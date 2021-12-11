«Дом-змея» и бизнес-центр в форме водопада: 4 необычных здания Ижевска

Вид сверху «дома-змеи».Фото: Айрат Шамсияхметов, vk.com/airat_airlive

В суете будней и, просто прогуливаясь по улицам любимого Ижевска, мы зачастую не обращаем внимание на архитектуру столицы Удмуртии. А ведь у нас на что посмотреть! «Комсомолка» выбрала 4 оригинальных здания и сейчас попробуем вас удивить.

«Дом-змея»

Здание, расположенное по адресу Родниковая, 56, прозвали так из-за своеобразной формы, напоминающей тело змеи. Его построили в конце 70-ых годов прошлого века. Изначально планировалось, что здесь будут жить рабочие, но позднее квартиры в доме получила и творческая интеллигенция – художники и архитекторы, которые обустроили в здании свои мастерские. На стене одной из них сохранился автограф Владимира Высоцкого.

Высоцкий расписался на стене в мастерской ижевского художника Станислава Медведева Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

В настоящее время квартиры в этом доме все также востребованы, но покупают их в основном из-за нестандартной формы, оригинальной мансарды и окон, расположенных по бокам.

«Сказочный замок»

Кафе, похожее на замок стоит между двух школ Фото: Амир Закиров

Этот дом под номером 30а вы найдете на улице Холмогорова, между гимназией №83 и гуманитарно-юридическим лицеем №8. Здесь располагается семейное кафе «9 Королевство». От сказочного замка у здания имеются башенки со шпилями, колонна, которую обвивает дракон и стекла в витражном стиле. Красота, правда? Здесь, кстати, любят бывать ученики расположенных неподалеку школ.

Дом в мавританском стиле

Лицевой фасад дома Фото: Амир Закиров

Раньше дом №55 по улице 9-я Подлесная, построенный в 1955 году, был ветхой многоэтажкой. Полвека спустя дом по проекту архитектора Сергея Макарова был отреставрирован и сегодня удивляет нас необычным декором.

В доме 18 квартир с потолками 2,8 метров. Квартиры располагаются на двух этажах. Здесь сейчас есть автономное газовое отопление.

«Здание-водопад»

Здание находится на пересечении ул. 40 лет Победы и 10 лет Октября Фото: Амир Закиров

Когда-то это было недостроенное здание по улице 10 лет Октября. Сначала планировалось разместить в нем гостиницу, но что-то пошло не так. Так и пустовал дом с 80-ых годов прошло века, и лишь в 2016 году в здании сделали бизнес-центр «Нова-Парк».

Стекла здания создают необычный эффект, как будто из расколотой трещины течет водопад. В ясную погоду от каскада витражей отражается солнечный свет, и конструкция выглядит как переливающаяся на солнце вода.

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