Игра на гитаре и строительство машины Голдберга: как проходят занятия у ижевских «Лесных котов»

«Комсомолка» посетила несколько скаутских занятий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы уже не раз писали про скаутское движение «Лесные коты» из Ижевска. Рассказывали, как проходит обучение в школе Акел (так называют наставников юных скаутов), вместе со скаутами побывали в семейном лагере, где стреляли из лука, смотрели, как младшие школьники учатся кататься на байдарках.

Мы решили посетить несколько занятий «Лесных котов» и понять, почему все больше детей вступают в ряды скаутского движения.

Фирменный знак скаутов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Учатся играть на гитаре

В «Лесных котах» можно многому научиться: играть на барабанах, управлять парусом, правильно ходить в походы, делать классные фотографии, собирать роботов и т.д.

Итак, первое занятие, на которое мы пришли, – это игра на гитаре.

Совсем неожиданно я стала участником. Мне вручили гитару и предложили что-нибудь сыграть. Честно – растерялась. До этого момента я ни разу не брала в руки инструмент, поэтому чувствовала себя довольно глупо. Но Акела Соловей (у каждого взрослого скаута есть лесные имена, которые даются им за их особые черты характера, навыки или заслуги) мне все подробно и очень терпеливо объяснял.

Непосредственно перед занятием мне помогли настроить гитару Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Но талант к концу занятия у меня так и не проявился. Я с трудом смогла сыграть детскую песенку «В траве сидел кузнечик».

У 10-летнего скаута получалось намного лучше, чем у меня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В отличие от меня, у юных скаутов получалось очень даже хорошо. Они разучивали отрядную песню, синхронно играя на 4 гитарах.

Было так атмосферно, что в какой-то момент мне показалось, будто мы все сидим под открытым небом у костра!

Отмечу, походы на природу у «Лесных котов» организуются каждый месяц. Представляете?!

Изучают следы животных и вяжут узлы

Следующее занятие было у одних из самых младших представителей отряда – детей 6–8 лет, которых называют Волками. Занятия у них тоже проводили Акелы. Мы попали на урок по диким животным.

Все началось со сдачи рапорта. У скаутов это приветственное слово, когда ребенок докладывает, сколько человек присутствует сейчас в отряде. Потом все делают специальный жест – салют младшего скаута.

Такой жест называется «салют младшего скаута» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Когда все ребятишки уселись на мягкие диваны с подушками, Акела стала спрашивать у каждого ребенка, как прошла его неделя, какие добрые дела он сделал. Детки рассказывали, как они помогали родителям по дому, мыли посуду, кто-то помогал учительнице убираться в классе; рассказывали, какие оценки получили в школе.

«Я помогала маме по дому», – рассказывает девочка Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Потом ребята вспомнили, что успели изучить на прошлых занятиях. Они рассказали, что можно взять с собой в поход, как правильно и безопасно разжечь костер. Искали, какому животному какие принадлежат следы.

А потом началась активная разминка. Я и Акела загадывали животных, а скауты бежали к той табличке, на которой была указана среда обитания этого животного. Угадали всех, кроме страуса. Пришлось разбираться, где он живет: в лесу, в городе или в воде.

И, наконец, началось самое интересное и поистине скаутское занятие – вязание узлов.

Рабочая тетрадь «Лесных котов», по которой проводятся занятия Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К моему удивлению, все дети справились со сложным заданием и хвалились друг перед другом получившимися узлами.

Акелы помогают каждому, у кого что-то не получается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В конце занятия у детей было свободное время: каждый смог выбрать себе игру по душе и сыграть в нее. А выбрать было из чего – несколько полок шкафа были просто под завязку заполнены играми.

Строят машину Голдберга

На смену самым младшим пришли 4-классники, которых зовут Медведи. По традиции все началось с рапорта, и каждый скаут мог рассказать о своих интересных событиях.

Ребята делились своими успехами в учебе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Нам дали задание: построить машину Голдберга из подручных материалов. Это такое устройство, которое выполняет простое действие через множественные манипуляции, по принципу домино.

Вместе со скаутами мы построили дорогу из картона, добавили туда трубу и рельсы, по ним ехала игрушечная машинка, которая, в свою очередь, толкала шарик.

В конце занятия ребята разделились на команды и соревновались, чей шарик, преодолевая все препятствия, быстрее придет к финалу. Победили мальчишки.

Даже наш фотограф Сергей был так увлечен строительством машины Голдберга, что забыл сделать фотографии получившейся конструкции. Что уж говорить о детях.

В «Лесных котах» дети закаляют свой характер и учатся работать в команде, фото: Сергей Грачев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Скауты воодушевляют!

Мы провели с «Лесными котами» всего пять часов и поняли несколько моментов.

Первое. Все скауты очень дружелюбные. Они с легкостью идут на контакт. Так, один мальчик уже через 5 минут нашего знакомства показывал мне древние монеты, которые принес на занятие. Вероятно, тут дело в одном из постулатов скаутов – быть добрыми к окружающим.

Второе. Мне понравилось, что руководители и вожатые скаутов заинтересованы своим делом, что родители ребятишек становятся Акелами и разделяют интересы своих детей.

Третье. Мы вышли с занятий очень воодушевленными и наполненными только положительными эмоциями. Еще несколько дней я с теплом вспоминала время, проведенное с детишками и их наставниками. А наш фотограф настолько проникся атмосферой занятий у «Лесных котов», что решил и свою дочку записать в отряд.

Как стать скаутом?

Если вы хотите записать ребенка в скауты, то просто напишите о своем желании руководителям объединения «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о деятельности «Лесных котов» можно узнать на сайте forestcats.ru

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