнь» (0+). Имейте, пожалуйста, в виде, что в центре вас попросят предъявить QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов.

Расслабиться в спа

Спа-салоны открыты, так что можно выбрать и такой вариант отдыха, чтобы расслабиться и снять напряжение. Лучше бы, конечно, отправиться на спа-программу полностью для всего тела. Опытные мастера помогут вам на пару часов почувствовать себя отдохнувшим и полным сил. Важно помнить об ограничениях, связанных с посещением салонов красоты, бань, саун, парикмахерских и других.

Погулять по паркам Ижевска

В столице Удмуртии немало мест, где можно погулять как в одиночестве, так и семьей или с друзьями. К примеру, в сквере Оружейника Драгунова можно покормить уточек, а понаблюдать за тренировками спортсменов получится в Сети парке рядом с УдГУ.

Совсем скоро, кстати, можно будет онлайн не только погулять, но и выучить английский, а еще побывать на концертах в рамках нового экспериментального проекта «Парки.Оnline».

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, где можно погулять этой осенью погулять и сделать прекрасные фото.

Пожалуй, самое лучшее сейчас – прогулка на свежем воздухе Фото: Амир Закиров

Не забываем про зоопарк!

Вот когда вы в последний раз там были? Проведите время в общении с природой, причем еще и много интересного узнаете об обитателях одного из лучших зоопарков страны.

Сейчас для большинства животных вполне комфортная температура, так что есть шанс увидеть многих из них. А теплолюбивых, в том числе обезьян и приматов, уже перевели в теплый павильон. Работает он в зимнем режиме – до 18 часов, выступление моржей можно увидеть каждый день в 11 и 14 часов.

Сходить на stand-up

Stand-up клуб Ижевска продолжает проводить мероприятия (проверка материала, открытый микрофон, баттл комиков). Обратите внимание на «ШОУ ижевских комиков» (18+), где можно услышать шутки только опытных юмористов. По ссылке вы можете ознакомиться с афишей мероприятий.

Смех в наше время также не повредит, но помните об антиковидных мерах Фото: Архив «КП» в Ижевске

А можно и в театр

У театралов есть шанс все-таки побывать на постановках, правда, туда пускают не всех и в ограниченном количестве. В центре современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) проходят спектакли, общее количество зрителей которых не превышает 48 человек. И здесь тоже придется предъявить QR-код.

Стоит отметить оригинальность постановок театра. Только здесь можно увидеть межгалактический караоке-бар или постдокументальный спектакль о музыке. Почему бы и не попробовать?

Ну и конечно не забываем о ресторанах и кафе, которые в период ограничений, пусть лишь только на 50% от общего количества посадочных мест, но все же принимают посетителей.

Главное, берегите себя! В понедельник, 25 октября 2021 года, оперштаб Удмуртии сообщил о 401 заболевшем ковидом. Не забывайте носить макси и соблюдайте социальную дистанцию.

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