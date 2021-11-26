Ижевск будущего – 2021: как меняются Буммаш, Металлург и Холмы

Буммаш в советские годы. Фото: архив КП

Вышел закрывающий этот сезон выпуск видеопроекта «Ижевск будущего», посвященный северным районам столицы Удмуртии, известных в народе как Холмы, городок Металлургов и Буммаш. Предлагаем вам отправиться в путешествие в прошлое и будущее этих районов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Ниже соснового леса

Район Холмы называется так потому, что он выстроен по обе стороны от улицы Холмогорова. 40 лет назад здесь начали появляться первые многоэтажки, однако история этого района началась гораздо раньше.

Когда Ижевска еще даже не было на карте, на берегу речки Подборенки располагалась деревня Ягул. С удмуртского ее название переводится как «под бором» («ниже соснового леса»). Ягульские охотники занимались добычей бобровых шкурок. Жители и в наши дни часто встречают бобров на берегах Подборенки.

Над руслом речки в Холмогоровском лесу можно увидеть высокие сосны – возможно, это потомки деревьев, давших Ягулу название.

Район вокруг завода

Буммаш в советские годы. Фото: архив КП

Наша следующая историко-географическая остановка – район Буммаш. Название ему дал завод, на котором изготавливали бумагоделательные машины. Одновременно с заводом появилась улица Воткинское шоссе, а район начали быстро застраивать новыми домами.

Буммаш в советские годы. Фото: архив КП

Интересно, что лес, примыкавший к Ижевску с севера, было решено сохранить и благоустроить. Так в 1969 году появился полюбившийся многим ижевчанам Парк Космонавтов.

Несбывшийся город-сад

Городок металлургов в разные годы. Фото: архив редакции, группа «Как жил Ижевск» «ВКонтакте»

Век назад, на заре советской эпохи, на территории современного Металлурга планировалось создать настоящий город-сад для молодых рабочих и их семей. Коттеджи на две семьи, детские сады, школа, широкий центральный бульвар, фруктовые деревья, - московские архитекторы придумали проект, которому так и суждено было сбыться. Единственное, что служит напоминанием об этой эпохе – сохранившаяся часть бульвара. Где именно она находится – узнаете из нашего видеоролика.

Городок металлургов в разные годы. Фото: архив редакции, группа «Как жил Ижевск» «ВКонтакте»

БУДУЩЕЕ СЕВЕРНОГО ИЖЕВСКА

Все три района пользуются популярностью у ижевчан, везде присутствует развитая инфраструктура. Неудивительно, что север Ижевска активно застраивается. В новом выпуске проекта вы узнаете, какие жилые объекты строятся прямо сейчас:

Итак, парк-квартал «Атмосфера» на Холмах, хюгге-квартал «Истории» в городке Металлургов и жилой комплекс «Друзья» на Воткинском шоссе. Смотрите, оценивайте, выбирайте!

Узнать больше об объектах, представленных в видео, вы можете на официальных сайтах этих жилых комплексов:

ижевск.талан.рф

komosstroy.ru

жкдрузья18.рф

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