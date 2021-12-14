Вакцинация от коронавируса в Ижевске в декабре 2021: рассказываем, где можно сделать прививку

Пункты вакцинации работают еще с конца октября
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Коронавирус в Удмуртии сбавляет темпы, но не отступает: на 13 декабря 2021 года выявлено 156 заболевших жителей республики. Прививка от этой заразы остается самым надежным способом борьбы с ней. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас открыты три пункта вакцинации. Рассказываем, где можно сделать прививку от COVID-19 в Ижевске.
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
адрес: пл. им. 50-летия Октября, 21
время работы: в будни с 8:00 до 19:00 по будням; с 10:00 до 16:00 в выходные дни
БУЗ "Клинико-диагнстический центр" МЗ УР
адрес: ул. Свободы, 228
время работы: в будни с 8:00 до 19:00 по будням; с 10:00 до 16:00 в выходные дни
Офис Сбербанка
адрес: ул. Пушкинская, 157
время работы: в будни с 8:00 до 18:00 по будням; с 9:00 до 14:00 в субботу, воскресенье - выходной.
Напоминаем, пункты работают еще с 26 октября. Прививку будут ставить лицам достигшим совершеннолетия. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Также, ранее мы рассказали, как алкоголь влияет на организм переболевшего ковидом человека и можно ли пить в период вакцинации.
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