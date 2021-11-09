Новые ограничительные меры и нерабочая неделя повлияли на заболеваемость коронавирусом в Удмуртии?

Сколько заболевших и выздоровевших было в республике за последние недели. Фото: Полина Андрианова

В конце октября 2021 года рост заболеваемости и смертности от коронавируса в Удмуртии значительно увеличился. В связи с этим власти усилили антиковидные ограничения. А период с 30 октября по 7 ноября был объявлен нерабочим. Разбираемся, принесли ли данные меры свои плоды.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней (хотя у распространенного сейчас штамма «дельта» может быть и намного короче). Кроме того, пациенты, находящиеся на лечении, могут лечиться еще в течение нескольких недель. С учетом этих двух условий можно сделать вывод, что эффект будет отсроченным.

Надолго ли введены дополнительные меры – неизвестно. Фото: Полина Андрианова

Однако если мы обратимся к графику, составленному по данным оперштаба Удмуртии, то заметим, что рост заболеваемости остановился уже после 25 октября, когда ужесточенные меры только начали действовать. В течение последующего периода заболеваемость стабилизировалась. Последний максимальный пик заболеваемости за сутки наблюдался 25 октября, когда заболел 401 человек. Далее ежесуточное количество заболевших начало незначительно снижаться. Так:

- с 18 по 24 октября среднее число заболевших за неделю составило 382 человека;

- с 25 по 31 октября – 397 человек;

- с 1 по 7 ноября – 392 человека.

График по данным оперштаба Удмуртии Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Смертность также несколько снизилась. Последний антирекорд был зафиксирован 19 октября, когда за сутки скончались 37 человек.

СТАЛО ЛИ БОЛЬШЕ ПРИВИТЫХ И ВЫЗДОРОВЕВШИХ

На самом деле, количество выздоровевших в сутки стабильно растет в Удмуртии с начала октября, и связано это, скорее, не с дополнительными мерами, а с ростом заболеваемости. Заболевших стало больше, но и большая часть из них, к счастью, после лечения поправляется.

Как отметила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, ситуация стабилизировалась, и с 1 по 7 ноября количество пациентов в ковид-центрах снизилось почти на 10 % – с 3242 до 2964 человек.

Таким образом, 278 человек покинули стационар. При этом всего выздоровели за этот период 3107 пациентов и скончались 125 человек – кто из них был госпитализирован, а кто нет, не уточнялось.

Многие жители Удмуртии уже сходили на ревакцинацию. Фото: Полина Андрианова

Заболевших за неделю было 2745 – на 362 человека меньше, чем выздоровевших, что уже само по себе неплохой показатель.

График по данным оперштаба Удмуртии Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Что касается темпов вакцинации, их прирост виден с середины октября. Отметим, что за период с 1 по 7 ноября против коронавируса вакцинировались 23 375 жителей республики, после чего количество привитых, по словам Эльвиры Пинчук, составило более 60 % от плана. При этом, если сравнить число вакцинированных за две предыдущие недели, значения все-таки окажутся больше: 24 369 и 37 718 человек. Напомним, именно в эти периоды в пунктах вакцинации формировались очереди.

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