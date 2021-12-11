Дело Ивана Ястреба и взятка рулонными шторами: громкие коррупционные дела Удмуртии в 2021 году

Сергей Шепелев, руководитель первого контрольно-следственного отедла СУ СК России по Удмуртии Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

9 декабря, в День борьбы с коррупцией, руководитель первого контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Сергей Шепелев поделился с журналистами самыми громкими процессами уходящего года.

Дело Ивана Ястреба

Иван Ястреб Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бывшего министра строительства Удмуртии задержали еще в 2020 году, долгое время велось следствие, а судебные заседания по делу начались лишь в августе 2021.

Следствие выяснило, что после того, как Ястреб оставил кресло министра, он стал руководителем ГУП «ТПО ЖКХ» и ударился во все тяжкие. От представителей контрагентов он получал взятки за возможность заключения договоров с этими организациями, которые претендовали на участие в строительстве объектов по всей Удмуртии.

«За это преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Самые большие суммы взяток — 9 миллионов по одному эпизоду и 4,5 миллиона по другому. Взяткодатели не обращались в правоохранительные органы, поэтому они тоже попадут под ответственность. Их дела рассматриваются в судах. Известно о преступлении стало в ходе оперативно-разыскных мероприятий», – комментирует Сергей Шепелев.

Он также пояснил, что 9 миллионов бывший чиновник получил за участие в строительстве очистных сооружений в поселке Кез. В настоящее время идут слушания в суде, когда будет вынесен приговор неизвестно.

Взятки рулонными шторами

40-летний мужчина, который был в составе закупочной комиссии Минобрнауки Удмуртии, попал в поле зрения правоохранителей по подозрению во взятке на 2 миллиона рублей. После появился еще один эпизод.

Оказалось, что, будучи членом аукционной комиссии одной из школ, подозреваемый за возможность поработать со школой потребовал у местного предпринимателя рулонные шторы, карниз и жалюзи. На этом мужчина не остановился и заставил поставщика провести необходимые работы по их монтажу.

Предприниматель такого положения дел терпеть не стал и обратился в правоохранительные органы. Ведется следствие.

Кресла в театр

Это коррупционное дело началось с того, что одному из театров Ижевска потребовались новые кресла в зрительный зал. Бывший замминистра культуры Удмуртии Алексей Петров лично курировал данный процесс и потребовал от предпринимателя, который исполнял условия договора, 280 тысяч рублей за предстоящую приемку выполненных работ.

Бизнесмен решил, что так дела не делаются, и сообщил о вымогательстве чиновника куда следует. Приговор бывшему замминистра уже вынесен, 9 лет он проведет в колонии строгого режима.

Что говорит статистика в целом?

В течение 2021 года, рассказали в Следственном комитете, раскрыто 305 уголовных дел, связанных с коррупцией. 115 из них уже в суде. Большое внимание правоохранители обращают в настоящее время на сферу ЖКХ и промышленные предприятия республики.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – это острая тема, которая волнует каждого жителя республики. Наше вышестоящее руководство ориентирует нас на выявление преступлений в этой сфере. Еще одна животрепещущая тема для республики – коммерческие подкупы на предприятиях. Преступления, которые там совершаются, направлены на подрыв экономической деятельности», – комментирует Сергей Шепелев.

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