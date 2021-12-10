Штраф за курение рядом с ребенком или беременной предложили ввести в России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры профилактики курения в российских школах. Фото: архив КП

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с несовершеннолетним или беременной. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо Хамзаева, направленное на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — говорится в обращении (цитата по RT).

Депутат напомнил, что в действующей редакции КоАП РФ за курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, а на детской площадке – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В проекте новой редакции кодекса административных правонарушений штрафы остались неизменными.

По словам Хамзаева, в законодательстве ряда стран существуют отдельные положения, предусматривающие увеличение размера штрафа за курение в общественных местах рядом с несовершеннолетними или беременными.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры профилактики курения в российских школах.

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