5 юных талантов Удмуртии покорили Первый канал: вспомним участников шоу «Лучше всех!» на юбилей программы

Чем маленькая фокусница из Глазова удивила Максима Галкина? Фото: скриншот программы «Лучше всех!»

6 ноября 2016 года в эфир впервые вышла российская версия шоу «Лучше всех» (0+). В этом году программа отмечает свой 5-летний юбилей! О том, какие таланты юные дарования из Удмуртии показали ведущему шоу Максиму Галкину, расскажет Комсомолка».

Юный ихтиолог

Степан Щепин начал увлекаться рыбками с двух лет, когда ему подарили игру, в которой нужно было определить 35 морских обитателей. В программе мальчик назвал рыбок из аквариума. Со своей задачей юный ихтиолог справился на отлично. Кстати, Степа попал на программу только со второго раза, а во время шоу чуть не расплакался. Узнать об этом можно по ссылке.

Маленькая фокусница

3-летняя Алена Ялочкина удивляла зрителей шоу своими фокусами. В программе у девочки, как по волшебству, в пустой книжке появились картинки, в горшке выросли цветы, молоко превратилось в конфетти, а обычные платочки вдруг стали мягкими игрушками. Секреты своих фокусов Алена не раскрыла даже Максиму Галкину. Кстати, поддержать девочку на шоу пришли Братья Сафроновы! Узнать их реакцию на выступление вы можете здесь.

Мастер «хлебных ушек»

На сцене «Лучше всех» Тимофей Репников показал настоящий мастер-класс по лепке разноцветных пельменей с картошкой необычной формы. Блюдо было в виде розочки, лотоса и елочки. Его помощниками по кухне стали Максим Галкин и актриса Светлана Пермякова. В планах на будущее у мальчика – стать поваром и открыть свой ресторан «Разноцветные пельмени». О том, что такое «хлебные ушки» и кто привил мальчику любовь к лепке, можно узнать по ссылке.

«Крутящийся мальчик»

В шоу «Лучше всех» Никита удивил всех своим невероятным брейк-дансом. За свой талант юный танцор получил звание «Самый крутящийся мальчик Ижевска». Кстати, о том как Никита начал свой путь танцора и о его других достижениях вы сможете узнать здесь.

Сказочный кондитер

«Галкин Максим людям дарит смех. Я хочу стать звездой» «Лучше всех!», – вот строчки из песни, которую исполнила Нуриманова Рамина в эфире программы «Лучше всех». Также девочка показала мастерство приготовления национального татарского блюда «кош теле». Во время создания кулинарного шедевра, юное дарование еще и напевала песню на татарском языке. Кстати, о том кто сочинил текст для программы и о других талантах маленькой Рамины вы сможете узнать здесь.

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