«Я не считаю себя крутым»: житель Ижевска без ноги побеждает на соревнованиях по бодибилдингу и рвется на Паралимпиаду

Александр привык, что на него все смотрят. Фото предоставлено героем

В 14 лет Саша Вилков заново родился. Правда, уже без одной ноги – после страшной аварии его буквально собрали по кусочкам. Гнев, боль, бессилие – юный парнишка попрощался с карьерой боксера и не знал, как жить дальше. Его история на «Комсомолке».

«Я просто был куском мяса»

Александр Вилков вырос в небольшом поселке Кузбасса. В 13 лет он перебрался в Кемерово – мечтал стать профессиональным боксером и уверенно шел к своей цели. В 14 лет принял участие в своих первых соревнованиях и занял 2-е место – для новичка это совсем неплохой результат. Вернулся в Кемерово и… попал в аварию.

Александр Вилков в детстве мечтал стать боксером. Фото предоставлено героем

«Никто, кроме меня, не пострадал. А я… Да я просто был куском мяса».

Около двух лет Саша провел в больницах, пережил десятки операций. Мама, бабушка, тетя с дядей, тренер – только благодаря своим близким Александр понял, что жизнь продолжается, что нельзя просто так лежать и думать о себе как о несчастном, которому все обязаны и все всё должны.

«Ампутацию ноги мне провели, мягко скажем, на скорую руку. Пришлось проводить переампутацию – ровнять кость, чтобы я мог носить протез и чтобы нигде ничего не натирало», – сейчас Саша абсолютно спокойно об этом рассказывает, а тогда он, мечтая снова быть полноценным, срывался на родных.

«Мама знала, что мне нужно время, чтобы выбраться из этой ямы. Говорила, что все наладится, что все будет хорошо. А я не верил, ругался, говорил: посмотри на меня, где ты видишь, что все будет хорошо».

Тренировался ночью, чтобы никто не видел его

Но все действительно стало налаживаться. В 16 лет Александр решил взять себя в руки. Оформил документы на протез – дали самый обычный, так сказать, тренировочный. И возобновил занятия спортом: дожидался ночи и шел на улицу.

«Когда люди видят парня на костылях, все обращают внимание, сворачивают голову. Я прекрасно понимал, что если пойду в зал, то будет полный ажиотаж около меня, начнутся вопросы – что, почему, как так и все такое. Поэтому первые 2–3 года я занимался сам на улице. Ходил поздней ночью, чтоб никто ничего не видел. Стеснялся. А потом «забил», начал ходить в зал и делать то, что я хочу, то, к чему стремлюсь. Наверное, тогда я просто повзрослел…»

Раньше Саша стеснялся протеза, думал, что будут осуждать его или смеяться. Фото предоставлено героем

Через некоторое время он оформил документы на другой протез, более функциональный. Несколько месяцев ждал, пока все одобрят и привезут его из Москвы.

«Он весит около 4 кг, легко отстегивается. С ним я могу спускаться как обычный человек. У него есть гидравлика, которая позволяет более-менее убрать хромоту. Но он создан только для ходьбы. Конечно, можно сделать облицовку – например, как в Европе, чтобы было похоже на настоящую ногу».

Вперед к мечте

В 18 лет Саша решил, что станет чемпионом. Только не по боксу, а по лыжным гонкам. Он переехал в Ижевск, где попал в республиканскую сборную спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Несколько раз он участвовал в чемпионате России по лыжным гонкам, занимал места с 8-го по 5-е. А еще второй год подряд становится победителем чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу на колясках.

В копилке Александра несколько побед в качестве бодибилдера. Фото предоставлено героем

«Я не хотел стать бодибилдером. Это, скажем так, побочный эффект моих тренировок. Я не думаю, что я побеждаю, – просто выступать некому. Конечно, в выступлениях есть особенности. Надо под определенным углом встать, показать определенную позу, повернуться, и все это на коляске за определенное время и под музыку».

Его график очень плотный: сборы, участие в соревнованиях, тренировки, учеба – Саша получает высшее образование по физической культуре. К тому же он ведет персональные тренировки. Говорит, что сразу предупреждает будущих клиентов о том, что у него нет ноги.

«Те, кто отказывается, – это их выбор. Мне уже неважно. Сейчас у меня тренируются две девушки. Они совершенно нормально на меня реагируют и не обращают внимания».

Саша ведет персональные тренировки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Про друзей и любовь

Друзья Саши тоже не обращают внимания на его особенность. Как и его любимая Софья.

«Она говорила мне, что не увидела в этом ничего такого. Каждый человек, когда видит это, понимает: важно для него это или нет. Ей было без разницы. Она хороший человек. Все потихоньку произошло: общались, общались, а теперь она моя девушка».

В 14 лет Александр Вилков потерял ногу. Фото предоставлено героем

Александр говорит, что его мышление поменялось буквально за последние три года. Раньше он стеснялся, а теперь спокойно носит шорты летом, не думая о том, как люди будут реагировать на протез.

«Конечно, всегда все смотрят. Но в Ижевске меньше. Здесь больше таких людей. На Кузбассе такие, как мы, – шок. Они привыкли думать, что инвалид – это человек, который сидит с протянутой рукой, ходит со стаканчиком и просит денег. А то, что парень с одной ногой – прямоидущий человек, – это для них шок. Я не инвалид. Я не считаю себя таким. Я обычный. Я не считаю себя крутым, я как все. Я просто знаю, что за счет своего характера могу намного больше, чем многие другие люди».

Мечта Александра сейчас - стать чемпионом на Паралимпиаде. Фото предоставлено героем

Его ближайшая цель – получить звание мастера спорта.

«А потом как минимум стать первым в России. Ведь пока ты не завоюешь призовые места, ты не попадешь в российскую сборную. А я хочу участвовать в олимпиаде!»

Говорит, шансы есть – ему всего хватает, кроме времени.

«Лыжные гонки – это такой вид спорта, когда надо постоянно работать. Дал слабину – прогресс ушел, пока догонишь – потеряешь время. Конечно, у каждого человека бывают такие моменты, когда он опускает руки. Даже у меня бывают. Но я всегда смотрю вперед и верю, что добьюсь того, к чему стремлюсь. Не зря же я переехал сюда – за 2 тысячи километров, в другой город. Это дело принципа – все или ничего! Если ты нашел то, что тебе по душе, если ты в это веришь и хочешь этого добиться, то ты не сдашься. Я иду к мечте, несмотря ни на какие трудности!»

У Саши есть девушка, которая любит его фотографировать. Фото предоставлено героем

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