Сколько стоит украсить дом к Новому 2022 году в Ижевске?

Расскажем о бюджетных вариантах новогоднего декора. Фото: unsplash.com

Настал период предновогодней суеты – хочется поскорее нарядить елку, украсить дом и окружить себя праздничной атмосферой. Чтобы поиски декора стали по-настоящему приятным делом, «Комсомолка» посетила четыре крупных магазина города и узнала цены на популярные товары.

FIX PRICE

Начнем с магазина, найти который не составит труда. И это не удивительно, ведь в Ижевске есть 36 магазинов этой сети. Адреса можно посмотреть на карте по ссылке.

Искусственная елка. Выбор не велик, елка 70 см в высоту стоит 77 руб.

Елочные игрушки. Магазин предлагает широкий выбор елочных игрушек и шаров. Так, базовый комплект из 8 шаров обойдется в 77 руб. Если покупать шары поштучно, то это обойдется вам около 59 руб. за штуку.

Электрическая гирлянда. Трехметровая гирлянда (20 ламп) выйдет в 149 руб. и будет светить холодным голубым оттенком. В наличии также двухметровая гирлянда «Снежное кружево», которая отдает мягким светом. Стоимость – 149 руб.

Мишура. Тут все просто – 2 метра разноцветной мишуры за 59 руб.

Венок. Пока предоставлен только в одном экземпляре и стоит 299 руб.

Новогодние сувениры и свечи. Керамическая фигура «Тигр» 299 руб., копилка в виде тигра 299 руб., керамическая елка 249 руб., настольная фигурка ангела 299 руб., светильник «елка» 249 руб., снежный шар 199 руб., новогодний набор свечей 4 штуки – 149 руб.

Кружки. В новогодней тематике 149 – 370 руб.

Колпаки. Тоже только в одном экземпляре – 129 руб. Зато есть ободок с рогами оленя за 99 руб.

Хлопушки. Пневмохлопушка – 72 руб.

ИТОГО: на украшение дома в Fix Price вам понадобится минимум 2500 руб.

В «FIX PRICE» елка 70 см в высоту стоит 77 руб. Фото: Елизавета Хлебникова

ГАЛАМАРТ

На 2021 год в Ижевске есть шесть магазинов этой сети. Ближайший к вам магазин можно найти на карте по ссылке.

Искусственная елка. Елки в 1,8 метра – 4299 руб., а 1,5 метра – 1869 руб.

Елочные игрушки. Набор шаров из 8 штук – 143 руб., шары поштучно также 143 руб.

Электрическая гирлянда. 3 метра – 299 руб. (в трех цветах), гирлянда-штора – 599 руб. за 2 метра. Есть разных форм и также присутствует интересный вариант светящейся звезды на верх ели.

Мишура. 2 метра за 67-109 руб. Есть интересный вариант «еловой ветви» за 285 руб.

Венок. Классический зеленый венок – 361 руб. Дизайнерская работа – 1078 руб.

Новогодние сувениры и свечи. Керамические звери 299-443 руб., набор чайных свечей 6 штук за 143 руб., свеча парафиновая 155 руб.

Кружки. Новогодний дизайн 84–206 руб.

Колпаки. 75 руб.

Хлопушки. 67–117 руб.

ИТОГО: чтобы украсить дом в «Галамарте», приготовьте от 5500 руб.

ЛЕНТА

С этим гипермаркетом все немного сложнее – в городе их всего три. Зато два из них работают круглосуточно. Посмотреть их адреса можно на карте по ссылке.

Искусственная елка. Елки также представлены в нескольких вариациях: 1,5 метра выйдут в 999 руб., а 1,8 м в 1599 руб.

Елочные игрушки. Здесь 8-ми штучный набор стоит 369 руб., поштучно шар выйдет около 24 руб. за шутку.

Электрическая гирлянда. В наличие гирлянды разного вида и метража. Есть гирлянда-шторы, гирлянда в виде звездочек, елок и лампочек. Стоимость классической гирлянды начинается с 99 руб. за 1,5 метра, гирлянда-штора – 2199 руб. за 1,5 м. Еще есть декоративный светильник в виде снежинки за 499 руб.

Мишура. Разноцветная мишура 2 метра за 50-200 руб.

Венок. Дизайнерские венки за 119– 799 руб.

Новогодние сувениры и свечи. Настольная фигурка ангела деревянная 149 руб., керамический Дед Мороз 199 руб., фарфоровый снеговик 299 руб., ароматизированная свеча 119 руб.

Кружки. В новогодней тематике 119-419 руб.

Колпаки. Новогодний колпак – 169 руб., ободок со снежинками – 149 руб.

Хлопушки. Пневмохлопушка – 99 руб., хлопушка – 59 руб.

ИТОГО: а вот здесь понадобится от 7000 руб., если вы решите украсить дом с нуля.

В «Ленте» 8-ми штучный набор стоит 369 руб., поштучно шар выйдет около 24 руб. за шутку. Фото: Елизавета Хлебникова

АШАН

В Ижевске он только один – на улице Ленина, 136. Посмотреть, как до него добраться, можно на карте по ссылке.

Искусственная елка. Пушистая елка 1,8 метра выйдет в 2490 руб. Миниатюрнее и дешевле будет вариант 1,2 метра – 1490 руб.

Елочные игрушки. Им посвящены целые стеллажи и это тот случай, когда разбегаются глаза. Набор 8 штук – 69 руб., 10 штук – 129 руб., поштучно – 17 руб. за штуку.

Электрическая гирлянда. Гирлянда в 1,5 метра – 119 рублей (теплый белый свет), гирлянда-шторы – 1405 руб. за 1, 5 метра.

Мишура. 2 метра за 52–84 руб.

Венок. Есть с ягодками за 345 руб. и классический за 199 руб.

Новогодние сувениры и свечи. Настольная фигурка ангела 40 см 960 руб., фигурка тигра 346 руб., снежный шар 108 руб., подвеска из шишек 117 руб., парафиновая свеча 359 руб., чайная свечка 39 руб.

Кружки. Новогодние кружки 299–419 руб.

Колпаки. Новогодний колпак 79 руб., ободок оленьи рога – 89 руб.

Хлопушки. Пневмохлопушка – 69 руб., «Калейдоскоп» – 199 руб.

ИТОГО: здесь также понадобится от 7000 руб.

Новогодние кружки в «Ашане» стоят от 299 до 419 руб. Фото: Елизавета Хлебникова

Цены и ассортимент действительны на конец ноября – начало декабря 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: у Скорпионов появится телохранитель, Девы заведут необычного лучшего друга, а Ракам нужно быть начеку

Скачки давления и обострение хронических заболеваний: как перепады температур влияют на здоровье людей и что с этим делать