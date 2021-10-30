Здания на месте бывших кладбищ и проклятые места: ТОП-5 мистических историй Ижевска

Мистические истории к Хэллоуину Фото: pixabay.com

В ночь с 31 октября на 1 ноября пробуждается вся нечисть. Как оказалось, в столице Удмуртии немало мест, где можно столкнуться с нечистыми силами. «Комсомолка» сделала подборку мистических мест Ижевска на тот случай, если вы решите прогуляться и пощекотать себе нервишки.

Дух проклятой плотины

В 18 веке началось строительство плотины на ижевском пруду. В стройке участвовали русские и удмурты со всех окрестных деревень. В деревне неподалеку, у местного старейшины был сын. По легенде, во время стройки его убили, а тело закопали внутри плотины. Отец, узнавший об этом, проклял это место.

Плотина на ижевском пруду. Фото: iz-article.ru

Спустя два столетия, при строительстве Ижевского завода, неподалеку от плотины начала образовываться яма, которая увеличивалась с каждым днем. Рабочие пытались засыпать ее, но она продолжала разрастаться. Тогда было принято решение отправить вниз людей, чтобы рассчитать глубину ямы, но в итоге, обратно уже никто не выбрался.

Тогда и вспомнили древнюю легенду про тело юноши, закопанного внутри. Рабочие и местные жители попытались задобрить духа – начали кидать в яму хлеб, доски, даже драгоценности. И только благодаря этому удалось засыпать эту яму. Правда поговаривают, что она до сих пор периодически там образуется, когда о духе начинают забывать.

Портал нечистой силы

Ходит слух, что во Дворце Пионеров по улице Кирова проложен портал для нежити. В начале 20 века, когда началось его строительство, местные обнаружили там более сотни захоронений. Было установлено, что на этом месте раньше жили предки удмуртов. Но дворец все равно возвели.

Внутри, в большом бальном зале, на полу выложили необычный орнамент, а по центру – большую черную звезду. Говорят, именно это и является дверью в потусторонний мир. Если потанцевать на этом участке какое-то время, сущности тебя запомнят и от ночных кошмаров потом не избавиться.

Дворец пионеров в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Университет на костях

В 19 веке, на улице Удмуртской располагалось Троицкое кладбище – самое большое кладбище Ижевска. Оно существовало более 100 лет. Во второй половине 20 века кладбище разровняли, а на его месте построили корпуса Удмуртского государственного университета, Ледовый дворец, республиканский стадион.

Старожилы города вспоминают, что во время строительства, когда кости поднимали из-под земли, местные дети любили брать черепа с Троицкого кладбища и насаживать их на палку или играть ими в футбол.

Архив Института истории и культуры народов Приуралья, УдГУ

Говорят, что призрак архиепископа Ювеналия, похороненного на бывшем кладбище в 50-х годах, ходит по его периметру от улицы Красногеройской до речки Карлутки и пугает своим видом жителей Ижевска.

Ведьминские дома

Прогулявшись от улицы Максима Горького до улицы Милиционной, можно увидеть несколько старых домов. В одно время там жили и работали швеи, которые создавали обмундирование для чиновников.

Только вот по городу о них ходила дурная слава. Говорили, что это были вовсе не швеи, а самые настоящие ведьмы, на чьих чердаках живут кикиморы и оборотни.

Дома на Максима Горького Фото: Архив «КП» в Ижевске

Связаны эти суеверия были с древними городищами, которые находились как раз в этом месте в 3-5 веках. В результате раскопок на этом месте нашли 38 погребений.

Места жертвоприношений

Вокруг Сквера Победы ходит много старинных легенд.

Одна из них гласит, что на на месте, где горит Вечный огонь, раньше был расположен древний языческий храм удмуртов, где богам приносились жертвоприношения.

легенды не обошли и это место Фото: Архив «КП» в Ижевске

Это подтверждает и тот факт, что на территории всего сквера были пирамидки или дольмены, а при строительстве все эти постройки разрушили. Ходят слухи, что здание Госсовета, расположенное за сквером, построено на месте морга, из-за чего по ночам в его стенах можно увидеть души умерших.

Больше мистических историй в нашем проекте «Мистический Ижевск».

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