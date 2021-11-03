Из посетителя фитнес-зала превратилась в тренера: история ижевчанки, которая похудела на 15 кг

Кардинальные изменения во внешности после похудения Фото: Личный архив героя публикации

25-летняя Евгения всегда стеснялась своего тела. Ее самый большой вес составлял 70 кг при росте 170 см. Девушка рассказывает, что решила похудеть, когда её перестало устраивать собственное отражение в зеркале.

Лишние килограммы не позволяли надеть ту одежду, которую ей хотелось. Вместо приталенных платьев и юбок приходилось носить темную мешковатую одежду – она скрывала проблемные зоны. Тривиальность гардероба приводила к скромности характера, страху проявить себя.

«Для меня фигура была очень большим комплексом, и это мешало мне общаться с людьми более открыто, участвовать в мероприятиях и в целом себя проявлять. Я всегда хотела похудеть, но внутренний комплекс мешал прийти в тренажерный зал. Думала, там все спортивные, подкачанные, красивые. Боялась, что на меня будут смотреть с посылом: «Ты что тут делаешь?», – размышляет героиня.

НЕЛЕГКИЙ СТАРТ

Первые шаги на пути к стройности Евгения сделала еще в конце 2015 года. Это были занятия в домашних условиях. Тогда девушка пыталась сбросить вес при помощи видеороликов из интернета.

«Занятия длились в среднем от 40 до 60 минут. Они были разных уровней. Сначала легкие, потом посложнее, чтобы сжигалось больше калорий», – вспоминает Евгения.

Начало фитнес-пути оказалось довольно трудным, ведь организм не был знаком с физической нагрузкой. После упражнений, Евгения буквально «выползала из комнаты». Но спустя время спорт органично вписался в распорядок дня, как чистка зубов.

Героиня до похудения Фото: Личный архив героя публикации

Мышцы быстро привыкли к новым условиям. И если тренировка казалось слишком легкой, девушка начинала выполнять более более энергозатратные упражнения.

Евгения предпочитает разнообразие в занятиях. Она легко смешивала упражнения между собой, позволяла себе иногда расслабиться и пропустить тренировку. Но девушка всегда старалась поддерживать физическую активность. Она признается, что мотивацией служило видеть результат своих стараний – плоский рельефный живот.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Следующим этапом стал подсчет калорий. Чтобы сбрасывать вес, нужно создать их дефицит. То есть, увеличить объем потраченных калорий над приобретенными.

«Поначалу это очень муторно, но потом я смогла выстроить рацион. По калорийности он был более-менее одинаковым», – рассказывает героиня.

Евгения не была посвящена во все тонкости нутрициологии (питания): сбалансированность между белками, жирами, углеводами. Девушка считала, что диета должна предполагать рацион питания в виде пресного мяса птицы, круп, овощей и никаких сладостей. Такая жесткая диета привела к срывам и откатам в весе. Как результат – самобичевание и замедление процесса похудения.

Однако, несмотря на отсутствие строгой системы тренировок и срывах на запрещенную еду, Евгения продолжала худеть. Девушка начала глубже погружаться в тему питания, добавлять в тренировки бег и лыжи. В мае 2016 года героиня узнала, что избавилась от семи килограмм.

Благодаря усилиям героини вес начал уходить Фото: Личный архив героя публикации

«Я увидела визуальную разницу. Хотя и отслеживала результат, но для меня он был не особо заметен. Однако окружение подчеркивало, что я изменилась. Поняла, что круто похудела только тогда, когда сравнила свои фото сейчас и полгода назад», – вспоминает девушка, – «Мне стали говорить друзья: «Я тоже так хочу!». А когда я только начинала считать калории, они посмеивались надо мной».

Родители тоже заметили перемены во внешности Евгении. Но реагировали они совершенно иначе.

«Когда я перешла на свою систему питания и начала отказываться от некоторых блюд, папа и мама с испугом интересовались: «Женя, ты заболела что ли?». Но потом привыкли и сейчас спокойно к этому относятся», – рассказывает Евгения.

Даже одежда, в которую, казалось, нет никакого шанса влезть, стала комфортно сидеть на теле.

«Я могла надеть те вещи, которые носила в 13 лет, хотя мне было 21-22. Это действительно означало, что я похудела», – рассуждает героиня.

Увидев глобальную перемену в своей фигуре, Евгения укрепилась в мысли продолжить работать над своим телом.

«СБРАСЫВАТЬ ВЕС НЕ ТАК СЛОЖНО»

Следующим этапом в похудении стал тренажерный зал.

«Когда я начала учиться в институте, мои одногруппницы решили заняться своими фигурами и записались в фитнес-зал. А я, когда узнала об этом, попросилась за компанию. Так и попала в «тренажерку». Через пару занятий им надоело, а я втянулась», – вспоминает героиня.

Прошлый страх перед чужим мнением был преодолен. Его заменяло любопытство, желание развиваться.

Девушка посещала спортзал стабильно три раза в неделю, занятия длились от 40 до 60 минут. И это не включая разминку, заминку и растяжку. Упражнения состояли из «обходов» по тренажерам и постепенное добавление веса.

Правильная система питания продолжала давать плоды. Но осенью 2016 года вес встал. Однако Евгения не стала паниковать: она знала, что нужно просто рассчитать суточную норму калорий и увеличить дефицит.

«Расход энергии и так увеличивается с походом в тренажерный зал, потому что растет двигательная активность. Человек в любом случае будет худеть. А когда вес встает, стоит задуматься: либо организм привык к тренировке, либо питание провисает. Я понимала, что с первым все в порядке, значит нужно пересмотреть пищевой режим. Тогда его корректировала и стройнела дальше», – рассуждает героиня.

Таким образом, она похудела еще на восемь килограммов. Спустя еще год, весной 2017-го, она весила уже 55 кг. Иногда цифра спускалась до 53.

Девушка продолжала работу над собой Фото: Личный архив героя публикации

«Я посмотрела на свой результат и поняла, что в принципе сбрасывать вес не так сложно, как всем кажется. Это совсем не вареная курица, огурчики и строгая диета. Можно есть все, только в меру», – говорит Евгения.

СТАРТ ФИТНЕС-КАРЬЕРЫ

Когда Евгения поняла, что спорт стал частью ее жизни, она решила освоить азы тренерства и в начале лета 2017 года пошла на фитнес-курсы.

«Я сама почувствовала всю тяжесть ненависти к телу на себе и знаю, что лишний вес – это очень большая проблема для многих женщин. Недовольство собой превращается в комплекс. Они боятся идти в зал, но также желают постройнеть. Я хочу помочь им похудеть и не стесняться вообще никого, а в первую очередь – себя», – размышляет героиня.

Евгения получила базовые знания на курсах и начала работать фитнес-тренером. Параллельно с работой, она продолжала черпать знания из других источников и глубже разбираться в нутрициологии (питании).

К концу лета у девушки появился первый клиент.

«Это был мальчик. Его цель никак не совпадала с моим направлением: ему нужно было набрать, а я работала преимущественно на похудение. Но я же мастер по набиранию, поэтому взялась за него», – рассказывает героиня.

Вес молодого человека составлял 60 килограмм при росте 185-190. Знания с курсов и собственный опыт помогли Евгении достичь цели, и спустя полгода её клиент весил уже 80 килограмм.

«Мне было интересно с ним работать, потому что это мой первый опыт тренерства. Дело даже не в том, как выстроится программа, а в наблюдении за техникой,, уровне нагрузки, общением с человеком», – вспоминает девушка.

Евгения добавляет, что сейчас её клиенты гораздо быстрее приходят к нужному результату, чем она в своё время. Огромную роль здесь играют полученные знания, которые сразу грамотно позволяют ей выстроить тренировочный процесс и режим питания.

«По началу я очень много во всем плюхалась. Не знала ни калорийности, ни тренировок. Сейчас, если ко мне приходит человек, я прописываю программу, и он буквально за блок занятий тает в одежде на два размера», – говорит Евгения.

ПРОЩАЙТЕ, КОМПЛЕКСЫ!

Начав работу над своими клиентами, Евгения не прекращала заниматься и своей фигурой. Осенью 2017 года, на начало своей фитнес-деятельности, она весила 53 килограмма. При росте Евгении этот вес недостаточный. Но постепенно, регулярно работая с большим весом, девушка увеличила свою мышечную массу, и к 2021 году она весила уже 62 килограмма.

«Я росла постепенно. Как правило, зимой либо весной, когда холодно, мы двигаемся меньше и организм переходит в режим энергосбережения. Нельзя сказать, что я намеренно шла на набор массы, просто в эти периоды снижалась общая активность, но сохранялось питание. В итоге получался профицит, при котором я тренировалась в зале и набирала мышцы», – рассуждает героиня.

Евгения прекрасно себя чувствует и полностью себя принимает Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас девушка уже не ругает себя по поводу лишнего съеденного и не пытается отработать это сверхзаданиями. Героиня уверена, что с активным образом жизни ничего не «отложится».

За внешними изменениями последовали и внутренние.

«Я стала более открытым человеком, могу свободно, без стеснения и лишних мыслей о своей внешности общаться с людьми. И, конечно, ношу открытую одежду. Ту, которая мне нравится и подчеркивает фигуру», – делится Евгения.

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