Обширный антициклон приведет к похолоданию в Удмуртии в выходные

Антициклон распространится практически по всей территории Европейской России. Фото: архив КП

В ближайшие выходные дни и в начале следующей недели практически по всей территории Европейской России распространится обширный антициклон, который окажет влияние и на погоду в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, с Северного Ледовитого океана начнет поступать холодный арктический воздух, из-за чего в ночь с 10 на 11 декабря температура воздуха в республике опустится до -18..-23°С, а днем 11 декабря окажется в пределах -12...-17°С.

«12 декабря температурный фон продолжит понижаться и окажется ниже климатических норм на 5-7°С. Ночью температура воздуха составит -20...-26°С, днем -14..-19°С», - говорится в сообщении.

Низкие температуры сохранятся и в ночь с 12 на 13 декабря. Днем 13 декабря ожидается слабое потепление до 10..-15°С.

В выходные прогнозируется сухая и солнечная погода, на дорогах сохранится гололедица.

«По предварительному прогнозу, к середине недели температура воздуха повысится до -5..-10°С, пройдет небольшой и умеренный снег», - сообщают синоптики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Учеников школы №42 в Ижевске отправили на удаленку в связи с отключением отопления

«Хотела заработать»: 17-летняя ижевчанка может отрпавиться в колонию на 20 лет за покушение на сбыт наркотиков