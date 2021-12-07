Скачки давления и обострение хронических заболеваний: как перепады температур влияют на здоровье людей и что с этим делать

Эта неделя в Удмуртии готовит новые погодные сюрпризы Фото: Архив КП

Резкое похолодание, заставшее многих ижевчан врасплох с воскресенья на понедельник, вызвало очередную волну жалоб на плохое самочувствие. Синоптики предупреждают: это не последний перепад температур в ближайшее время. Вместе с экспертами мы попытались разобраться, чем грозят такие «температурные качели».

КОГДА БОЛИТ ГОЛОВА И НОЕТ ЛЕВАЯ ПЯТКА

В одном из прошлых наших опросов более 80 % ижевчан признались, что в той или иной степени причисляют себя к метеозависимым (опрос проводился в группе «ВКонтакте» IZHLIFE | Новости Ижевска | Ижлайф, проголосовал 341 человек – прим. ред). Кто-то жалуется на общую слабость, кто-то – на головные боли, а кто-то – на то, что начинают беспокоить старые травмы. Но большая часть отмечает именно скачки артериального давления.

Многие ижевчане чувствуют недомогание при смене погоды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«При значительных колебаниях погоды у некоторых людей происходят изменения в самочувствии. В целом проблема метеочувствительности преувеличена, все-таки довольно небольшая часть населения реагирует на редкие изменения погоды. Но такие люди действительно есть, в том числе пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Экстренные службы по кардиологии действительно в такие моменты принимают больше пациентов. Считается, что изменения атмосферного давления и температуры могут негативно сказываться на тонусе сосудов, заставляя их избыточно сужаться или расширяться. Таким образом, в группе риска находятся пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом», – объясняет главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов.

НА КОГО И КАК ВЛИЯЕТ ПОГОДА

По словам эксперта, большая часть пациентов, реагирующих на погоду, – люди в возрасте. Но сама по себе реакция строго индивидуальна. Закономерность одна: чем больше выражены у пациента хронические заболевания, тем больше вероятность, что он может оказаться в больнице. При этом в качестве действительно серьезных температурных перепадов стоит рассматривать изменения в 10–15 °С. На меньшие колебания люди, как правило, остро не реагируют.

В снежную погоду многие чувствуют сонливость Фото: Архив КП

Кстати, идет температура на понижение или повышение, особой разницы нет. Значение имеет сам перепад, к которому организм не успевает адаптироваться.

САМОВНУШЕНИЕ?

Как ни странно, в ряде случаев роль играет именно самовнушение, и об этом говорят многие врачи. Дело в том, что существует категория людей с высоким уровнем тревожности, склонных путать плохое настроение с плохим самочувствием, а также списывающих на погоду любое недомогание. По мнению Сергея Помосова, некоторые люди также склонны искать у себя болезни, которых нет, впечатляясь темой метеозависимости в разговорах и СМИ.

С другой стороны, если здоровый человек постоянно замечает ухудшение состояния во время погодных колебаний, возможно, не так уж он и здоров. При появлении постоянных головных болей, учащенного сердцебиения и других симптомов лучше не гадать, а обратиться к врачу.

А кому-то любая погода в радость Фото: Архив КП

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ МЕТЕОЗАВИСИМЫ

К сожалению, какой-то конкретной таблетки от метеозависимости не существует. Людям с выявленными сердечно-сосудистыми патологиями следует в периоды погодных перепадов следить за самочувствием, отмечая любые его изменения, контролировать частоту пульса и артериальное давление, а также строго соблюдать прием лекарственных средств, прописанных ранее лечащим врачом. Становится плохо – тянуть не нужно, лучше пойти в поликлинику или вызвать скорую помощь.

Также пациентам с хроническими заболеваниями советуют избегать в этом время нагрузок и по возможности отказаться от длительных прогулок. В пище не стоит злоупотреблять жирным и жареным, а также соленым.

А ЧТО НАСЧЕТ КОВИДА?

Многие из ижевчан, перенесших коронавирусную инфекцию, говорят о том, что стали более чувствительными к изменениям погоды. У кардиологов таких наблюдений нет, поэтому напрямую связывать новую болезнь с метеочувствительностью не следует. Врачи пока вообще крайне осторожны в выводах касательно постковидного синдрома.

Когда среди зимы появляются лужи, сложно решить, какую обувь надеть: теплую или непромокаемую Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Однако нужно помнить, что вирус часто вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы. Таким образом, у пациентов, перенесших ковид, есть опасность перейти в группу риска по заболеваниям сердца и сосудов. И реакция на погоду в теории может стать одним из симптомов. Так что, если вы переболели коронавирусом и заметили подобные изменения, есть смысл обследоваться на наличие осложнений. Но главное – не внушать себе, что эти осложнения есть, пока не поставлен официальный диагноз.

ЧЕМ ЕЩЕ ЧРЕВАТЫ ПОГОДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Резкие изменения температуры коварны также и тем, что мы не всегда можем вовремя сориентироваться, как одеваться. Сквозняки и переохлаждение могут приводить к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кстати, головная боль у ряда людей объясняется вовсе не скачками давления, а шейным остеохондрозом.

Также зимой обостряются воспалительные заболевания органов малого таза. Правда, списывать их на «простуду» неправильно, так как любое воспаление вызывается микробами. Просто в период погодных перепадов мы становимся более уязвимыми к их атакам, особенно если неправильно одеваемся и допускаем переохлаждение.

А еще из-за перепадов температуры могут образовываться сосульки, которые тоже могут быть небезопасны Фото: Эдуард КАРИПОВ

Если у вас уже есть хронические воспалительные заболевания или нарушения опорно-двигательного аппарата, нужно вовремя посещать лечащего врача, – он пропишет лекарства для предотвращения рецидивов.

ВОЗМОЖНЫ ТРАВМЫ

Перепад температур в Ижевске привел к многочисленным жалобам на гололед и падения. К сожалению, зимой «температурные качели» чреваты еще и повышенным травматизмом. Так, по данным Минздрава Удмуртии, за ноябрь в травматологическую поликлинику ГБ № 3 с травмами различной тяжести поступило 253 горожанина, поскользнувшихся на улице.

Самые частые повреждения при таком падении – это ушибы, переломы, разрывы связок и вывихи суставов. Все зависит от того, насколько «удачно» вы упадете.

Под снегом может прятаться опасный лед Фото: Архив КП

В период зимних погодных изменений травматологи рекомендуют внимательно выбирать обувь, избегать ношения сапог на высоком каблуке. А если падение все-таки произошло, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и ждать, когда «само пройдет», иначе возможны неприятные осложнения.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Ближайшая неделя еще может преподнести ижевчанам погодные сюрпризы: по данным метеосервисов, резкое потепление до -3.. -4 °С ожидается уже 8 декабря. Разница с температурой вторника составит порядка 10–13 °С. В четверг и пятницу, 9 и 10 декабря, температура и атмосферное давление стабилизируются, а к выходным вновь похолодает до -9.. -10 °С.

Нам же остается только внимательно следить за погодой и своим самочувствием.

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