Нерабочие дни в Ижевске: дополнительные антиковидные меры с 1 по 7 ноября и работа общепита только на вынос

Дополнительные антиковидные меры введены в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
Нерабочие дни, по решению правительства Удмуртии, введены в республике с 30 октября по 7 ноября. Сделано это для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Что же волнует горожан в предстоящем периоде?
UPD
29 октября 2021 года в 22:38 местного времени глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об усилении антиковидных мер в республике. Также стал известен режим работы школ с 8 октября 2021 года в регионе.
Будут ли работать детские сады?
Будет, но в режиме дежурных групп, куда будут принимать детей, чьи родители в эти дни должны быть на рабочих местах.
Сотрудники каких организаций будут работать в эти дни?
Работники непрерывно действующих производств, к которым по статье 113 ТК РФ относятся:
- организации, которые связаны с процессами непрерывного обслуживания населения: отопление, электроснабжение, канализация, водопровод;
- организации, которые перепродают товары первой необходимости;
- организации, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь;
- интернет-провайдеры при круглосуточной работе;
- организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей;
- организации, которые предоставляют гостиничные услуги;
- нефтеперерабатывающие организации;
- металлургическое производство;
- атомная промышленность;
- целлюлозно-бумажное производство;
- организации сельскохозяйственной отрасли;
- строительные организации, если приостановка их деятельности создает угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
- организации, которые эксплуатируют опасные производственные объекты.
Кроме этого, в предстоящие дни осуществлять профессиональную деятельность на рабочих местах могут вольнонаемные прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД и других правоохранительных органов.
Антиковидные меры усилили в Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Может ли коммерческая организация обязать сотрудника работать в эти дни?
Работодатель не имеет на это право! А вот руководство непрерывно действующих организаций вправе самостоятельно, но при согласовании с сотрудниками, принять решение о необходимости присутствия конкретного работника непосредственно в рабочем процессе.
Сохраняется ли заработная плата?
Заработная плата в эти дни сохраняется. Малый бизнес правительство поддержит определенными мерами.
Школы закроют?
Очного обучения в образовательных организациях не будет. Часть школ, где дети учатся по четвертям, объявили каникулы. Другая, где обучение проходит по модульной системе, каникулы начнутся лишь с 15 ноября, поэтому нерабочая неделя присоединится к предстоящим каникулам.
Поздно вечером 29 октября стал известен режим работы школ с 8 октября 2021 года в регионе.
Плановые осмотры в поликлиниках будут?
Плановый прием продолжится, но его объемы сократятся. Вполне может быть, что плановые операции и процедуры для пациентов с хроническими заболеваниями будут перенесены. Отметим, что это никак не касается экстренной и неотложной помощи (например, стоматологические услуги).
Кто должен соблюдать режим самоизоляции в эти дни?
Конечно же граждане с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Кроме этого, с 30 октября и до особого распоряжения на самоизоляцию уходят пожилые люди, кроме тех, которые являются работниками здравоохранения или, если их нахождение на рабочем месте важно для организации.
Будут ли открыты спортивные объекты, торговые центры и заведения общепита?
Кафе, рестораны и бары, расположенные в торговых центрах и не имеющих отдельного входа в зал, не работают уже с 25 октября. Фитнес-центры работают, но у сотрудников и посетителей должны быть документы о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест (полученный не позднее, чем за 72 часа).
Эти же условия с 30 октября будут действовать и в торгово-развлекательных центрах, общепите, спа-салонах, парикмахерских, салонах красоты, банях и массажных салонах и гсотиницах.
UPD
29 октября стало известно, что рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общепита работают только на вынос, а также в режиме доставки заказов.
А если поставлена только одна прививка, можно ли посещать различные заведения?
Нельзя. При незавершенной вакцинации посещать общественные места можно только при наличии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
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