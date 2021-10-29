Бассейн «Сила воды» в Ижевске: цены на абонемент и график работы

Бассейн Ижевск 2021 Фото: Архив КП

Самый большой в Удмуртской республике 50-метровый плавательный бассейн открылся осенью на улице Советской. Горожане интересуются стоимостью абонемента и условиями его посещения. На эти и другие вопросы ответила пресс-секретарь министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики республики Алина Салихова.

Бассейн уже можно посещать?

Конечно! Плавательный комплекс «ИНВУ» («Сила воды») уже открыт и принимает посетителей.

По какому графику он работает?

С понедельника по пятницу поплавать в бассейне можно с 6:00 до 22:30, а в субботу и воскресенье – с 6:00 до 21:30 часов.

Разграничат ли дорожки для любителей и профессионалов?

Обязательно! Для того, чтобы посетителям с разным уровням подготовки было максимально комфортно, будут установлены информационные таблички «Спортивное плавание» и «Свободное плавание»

Почему комплекс? Что там есть еще кроме бассейна?

В спортобъекте есть не только большой 50-метровый бассейн, но и малый 15-метровый бассейн для детей, тренажерный зал и финская сауна.

Новый бассейн Ижевск. Фото: Анастасия Захарова

Какие тренажеры установлены в зале?

– велотренажеры;

– тренажер Смита (для поднятия штанги);

– скамьи для проработки всех групп мышц;

– зона свободных весов (гантели, грифы, гири чугунные, диски обрезиненные с выступами, диски обрезиненные с отверстиями и т.д.);

– тренажер для приводящих и отводящих мышц бедра;

– беговые дорожки, эллипс, велотренажеры;

– эллипс (тренажер, движения на котором напоминают ходьбу на лыжах);

– зона блочных тренажеров.

Есть ли фены в раздевалках?

Да, фены имеются – по четыре штуки в каждой раздевалке.

Есть ли ограничения по возрасту?

Посещать комплекс могут все желающие горожане, независимо от возраста. Единственное условие – абонементы на самостоятельные занятия для взрослых выдаются посетителям с 16 лет.

Какова стоимость абонемента и сколько стоит разовое посещение?

Дневные абонементы и абонементы на весь день отличаются по цене. С дневным абонементом посещать бассейн можно только с 6:00 до 17:00, а на весь день – в любое время работы спорткомплекса.

Разовое посещение обойдется горожанам в 500 рублей за 1,5 часа. Месячный абонемент:

– бассейн – от 2200 рублей;

– тренажерный зал – от 2000 рублей;

– посещение всего комплекса – от 2500 рублей.

С полным прайсом комплекса «Сила воды» можно ознакомиться на сайте спортивного объекта.

Что значит термин «заморозка», указанный в стоимости абонементов?

Термин означает продление абонемента по разным причинам:

– в случае болезни, при предоставлении больничного листа;

– безо всякой причины («бонусная заморозка);

– по независящим от посетителя причинам (проведение соревнований, отсутствие воды, ремонт и т.д.).

Нужна ли справка от врача?

Нужна, но не всем:

– взрослые посетители могут плавать без предъявления справки;

– дети, тренирующиеся в большом бассейне предоставляют справку об отсутствии противопоказаний и опасных заболеваний от педиатра;

– дети, тренирующиеся в малом бассейне, приносят справку от педиатра и отрицательный анализ на энтеробиоз;

– женщины, посещающие тренировки по программе «Мать и дитя», предъявляют справки от гинеколога и терапевта, а также отрицательный анализ энтеробиоз;

– мужчины, посещающие тренировки по программе «Мать и дитя» – справки от уролога и терапевта и отрицательный анализ энтеробиоз.

Отметим, что на территории спортивного комплекса «ИНВА» («Сила воды») действуют принятые правительством республики ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, посетители должны соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Всем, входящим в комплекс, измеряется температура, у каждого при себе должен быть документ о вакцинации (QR код, справка или сертификат о пройденной вакцинации), либо документ о перенесенном заболевании или ПЦР-тест (срок действия 72 часа).

В 2020 году мы рассказали и показали, как строился бассейн на улице Советской [фото].

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