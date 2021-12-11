За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 189 человек

Количество выявленных случаев и смертность от коронавируса в Удмуртии снижаются Фото: Архив КП

На утро 11 декабря, по данным оперативного штаба Удмуртии, выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 27 детей и 32 человека старше 65 лет.

106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц региона. 4 человека скончались - это женщины 34 и 44 лет, а также двое мужчин 81 и 84 лет.

На сегодняшний день в республике вакцинировано 656 116 человек, 477 495 из них уже получили второй компонент. 113 294 жителей поставили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

Всего на 11 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 236 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Состояние заболевших: 7 997 человек в удовлетворительном состоянии, 385 - средней степени тяжести, 150 - в тяжелом состоянии. 64 832 человек выздоровели, 3 312 скончались.

Всего в Удмуртии провели 2 195 523 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 6 076.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

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