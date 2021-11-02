Изменения ноября 2021: какие из них коснутся жителей Удмуртии

Рассказываем об изменениях ноября. Фото: Диля Ахмадишина

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Условия кредитов или займов для заболевших ковидом изменятся

Россияне, заболевшие ковидом, получили возможность изменить условия взятых на себя кредитных обязательств. Для этого в период с 1 ноября по 31 декабря нужно обратиться в кредитную организацию. При себе иметь документ, подтверждающий перенесенный коронавирус и самого заемщика или членов его семьи. У россиян будут шансы не получить штраф за задержку в оплате кредита или займа.

Компенсации бизнесу

Индивидуальные предприниматели и предприятия, пострадавших от коронавируса сфер, смогут получить компенсацию в размере 12 792 рубля на каждого сотрудника. Прием заявлений начался с 1 ноября, а выплаты можно будет получить, начиная с 15 ноября.

Комиссия за перевод денег стала меньше

Если сумма перевода составляет менее 100 тысяч рублей, комиссия вообще взиматься не будет. Если сумма переводов перевалила за указанную сумму, комиссия составит 0,5 % от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Такой же размер комиссии предусмотрен и для тех, кто перечисляет средства на свой счет в онлайн-магазине.

Надбавка к пенсиям

Выплаты увеличатся у следующих категорий пенсионеров:

бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и бывшим шахтерам (сумма прибавки зависит от трудового стажа и среднемесячного заработка);

гражданам, которым в октябре 2021 года исполнилось 80 лет (страховая часть пенсии в размере чуть больше 6000 рублей придет в двойном размере);

защитникам блокадного Ленинграда. Это будет разовая выплата в размере 50 тысяч рублей. Приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, снабжающей во время Великой отечественной войны город на Неве провизией.

ПТС будут электронными

С 1 ноября 2021 года ПТС не будут выдаваться в бумажной варианте. Автовладельцы получат документ в электронном виде. Однако менять старый ПТС не нужно, он остается действительным.

Самозанятые смогут оказывать похоронные услуги

Причем, не только самозанятые, но и индивидуальные предприниматели. Главные условия – опыт работы в сфере организации похорон не менее 2 лет, среднее профессиональное образование и прохождение профильных курсов по оказанию похоронных услуг.

Истекает срок идентификации в ЕСИА пользователей корпоративными сим-картами

До 30 ноября организации, которые пользуются услугой корпоративной связи, обязаны внести сведения о каждом абоненте в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА). Если в декабре при проверке оператор связи обнаружит, отсутствие или недостоверность сведений, он должен будет прекратить обслуживание данного абонентского номера. Напомним, что закон вступил в силу 1 июня 2021 года.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Антиковидные меры

Неделя с 30 октября по 7 ноября в Удмуртии и по всей России объявлена нерабочей. Школьники и студенты ушли на каникулы, а с 8 ноября будут работать в очном режиме. Решением правительства Удмуртии, дистанционное обучение пока не введено.

Зима на пороге

Наступающая зима, по словам дежурного синоптика Гидрометцентра Удмуртии Николая Пономарева, будет теплее, чем в прошлом году. Устойчивый снежный покров стоит ждать уже во второй половине ноября.