Письмо Деду Морозу, Тол Бабаю и другим новогодним чудотворцам: кому и куда могут отправить свои заветные желания жители Удмуртии

Написать письмо Деду Морозу можно 4 декабря Фото: Архив «КП» в Ижевске

4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. «Комсомолка» узнала, кому и куда отправить письмо со своим заветным желанием, чтобы оно точно дошло до настоящего волшебника.

Дед Мороз – Россия

Существует несколько легенд о том, откуда появился этот новогодний волшебник. Согласно одной из легенд, многие черты Деду Морозу достались от реального человека – Святого Николая. Он охотно помогал нуждающимся и тем, кто попал в беду.

Но особое внимание Святой Николай уделял детям. Говорят, он помог собрать приданое для дочери бедного крестьянина, подбросив мешочек с монетами в дымоход, которые упали в сохнущий возле камина носочек девушки. Эта легенда положила начало традиции прятать сюрпризы в детские носочки. А во многих странах закрепился обычай делать подарки на рождественские праздники.

Его образ составляют: голубая, синяя, красная или белая шуба, длинная белая борода, валенки. В руках Дед Мороз держит хрустальный посох. Ездит в расписных санях, запряженных тройкой белоснежных коней. Сказочного героя сопровождает его внучка – Снегурочка

Адрес: Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза

Почтовый индекс: 162390

Дед Мороз прогуливается по улицам Фото: Архив «КП» в Ижевске

Тол Бабай – Удмуртия

Согласно преданию, много веков назад на удмуртских землях жили великаны–алангасары. Но, испугавшись людей, они покинули свои территории. Однако самый маленький не успел за всеми и остался жить один. Это и был Тол Бабай. Во время своих странствий он встретил детей, подружился с ними и с тех пор каждую зиму радует своих маленьких друзей подарками.

В наши дни удмуртский волшебник живет в собственной резиденции, которая находится в живописном месте в поселке Шаркан и в народе называется «удмуртской Швейцарией».

Образ: шуба фиолетовая, кривой посох от долгих путешествий по миру, а подарки Тол Бабай носит в берестяном коробе

Адрес: Шаркан, Шарканский район, ул. Свободы, 9

Почтовый индекс: 427070

Тол Бабай в своей резиденции Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кыш Бабай – Татарстан

Легенда гласит, что древние тюрки отмечали начало обновления жизни в самую долгую ночь декабря. Считалось, что в эту ночь родился верховный бог Тенгре, который правит миром и божествами. В народе его называют Кыш Бабай. Именно Кыш Бабай в древности отвечал за веселое празднование прихода нового года.

Образ: синий кафтан, вместо шапки – мохнатая тюбетейка

Адрес: Яла Кырлай, Арский район, Резиденция Кыш Бабая

Почтовый индекс: 422035

Кыш Бабай и дочь волшебника, юная и прекрасная Кар Кызы. Фото: tatar-moroz.ru

Ямал Ири – Ямал

По легенде он появился на свет вместе с рождением ямальской тундры и Полярного Урала. Духи Севера наделили его волшебной силой. И он настоящий трудоголик: с раннего утра он выходит на улицу и следит за своей резиденцией.

Важно отметить Бубен Ямал Ири. Для него это голос из волшебного мира, символ щита, проводника в мир волшебства, источник силы и энергии. Бубен помогает избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей сильнее, а злых – добрее.

Образ: одет в национальную северную одежду — малицу и кисы, подпоясан традиционным национальным поясом охотника, который украшен изделиями из кости мамонта. Длинные седые волосы собраны сзади в небольшую косичку, усы и борода у него очень пышные. С собой носит волшебный деревянный посох, украшенный изысканным орнаментом и волшебный бубен

Адрес: природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск, Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск

Почтовый индекс: 629007

Электронная почта: yamaliri@gmail.com

Ямал Ири – Дед Мороз Ямала. Фото: yamaliri.ru

Паккайне – Карелия

В отличие от большинства своих новогодних коллег, появился Паккайне в сказочном мире совсем недавно. Считается, что он – младший брат нашего «главного» Деда Мороза.

По легенде он был сыном купца. Однажды в очень сильный мороз его отец возвращался с ярмарки с беременной матерью в повозке. Роды начались еще в дороге. 1 декабря на свет появился мальчик, который прекрасно перенес остаток пути и не замерз. Родители прозвали его Паккайне, что в переводе с карельского значит Морозец.

Образ: молодой, задорный рыжий парень без бороды, посоха и других привычных атрибутов. Одет в камзол и красный картуз, иногда с плащом-накидкой

Адрес: Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30 - летия Победы, д. 8

Почтовый индекс:186000

Электронная почта: pakkaine@bk.ru

Карельский Дед Мороз – Паккайне. Фото:pakkaine.ru

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