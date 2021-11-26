Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев остался недоволен качеством уборки снега с тротуаров Первомайского района

Олег Бекмеметьев. Фото: Амир Закиров

Накануне, 25 ноября, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил объезд Первомайского района города с целью проверить, как подрядчики очищают город после снегопада. Объезд проходил при участии самих подрядчиков, главы района Натальей Сазоновой и представителей Службы благоустройства дорожного хозяйства. Итоги объезда мэр представил в форме минутного видео.

«Обращали внимание на расчистку транспортной улично-дорожной сети. Здесь все более или менее удовлетворительно», — заявил Бекмеметьев в видеоролике.

А вот качеством очистки тротуаров и остановок общественного транспорта градоначальник остался недоволен.

«Тротуары, к сожалению, не устраивают по качеству. Каша. Требование к подрядчикам: техника должна пройти четко по времени срабатывания реагента, тротуары должны быть чистыми», — сказал мэр.

По словам Бекмеметьева, за три недели ноября в городе выпало 125% от месячной нормы осадков.

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