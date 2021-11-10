Видео: какие объекты строятся в районе Восточного поселка и Культбазы

Фото: архив КП

В проекте «Ижевск будущего – 2021» мы рассказываем о том, как будет меняться столица Удмуртии в ближайшие годы. В прошлом году все новые социальные, культурные, спортивные и жилые объекты мы отметили на интерактивной городской карте. На этот раз «Ижевск будущего» представлен серией статей и видеороликов.

Каждому району Ижевска посвящен отдельный ролик. Уже вышли серии проекта о районах Старый аэропорт, Зарека и Центр. Сегодня мы расскажем о том, какое будущее ждет микрорайоны Культбаза и Восточный поселок.

Школа искусств и новый детский сад

Восточный поселок – микрорайон который начинается от перекрестка 9 января - 10 лет Октября и тянется до улицы Ленина, здесь царит частная застройка. К Восточному поселку со стороны улицы Удмуртской прилегает микрорайон Культбаза.

Администрация Ижевска сообщает, что в муниципальной программе «Территориальное развитие» до 2026 года запланировано строительство детского сада на Культбазе на 120 мест. Также в программе есть планы по открытию здесь нового здания школы искусств. Работы пока не стартовали, но уже до конца текущего года должно завершиться строительство физкультурно-оздоровительного центра на границе с Восточным поселком (на улице Ухтомского).

Также в этом и прошлом году власти отремонтировали здания школы №64 и в детского сада №150 на Культбазе.

О том, какие еще объекты строятся и реконструируются сейчас в этих двух микрорайонах, как будут меняться Козий парк и сквер возле бизнес-центра «Байкал», а также где и когда здесь появятся новые жилые дома - можете узнать из нашего видео:

С помощью проекта вы можете не только узнать (или вспомнить) интересные факты об истории нашего города, но и подобрать для себя идеальное место для будущего переезда. Узнать больше об объектах, представленных в видео, вы можете на сайтах:

komosstroy.ru

v-kvartal.ru

живойкомплекс.рф

Застройщики: КОМОССТРОЙ, ООО «Восточный квартал», ГК «АССО-Строй». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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