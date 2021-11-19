«Захотел приехать в Ижевск на Новый год, и я не смогла ему отказать»: ижевчанка о браке с голландцем на расстоянии

Ролф живет в Голландии, а его жена - в Ижевске. Фото: pixabay.com

Виктории 52 года. Ее любимому голландцу Ролфу – 62. Она встретила его сразу после развода с первым мужем, тоже голландцем. Их история в проекте «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

Не умели танцевать, зато много смеялись

Первый голландский муж Виктории мечтал жить в Португалии и купил там дом. Пара переехала, но женщина через некоторое время поняла, что находиться там не может, – у нее начинается депрессия. Переезжать обратно мужчина не захотел, и они расстались. Виктория не планировала больше никаких знакомств в Голландии. Но судьба распорядилась иначе.

Одна из русских подруг нашей героини пригласила ее на танцевальную вечеринку. Виктория отнекивалась, говорила, что у нее нет пары, но подруги были непреклонны, уверяя, что найдут ей подходящего напарника.

Партнер нашелся – голландец Ролф. Правда, танцевал он неумело, зато говорил по-русски.

«Мы долго смеялись – ни я, ни он не умели танцевать танго. В конце вечера Ролф спросил, как я доберусь до дома. Я ему ответила, что на поезде. Он сказал, что девушкам вечером противопоказано ездить одним, и предложил подвезти».

Виктория согласилась. За час в пути они разговорились. Оказалось, что Ролф учит русский язык, интересуется русской историей, культурой и вообще всем, что связано с Россией.

«Ролф тоже врач, как и я. В молодости он приезжал в Санкт-Петербург – и просто влюбился в этот город. Ему понравилась наша страна, он любит Рахманинова, Шостаковича».

5 лет ездили друг к другу

Виктория не планировала, что их с Яковом встреча перерастет во что-то большее. Она давно решила возвращаться в Россию – здесь у нее осталась больная мама.

«Мы с Яковом стали просто хорошими друзьями. Встречались по выходным дням, ходили в музеи. А когда я уезжала на родину, он спросил меня, можно ли ему приехать ко мне на Новый год. Я не смогла ему отказать».

Виктория не думала, что у нее будет что-то серьезное в Ролфом, но судьба распорядилась иначе. Фото: pixabay.com

Ролф прилетел в Ижевск. Познакомился с мамой Виктории, с ее друзьями. Побывал на ледовом шоу, сходил в театр оперы и балета.

«Ему очень понравилось в Ижевске. Понравилось, как мы отмечаем Новый год: собираемся все вместе, поем песни, водим хороводы. Понравилась Снегурочка с Дедом Морозом, новогодняя атмосфера. В это время года в Голландии холодно, сыро, вместо снега идет дождь. А у нас все подсвечивается снегом, горят огоньки, все украшено. Он захотел приехать еще раз – я была не против».

Так они 5 лет и ездили друг к другу – то Ролф сюда, то Наталья к нему и к своей дочке в Голландию.

«Вот и сложилось. Ведь бывает состояние влюбленности, когда вообще сносит голову, а бывает состояние дружбы, которое переходит в нечто большее. Это такие, более взрослые отношения. Постепенно я поняла, какой он надежный и ответственный человек, что мне с ним хорошо, что мы понимаем друг друга, скучаем друг без друга, заботимся. Мы влюбились друг в друга».

Кстати, у Ролфа есть две дочери, которые сейчас живут в Бельгии. Виктория им понравилась, как и его 96-летней маме.

«Моей дочке тоже Ролф очень симпатичен. Они оба Козероги. Оба – научные сотрудники. Она его очень уважает», – говорит ижевчанка.

Сделал предложение

А потом Ролф сделал Виктории предложение. Стеснялся, поэтому написал просьбу на красивой открытке.

Ролф сделал предложение Виктории с помощью открыточки. Фото: pixabay.com

«Мы сидели с дочкой и ее мужем в ресторане. Пришел Ролф с большим и очень красивым букетом цветов. Конечно, я поняла, что тут что-то намечается. Он дал мне конверт с открыткой, где было написано, что он хочет делить со мной радость, ему нравится быть со мной, и он хотел бы это делать всю оставшуюся жизнь. Это было очень мило и трогательно. Я обняла его, поцеловала и написала на открыточке «да».

Не смогли купить свадебное платье в Ижевске

«Это значимое для нас событие, поэтому мы решили его как-то отметить, – Ролф предложил организовать свадебное торжество. Согласилась – я считаю, что праздники украшают нашу жизнь», – улыбается Виктория.

Свадьба прошла в 2020 году в Голландии. Никаких сложностей с документами у пары не возникло – у нашей героини двойное гражданство. Их свидетелями – а это обязательное условие в этой стране при заключении браков – стали близкая подруга Виктории с мужем. Расписывал их церемониймейстер, который буквально за два дня до назначенного времени посетил пару и узнал их историю.

«Чтобы проводить такие церемонии, он прошел специальную учебу. Он был в красивом синем плаще. Сначала рассказал присутствующим о нас, нашем знакомстве. Потом мы подписали документы и поехали в ресторан».

Еще одна особенность церемонии заключения брака в Голландии – там можно использовать свою музыку. Виктория выбрала традиционную – марш Мендельсона.

Платье невеста сначала смотрела в Ижевске, но не нашла – все оказались «слишком свадебными». Поэтому вместе с дочкой заказали в интернете и выбрали наиболее подходящее.

Из-за того, что все происходило в ковидное время, действовало очень много ограничений. На торжестве присутствовали только близкие родственники – всего 10 человек, больше было нельзя.

«Все рестораны были закрыты. Можно было сидеть только на террасе, не больше двух человек за столом… Мы соблюли все требования. И вместо праздничного ужина у нас был обед», – рассказывает Виктория...

На свадьбе присутствовало всего 10 человек. Фото: pixabay.com

Сейчас Ролф живет в Голландии, она – в Ижевске.

«Пока только я туда езжу – из-за обстановки по коронавирусу. Мне это делать позволяет голландский паспорт».

Голландцы любят свечи и цветы

В Голландии Виктории нравится чистота, то, как жители оформляют свое жилище, прилегающую к домам территорию. Импонирует работоспособность местных жителей – они все время что-то делают.

Голландцы любят жечь свечи, сидеть на террасе, общаться за чашечкой кофе. У них есть культура пития – Виктория уверяет, что ни разу не видела пьяных на улице. А еще в Голландии, что, впрочем, неудивительно, очень любят цветы. Их принято дарить на дни рождения, когда приходишь в гости. Это часть культуры.

«Практически во всех домах стоят живые цветы. Можно видеть, как люди покупают не только продукты на всю неделю, но огромные букеты цветов. Они едут на велосипедах, и у них и спереди торчат цветы, и сзади. Они цветолюбы. Отличаются ли от наших? Я бы сказала, что там цветы крупнее российских».

Голландцу понравились перепечки

Ролфу нравится русская кухня, он пробовал и блины, и шанежки. «Зашли» перепечки. Но он следит за своим здоровьем и старается не есть много мучного. Их с Викторией обычный рацион в Голландии – это рыба и много овощей.

«Особенно мне нравится молодая мелкая селедка. Ее нужно обвалять в нарезанном мелкими кубиками луке. А потом, запрокинув голову и придерживая рыбку за хвост, стараться целиком отправить ее в рот».

В Голландии русских женщин уважают

Виктория считает, что голландцы несколько отличаются от русских мужчин.

«Наши, на мой взгляд, более избалованны, капризны, они требуют и ждут чего-то от женщин. Голландцы ведут себя по-другому. Они берут на себя ответственность за тебя, за то, что происходит вокруг. Но, конечно, это все очень индивидуально. Русские любят и умеют пускать пыль в глаза, они щедрее. А голландцы такие, какие есть. Они умеют считать деньги. Здесь мало кто ездит на дорогих машинах».

В Голландии русских женщин уважают, считают их умными, красивыми, заботливыми, теми, кто добивается от жизни чего-то.

«У нас в России культ красоты женщин, культ Барби. Там же такого не встретишь. Если кто-то на каблуках, в «Гуччи», то скорее это говорит о твоей недалекости, чем о красоте или модности. Мне кажется, что в Голландии больше смотрят на то, что внутри у тебя. Считается, что женщина должна красиво стареть, не злоупотреблять разными уколами, она должна быть здоровой, не толстой, активной – то есть критерии, на которые обращают внимание другие».

Отношения на расстоянии – это сложно

Виктория встретила Ролфа сразу после развода с первым мужем, тоже голландцем. Фото: pixabay.com

На вопрос, что Ролфу понравилось в Виктории, она отвечает, что ее открытость миру и активность.

«Я позитивная, живая, у меня почти всегда хорошее настроение. Я – эдакий энерджайзер. Мы постоянно куда-то ходим, ни разу не сидели дома».

Да и Ролф такой же. Он до сих пор ездит на работу каждый день на велосипеде – а это 15 км туда и 15 км обратно.

«Четыре года назад мы поехали на Алтай, прошли там весь маршрут. Ролф выдержал! А недавно ездили в Альпы – там все обошли и посмотрели. Вообще не помню, чтобы мы лежали дома. Всегда активны. И возраст этому совершенно не помеха!»

Переезжать в Голландию Виктория пока не планирует – перевезти туда больную маму пока не представляется возможным.

«Конечно, сложно на расстоянии. Очень. Мы созваниваемся с Ролфом каждый вечер, ровно в половину одиннадцатого. А хочется и обниматься, и вместе ужинать. Но пока так».

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