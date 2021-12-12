Паралимпиец из Ижевска Ринат Якупов стал Чемпионом Мира по паратхэквондо

Ринат тренировался 5 дней в неделю, чтобы добиться этого звания. Фото: vk.com/kuznechiki_18

С 9 по 12 декабря в Стамбуле прошли международные соревнования по паратхэквондо. И спортсмен из Ижевска Ринат Якупов взял 1 место и титул Чемпиона Мира. Об этом сообщает ижевский паралимпийский клуб «Кузнечики».

Ринату ампутировали обе руки еще в 8 лет. Травму он получил из-за сильного удара током 6 000 Вольт.

«Мы с другом залезли в трансформаторную будку. Думали, что электрощит не работает, так как дверь была открыта. Мы там прятали картонные фишки. Когда за ними вернулись, меня ударило током. Друг пытался меня оттащить, но его тоже дернуло. Он испугался и убежал. Когда я проснулся после операции и понял, что рук нет, медсестра вызвала маму.

Она сказала, что сдаваться не нужно. Напомнила про мой любимый индийский фильм, где главному герою отрубили руки, а он потом на лошади скакал и дрался одними ногами.

Я подумал, что если он смог, то и я смогу», – рассказал Ринат в «Инстаграме» kuznechiki_18.

И мальчик не сдался. Он с детства занимался спортом, после операции свое увлечение не забросил. Семья и друзья всегда поддерживали Рината во всех начинаниях.

После школы он поступил в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в Казани. Сейчас он учится на 4 курсе, планирует стать тренером после завершения спортивной карьеры. Профессионально занимается тхэквондо. Тренируется он 5 дней в неделю.

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