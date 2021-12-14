Вакцинация от коронавируса в Ижевске в декабре 2021: рассказываем, где можно сделать прививку

Пункты вакцинации работают еще с конца октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Коронавирус в Удмуртии сбавляет темпы, но не отступает: на 13 декабря 2021 года выявлено 156 заболевших жителей республики. Прививка от этой заразы остается самым надежным способом борьбы с ней. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас открыты три пункта вакцинации. Рассказываем, где можно сделать прививку от COVID-19 в Ижевске.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

адрес: пл. им. 50-летия Октября, 21

время работы: в будни с 8:00 до 19:00 по будням; с 10:00 до 16:00 в выходные дни

БУЗ "Клинико-диагнстический центр" МЗ УР

адрес: ул. Свободы, 228

время работы: в будни с 8:00 до 19:00 по будням; с 10:00 до 16:00 в выходные дни

Офис Сбербанка

адрес: ул. Пушкинская, 157

время работы: в будни с 8:00 до 18:00 по будням; с 9:00 до 14:00 в субботу, воскресенье - выходной.

Напоминаем, пункты работают еще с 26 октября. Прививку будут ставить лицам достигшим совершеннолетия. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Также, ранее мы рассказали, как алкоголь влияет на организм переболевшего ковидом человека и можно ли пить в период вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Постковидный синдром и влияние осени: почему жители Удмуртии чувствуют тревожность

Почему объем тестирования зимой и летом отличался почти в два раза при одинаковой заболеваемости ковидом в Удмуртии?