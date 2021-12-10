Строительство ледового городка началось в Ижевске

Торжественное открытие городка состоится 31 декабря в 20:00. Фото: Дарья Прозорова

Сегодня, 10 декабря, в столице Удмуртии начали возводить ледовый городок. «Строительный материал» добывают на городском пруду, доставляют на Центральную площадь. Напомним, в этом году городок будет выполнен по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

«Лед, который мы выпиливаем из пруда, уже вполне пригоден для строительства. Сегодня идет погрузка и первая партия уйдет на площадь, чтобы художники приступили к созданию объектов», – рассказал куратор строительства ледового городка Дмитрий Черемных.

Лед добывают из Ижевского пруда. Фото: Дарья Прозорова

Городок будет представлять из себя лабиринт, внутри которого расположатся фигуры братьев-месяцев. Посетители смогут сфотографироваться возле фигуры того месяца, в котором они родились, а затем поделиться этой фотографией в своих социальных сетях с хештегом #ямай, #яфевраль и т.д. Тех людей, которых больше всего родилось в определенном месяце, ждут памятные призы.

На входе в комплекс жителей и гостей Ижевска встретит «Замок королевы с часами». Остальные фигуры расположат по часовой стрелке – они будут символизировать сменяемость сезонов года.

Также продолжится и добрая традиция прошлых лет - на площади построят горки в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители смогут поднять малыша наверх на тюбинге, а скатится он уже самостоятельно.

«В этом году в ледовом городке будет другая иллюминация – динамичная и мигающая. Скорость иллюминации будет меняться в зависимости от времени суток. Такого еще не было. Мы надеемся, что это позволит весело и ярко, в полном масштабе отпраздновать Новый год», – говорит Евгения Сундукова, руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии.

Торжественное открытие городка состоится 31 декабря в 20:00.

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