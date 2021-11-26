Удаленная работа в Ижевске: 5 вакансий с необычными названиями

Работа на дому в Ижевске – обзор вакансий с необычными названиями, о которых знал не каждый. Фото: unsplash.com

Ковидные ограничения перенесли многие профессии в онлайн. И если SMM-специалист (СММ), программист и дизайнер давно ассоциируются с работой из дома, то визор, демотичер и рекрутер оставляют вопросы. «Комсомолка» собрала пять вакансий с необычными названиями, на которые можно откликнуться и работать из дома в Ижевске.

СПЕЦИАЛИСТ-ВИЗОР

Это человек, который смотрит за работой в магазине через компьютер. Он должен просматривать записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, контролировать работу сотрудников и отчитываться перед руководством. Наблюдение за людьми – дело непростое и не всегда приятное. Если случится казус, визору придется доложить о нем начальству.

Из особых требований – быть честным, внимательным, дисциплинированным.

Зарплата 15–40 тыс. руб. (здесь и далее представлены средние зарплаты сервиса HeadHunter [Хэд Хантер] на ноябрь 2021 года).

Пример работы специалистов-визоров в офисе. Для работы из дома понадобится только ноутбук и интернет. Фото: pixabay.com

АСЕССОР

На должность принимают опытного человека с умением видеть «баги» и неправильно работающий функционал. Важна аккуратность при заполнении отчетов. С латинского языка это слово переводится как «заседатель», но в 21-м веке приобрело новое значение – «специалист поисковой системы», «тестировщик». По заданию работник оценивает результаты поиска по установленным критериям, анализирует, насколько тот или иной ресурс соответствует запросам. Именно от асессора зависит, будет ли сайт считаться полезным для пользователя и занимать место в топе лучших или, наоборот, будет считаться бесполезным.

На должность принимают опытного человека с умением видеть «баги» и неправильно работающий функционал. Важна аккуратность при заполнении отчетов.

Зарплата 25–320 тыс. руб.

Наличие надежного и быстрого интернета – одно из ключевых требований для соискателя, работающего из дома. Фото: pixabay.com

DEMO TEACHER (ДЕМОТИЧЕР)

Преподаватель онлайн-школы, который проводит пробные занятия с учениками по видеосвязи. Среди его обязанностей: показ презентаций из дома, ведение ознакомительных видеоуроков на платформе, помощь в изучении предметов, работа с сомнениями и возражениями учеников и их родителей, а также мотивация на дальнейшее обучение.

На эту должность работодатель ищет человека, который умеет находить общий язык с детьми, грамотно говорит, владеет английским на уровне В2, знает, как пользоваться программами «Зум» и «Скайп», уверенно работает с компьютером и онлайн-инструментами «Гугла». Навык продаж приветствуется.

Зарплата 46–200 тыс. руб.

Преподаватель онлайн-школы должен уметь заинтересовать ребенка в обучении, найти к нему подход. Фото: unsplash.com

ТИМЛИД

Это наставник, который наблюдает за командой разработчиков, учит и мотивирует их. Он также оценивает прогресс работы людей, ставит перед ними цели, расставляет приоритеты, разрешает конфликты в команде, оценивает сильные и слабые стороны каждого участника и группы в целом. От решений тимлида зависит качество работы всего отдела.

Помимо опыта работы и технических навыков, от соискателя требуют умение управлять людьми, нести ответственность за решения команды и четко формулировать и выражать свои мысли.

Зарплата 120–400 тыс. руб.

Тимлид должен найти общий язык с каждым и сгладить конфликтные ситуации. Фото: unsplash.com

РЕКРУТЕР

Эта вакансия довольно часто встречается на различных сайтах, но в разных интерпретациях. Это специалист по подбору персонала, который ищет кандидатов на ту или иную должность. Во время собеседования он анализирует профессиональные навыки соискателей, изучает их портфолио и решает, подходят ли они компании.

Человек, который претендует на эту должность, должен иметь уравновешенный характер, быть морально устойчивым, а также оставаться беспристрастным и объективным при выборе сотрудников.

Зарплата 30–380 тыс. руб.

Самая высокая зарплата ждет рекрутера в ИТ-компаниях. Фото: unsplash.com

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