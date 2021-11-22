Нехватка ЧОПов или проблемы в планировании: почему половина образовательных учреждений Ижевска осталась без квалифицированной охраны

Квалифицированная охрана на входе в школу помогает задержать подозрительных людей. Фото: Лада Иванова

С 1 сентября 2021 года по поручению главы региона Александра Бречалова в образовательных учреждениях Удмуртии началось усиление мер безопасности. Школы и детские сады было решено обеспечить квалифицированной физической охраной с помощью частных охранных предприятий (ЧОП). Конкурс объявили в указанные сроки, но внедрить новшество во все школы и садики города не удается до сих пор: часть из них так и не заключили контракты, а 30 учреждений пострадали от недобросовестного поставщика. В чем проблема?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Общественная палата Ижевска подняла вопрос об усилении охраны образовательных учреждений и выделении на это бюджетных средств еще в 2020 году. На тот момент городская администрация предложила внедрить в школах новую систему видеонаблюдения и отдать всю охрану в руки одного предприятия. Общественники раскритиковали этот вариант. Объем задач был несопоставим с возможностями одного ЧОПа, кроме того, имелся ряд претензий к техническому заданию, в том числе и со стороны правоохранительных органов. В итоге конкурс был отменен.

Раньше физическую охрану оплачивали родители – теперь оплата должна осуществляться за счет бюджета. Фото: Дарья Мерзлякова

Также общественники не раз обращали внимание городских властей на то, что наличие физической охраны в школах принципиально важно, и никакая камера не заменит человека, способного немедленно реагировать на опасные ситуации. Кстати, это прописано в федеральном законодательстве. Согласно постановлению правительства России № 1006 от 2 августа 2019 года, для образовательных учреждений Ижевска был установлен двухлетний срок на приведение в соответствие с законом всего, что связано с антитеррором, – в том числе и физической охраны. Причем речь шла не о сторожах и вахтерах, а о квалифицированных сотрудниках ЧОПов и Росгвардии. Срок этот истекает в конце года. За неисполнение законодательства к ответственности могут привлечь должностных лиц, а также учредителей школ и детсадов. Прокуратура уже несколько раз объявляла по этому поводу предостережения, в настоящее время продолжаются проверки.

Так как выделить средства из бюджета республики получилось лишь в 2021 году, время действительно поджимает. К сожалению, одного только финансирования для решения проблемы оказалось недостаточно.

В августе 2021 года министр образования и науки Светлана Болотникова рассказала о поэтапном введении новой системы. Она отметила, в охранных организациях Удмуртии нет достаточного количества сотрудников, но выразила надежду, что оставшегося до заключения контрактов времени хватит на обучение дополнительного персонала.

И ВОТ НАСТАЛ СЕНТЯБРЬ...

Школы Ижевска было запланировано обеспечить физической охраной с 1 сентября, а детские сады – с 1 октября. Но реализовать эти планы удалось лишь частично. 29 сентября за круглым столом, инициированном Общественной палатой Ижевска, начальник Управления образования городской администрации Наталья Гвоздкова сообщила, что во многих образовательных учреждениях договоры на охрану до сих пор не заключены. В Ижевске не нашлось достаточного количества сотрудников ЧОПов. Как при этом отметил член комиссии Общественной палаты по безопасности и правам человека Владимир Старцев, во всей Удмуртии, по официальным данным, около 4000 сертифицированных охранников, но реально работают лишь 1300 из них, что едва может покрыть потребности одного только Ижевска.

Обсуждение охраны школ за круглым столом. Фото: Амир Закиров

Кроме того, незадолго до обсуждения инициативная группа общественников и представителей городской администрации вышла в школы Ижевска с проверками. Результаты оказались не очень утешительными. В большинстве школ охранники не знали собственной должностной инструкции. Кроме того, в ряде школ тревожная кнопка представляла собой просто функцию вызова с мобильного телефона.

Хотя, если верить официальным данным, в целом по городу показатели были довольно неплохими: модернизация тревожных кнопок находилась в процессе, все образовательные учреждения получили паспорта безопасности. Тем не менее локальная проблема квалификации и ответственности исполнителей никуда не делась.

Одной же из самых спорных осталась финансовая сторона вопроса. Торговые процедуры, касающиеся социальных учреждений, проводятся в соответствии с ФЗ № 44, что позволяет выигрывать аукцион компаниям с наименьшей ценой услуг. Но чем ниже цена контракта, тем большее преимущество появляется у компаний, предлагающих услуги сомнительного качества, – на этот момент не раз указывали общественники. Например, ранее при участии Общественной палаты Ижевска удалось добиться изменений в сфере организации школьного питания: аукционы заменили на конкурсы с ограниченными участием, и стоимость отошла на второй план, уступив место качеству. Такого же результата хотелось добиться и в сфере охраны.

Во многих школах уже давно работает пропускная система. Фото: Лада Иванова

Хорошим подспорьем должно было стать недавно изданное постановление Росгвардии за номером 45, определяющее минимальную стоимость охранных услуг. К этому документу прилагается формула, по которой рассчитывается реальная цена, учитывающая расходы на обучение и обмундирование квалифицированных сотрудников. Однако при подсчете этой суммы у властей и руководителей ЧОПов получилось расхождение более чем в полтора раза, то есть охранные организации все равно считают стоимость заниженной.

КАК ДЕЛА ОБСТОЯТ СЕЙЧАС

Опасения общественников на счет недобросовестных подрядчиков частично оправдались уже в октябре, когда многие образовательные организации Ижевска остались без физической охраны, несмотря на заключенные договоры.

«По итогам электронного аукциона по Индустриальному району Ижевска 30 образовательных учреждений – 6 школ, 23 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования – заключили контракты с ООО «Единство», город Красноярск. Данный поставщик был единственным участником, который подал заявку на торговые процедуры. Он соответствовал по заявке требованиям законодательства, которые установлены документацией аукциона. Но в установленный срок подрядчик не приступил к работе, поясняя, что возникли трудности с поиском сотрудников на места охранников в городе Ижевске по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», – сообщила начальник Управления образования Наталья Гвоздкова.

Она пояснила, что на момент торгов по документам на предприятии числилось достаточное количество сотрудников, однако к моменту вступления договора в силу оказалось, что они не привиты против ковида и не имеют медицинских книжек, а найти замену подрядчик не смог. При этом, когда торги стартовали, в техническом задании действительно не было пункта о прививках, но он появился в договоре как закономерное последствие антиковидных мер.

Во многих школах роль охраны до сих пор исполняют вахтеры. Фото: Лада Иванова

Управление образования выслало руководству оставшихся без охраны школ и садиков информационные письма с пояснениями, как действовать в сложившейся ситуации. Временно охрану осуществляли сторожа и вахтеры. Что касается ООО «Единство», то с ним договор расторгли по соглашению сторон. Это не позволило наказать недобросовестного подрядчика, но, как пояснила Наталья Гвоздкова, расторжение в одностороннем порядке привело бы к замораживанию счетов на время разбирательства, и школы могли вообще остаться без охраны. По ее словам, деньги сразу же перенаправили на оплату услуг других ЧОПов, и учреждения заключили новые контракты на 12-часовой рабочий день.

Но проблема – не в одной только организации из Красноярска. По данным городской администрации, не состоялось подавляющее большинство совместных торгов на круглосуточную охрану школ и детсадов Ижевска, так как предложения на рынке охранных услуг не смогли удовлетворить спрос. Правда, после этого школы смогли заключать разовые договоры по принципу «одна школа – один ЧОП». Короткие конкурсы позволили участвовать в торговых процедурах подрядчикам, чьи возможности не позволяли взять на обслуживание несколько образовательных учреждений. Таким образом, изначально планировавшаяся схема, когда более крупные ЧОПы выигрывают лот на 15–20 учреждений, в сложившихся условиях жесткого дефицита кадров себя не оправдала, хотя и является общепринятой при крупных закупках.

Всего на начало ноября договор охраны объекта силами сотрудников ЧОП заключен в 69 образовательных учреждениях Ижевска. Из 80 подлежащих физической охране школ Ижевска на данный момент ЧОПами охраняются 46 (45 школ – в 12-часовом режиме и одна школа круглосуточно), то есть чуть больше половины. Из 175 детсадов квалифицированной охраной обеспечены 26 (15 – в течение дня и шесть – круглосуточно).

Если школа большая, охраны тоже должно быть больше. Фото: Лада Иванова

«Поиск подрядчиков ведется образовательными организациями в ежедневном режиме. Если же говорить о физической охране в целом, то она есть во всех образовательных учреждениях, – это штатные сотрудники; в дневное время вахтеры и дежурные администраторы; в ночное время, выходные и праздничные дни – сторожа. Пока не будет организована квалифицированная охрана, их ставки сохраняются. Общий вывод – нехватка охранников в Ижевске есть. К сожалению, рынок ЧОПов оказался не готов. Но я считаю, что со временем предприятия выйдут на торги. Уже сейчас повысилась их активность, мы видим, что ЧОПы нанимают более квалифицированный персонал, который соответствует нашим требованиям. И те охранники, которые заступают на пост, действительно отличаются от тех, что нанимались родителями, – это уже не новички и не пенсионеры, а подготовленные должным образом, сертифицированные молодые работники», – пояснила Наталья Гвоздкова.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вопрос ценообразования продолжает стоять весьма остро. Так, многие директора школ опасаются, что выделенных средств может не хватить на организацию круглосуточной охраны, если нанимать действительно квалифицированный персонал. А сами ЧОПы подтверждают дефицит кадров и несоответствие оплаты затратам.

«Процесс обучения сотрудников трудоемкий и идет порядка 2,5–3 месяцев. Потом сотрудник получает удостоверение охранника. Не каждый до этого этапа доходит. <…> Нехватка кадров была и до появления контрактов по детским садам, а теперь – резкий рост спроса. Найти быстро охранников просто не реально», – поделился Владимир Шулятьев, директор ЧОП «Ирбис», не участвовавшего в конкурсах.

Аналогичной позиции придерживается и Андрей Главатских, исполнительный директор предприятия «Щит», которое охраняет по контракту детские сады и одну школу, а также работает с несколькими школами по прямым договорам.

«Понятно, что людей, обученных и готовых работать охранниками, на рынке в Ижевске определенное количество. Можно увеличить их количество, обучить за какой-то период времени, но тут решили в одночасье поменять всех сторожей во всех учебных заведениях на квалифицированных охранников. Если у нас 200 школ, суточный охранник – это уже четыре человека; всего нужно 800 охранников. Откуда в Ижевске за неделю или за два дня, как заключались контракты, появится столько охранников? Изначально был подход неверный. Торги нужно было объявлять заблаговременно, а не в последних числах августа», – комментирует он.

Родители хотят быть уверенными в безопасности детей во время нахождения в школе. Фото: Диля Ахмадишина

Также Андрей Главатских отметил, что техзадание городской администрации показалось ему странным. Согласно договору, если понимать его буквально, ЧОП должен был вывести охранников с момента подписания контракта – то есть никаких определенных сроков в документе не значилось. Также осталось непонятным, для чего охранникам нужны медкнижки, если каждый из них ежегодно и так проходит медосмотр, и справки об отсутствии судимости, если для получения удостоверения охранника Росгвардия по умолчанию проверяет человека на отсутствие судимости. Кроме того, контракт предусматривает закупку подрядчиком спецсредств – это средства индивидуальной защиты, металлодетекторы и т.д. Но куда их девать после окончания контракта, притом что деньги будут потрачены? Еще один момент: по федеральному закону все объекты со скоплением детей должны быть оснащены тревожной кнопкой, нажатие на которую вызывает экипаж Росгвардии. Но контракт предусматривает выезд также сотрудников ЧОПа. Получается, что при срабатывании кнопки на место прибудут сразу два вооруженных экипажа, что может привести к неприятной неразберихе. По словам исполнительного директора ЧОПа, он обращался в администрацию за разъяснениями, но четких ответов на свои вопросы не получил.

«На сегодняшний момент цены, которые устанавливает заказчик, не соответствуют приказу Росгвардии № 45. Потому на рынке Ижевска действительно практически нет охранных предприятий с квалифицированным персоналом, которые согласились бы работать за эту сумму. Если будет установлена достойная оплата, на торги начнут заявляться ЧОПы, которые могли бы оказывать охранные услуги школам и детским садам. Понятно, что всегда будут попытки демпингеров выиграть аукционы, но для отслеживания таких попыток существует Комиссия по качеству оказания охранных услуг, созданная при Росгвардии. Если предприятие снижает цену более чем на 25 %, мы выносим обсуждение на комиссию и просим руководство этой компании пояснить, каким образом при таких расценках оплачиваются зарплата сотрудникам и налоги? Если предприятие не может объяснить, им интересуются трудовая и налоговая инспекция, а также другие контролирующие органы, состоящие в комиссии. Поэтому вопрос ценовой политики необходимо решить на уровне министерства финансов Удмуртии, она должна соответствовать 45-му приказу Росгвардии. Кроме того, закупки в Ижевске изначально пошли по неправильному пути. Нужно было делить крупные лоты на несколько подлотов. Например, лот на 30 объектов не сможет взять ни одна ижевская организация, так как в этом случае на оказание охранных услуг нужно вставить более 100 человек, чтобы на каждый круглосуточный пост приходилось 4,5 единицы – так гласит трудовое законодательство. Но ЧОПы работают по упрощенной системе налогообложения, которая не предусматривает такой большой штат. Следовательно, они не могут выигрывать большие лоты. Сейчас для многих образовательных организаций подрядчики найдены по малым закупкам, но, по сути, это те же компании, которые раньше соглашались работать за родительские деньги. Можно ли здесь говорить о качестве? В основном в этих компаниях функцию охранников выполняли пенсионеры, не имеющие квалификации», – подытожил Владимир Старцев.

Как мы видим, сложностей и тонкостей остается довольно много, но главная проблема состоит в том, что, пока раз за разом объявляются новые конкурсы и ведется поиск подрядчиков, безопасность детей в школах и садиках продолжает страдать.

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