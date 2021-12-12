Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Скорпионы будут втянуты в бандитские разборки, Тельцы помирятся с бывшим другом, а Весы могут забеременеть

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ОВЕН

Овнам звезды советуют расслабиться и отдохнуть от мирской суеты. Возьмите себе отдых на пару дней и проведите его наедине с собой – удастся привести мысли в порядок. Также, внимательно наблюдайте за своим здоровьем – не ровен час, оно вас подведет. Не ешьте вне дома, тщательно мойте руки и принимайте витамины. Возможно, вам будет казаться, что близкие вас провоцируют на конфликт. Но это не так.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет напряженная неделя. Все проекты будто разом свалились на вас. Но помните, скоро новогодние праздники. До тех пор, постарайтесь разобраться с рабочими обязательствами и не сойти с ума. Распоряжайтесь деньгами с умом, ведь кажется, что нужно закупиться сразу и всем. Лучше составить список и строго его придерживаться. Звезды советуют вам помириться с бывшим другом, ведь как известно, старый друг лучше новых двух.

БЛИЗНЕЦЫ

За вами давно наблюдает мужчина средних лет. На этой неделе он решится заговорить с вами о своих чувствах. Только от вас зависит, поддаться искушению или с опаской отнестись к непонятному сталкеру. Предыдущая неделя была не из легких, эта будет не такой тяжелой. По крайней мере, все планы осуществятся. Выходные лучше посвятить уборке по дому.

РАК

Бывшая любовь даст о себе знать. Но не к чему хорошему это не приведет. Лучше сразу отказаться от этой интрижки, чтобы впоследствии вам не было больно. Остальное будет двигаться своим чередом. К концу недели покажется, что бытовуха съела вас. Быть может, пора отправиться на свидание с самим собой?

ЛЕВ

Драма опять возвращается. Возможно предательство от близкого человека, но подумайте, не преувеличивайте ли вы? Звезды вам советуют быть поспокойней, сглаживать острые углы и выступать регулятором в ссоре домочадцев. На этой неделе вы решитесь на что-то новое, возможно приготовите впервые экзотическое блюдо или покраситесь в кислотный цвет.

ДЕВА

Главным лейтмотивом этой недели выступают деньги. Вам удастся накопить на крупную покупку о которой вы давно мечтали. Хватит взвешивать все за и против, просто сделайте это и вы не пожалеете. В середине недели закатите званный ужин и пригласите родных и друзей из разных компаний, на удивление, им будет о чем поговорить, а вас запомнят как гостеприимную хозяйку.

ВЕСЫ

Во всем, что касается любви, эта неделя будет многообещающей. Велика вероятность тайных связей того. Но будьте разборчивее в своих партнерах – они не все вам подходят. Положение планет благоприятен для зачатия и легкому течению беременности.

СКОРПИОН

Вы окажетесь втянуты в водоворот криминальных страстей. Подумайте, надо ли вам это? И лучше прекратите вести дела с маргиналами, пока вы не попали за решетку. Как только вы смените свое окружение, вы найдете новое жизненное призвание. На выходных вам придется помочь кому-то из близких с переездом или покупкой вещей.

СТРЕЛЕЦ

Вы прокачали свою интуицию до такого уровня, что вам пора участвовать в шоу «Битва экстрасенсов». Именно благодаря этой чуйке вы убережете себя от опасных ситуаций. В конце неделе вы обнаружите романтический сюрприз. Но он будет не от того, о ком вы думайте. Не спешите сбрасывать потенциального бойфренда со счетов. Возможно, с ним вы будете счастливее.

КОЗЕРОГ

Последние две недели вы пахали как лошадь, пришло время отдохнуть. Расслабьтесь в ванной с пеной, сходите в ресторан. Ваши мысли придут в порядок, а жизнь пойдет своим привычным ходом. Рядом крутятся недоброжелатели, не обращайте на них внимание. Сосредоточьтесь на своем любимом человеке. Ему не хватает внимания.

ВОДОЛЕЙ

Все как всегда – вы до сих пор не в состоянии уйти от токсичного партнера. Хоть вы и любите свою вторую половинку, но разве себя вы любите не больше? Также, звезды советуют вам сосредоточится на своей карьере. Эта неделя способствуют вашему продвижению по службе.

РЫБЫ

Это неделя как нельзя лучше подойдет от отказа вредных привычек. Займитесь спортом и приведите свою жизнь в порядок. У вас получится все расставить по своим местам. Выходные лучше провести в кругу друзей. Вы давно с ними не общались. Также, смена обстановки пойдет на пользу вашему душевному состоянию.

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