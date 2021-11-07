Почему памятники Ленину в Ижевске смотрят в левую сторону?

Ленин в частном секторе Ижевска Фото: Эдуард Карипов

7 ноября (по новому стилю) исполнилось 104 года со Дня Великой Октябрьской революции. Каждый знает, что ее лицом считается Владимир Ильич Ленин, чьи памятники до сих пор стоят в каждом городе России. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по Ижевску и выяснил, что практически все они смотрят в одну сторону.

Первым пунктом остановки стал памятник Владимиру Ильичу у завода «Редуктор». Этот завод – одно из старейших предприятий Ижевска, основанный еще в конце 19 века. В одно время предприятие даже носило название «Ижевский завод подъёмно-транспортного оборудования им. В.И.Ленина». Памятник Владимиру Ильичу однако небольшой. Изваяние сжимает кепку в руке и мечтательно смотрит на юго-восток.

Памятник Ильичу у завода «Редуктор» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Смотрит Ленин на юго-восток

Самым большим и величественным памятником Ленину в Ижевске, по праву является фигура, установленная у здания Национальной библиотеки. Памятник отлит из бронзы и стоит на красно-черному граните, обромляемый бронзовым цветочным венком, перевитым лентой с удмуртским национальным орнаментом. Его открыли в день празднования 400-летия присоединения Удмуртии к России. В июне ему исполнилось 63 года.

Фотография со дня открытия памятника 20 июня 1958 года. Фото: iz-article.ru:

Благодаря памятнику, национальную библиотеку, расположенную позади, в народе называют «ленинка». Фото: Дарья Прозорова

Памятник на Советской смотрит на восток. Фото: Дарья Прозорова

Следующий Ленин находится на территории Лингвистического лицея № 25. На его лице знаменитый прищур, а взгляд опять направлен влево.

Памятник Ленину по улице Коммунаров. Фото: Дарья Прозорова

Смотрит он в южную сторону. Фото: Дарья Прозорова

Последняя и менее известная точка – Ленин в частном секторе, улица Степана Разина, 43. Согласно информации сообщества «ВКонтакте» «КИК Антей: Экскурсии по Ижевску и Удмуртии» скульптура перенесена с территории 10 школы по улице Степной. От разрушения ее спас выпускник школы Владимир Савинский – забрал и установил неподалеку от своего дома.

Здесь Ленин также смотрит в левую сторону, на юго-запад.

Ленин на улице Разина. Рядом стоящая гостиница имеет знаковое название «У Володи». Фото: Эдуард Карипов

Памятник на Разина смотрит на юго-запад. Скриншот с сайта: https://m-ua.info/map-kompas.htm

Конечно, не все Ленины смотрят в одну и ту же сторону. Например Владимир Ильич на улице Пойма смотрит через правое плечо.

В 2016 года памятник был установлен на другой постамент. Фото: leninstatues.ru

Но все же, почему большинство бронзовых Ильичей в городе смотрят на юго-восток? Может, за этим скрывается тайный смысл и именно в той стороне находится прекрасная Россия будущего?

Теорий на этот счет множество. Первая из них гласит, что направление взгляда зависит от деятельности полушарий головного мозга. Человек смотрит вправо вверх – значит мечтает о чем-то светлом. А если смотрит вправо вниз – пытается найти способ решения конкретного дела. Смотрит влево вверх – пытается выдумать ложь, а влево вниз – вспоминает реальное прошлое.

Другая теория утверждает, что памятники Ленину были в серийном производстве. То есть, у вождя мирового пролетариата была, к примеру, рабочая сторона лица – правая, он и наказал, чтобы первый его памятник смотрел влево. Рабочей стороной к народу. А дальше образ, ставший распространенным и узнаваемым, перекочевал на другие копии памятников.

В следующей теории говорится, что памятники обычно ставят так, чтобы они постоянно освещались солнцем. А как известно, солнце встает на востоке и держится на юге. Возможно, поэтому поворот головы Владимира Ильича Ленина часто обращен на южную сторону.

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