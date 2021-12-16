Экс-пожарный из Ижевска рисует портреты аэрографом

Одна из работ Сергея Кононова из Ижевска Фото: Личный архив героя публикации

45-летний Сергей Кононов из Ижевска почти всю жизнь проработал в МЧС. Сначала боролся с огнем, а потом перешел в пожарную часть водителем. Работа – серьезная, ответственная, требующая полной отдачи и сосредоточенности. Но есть у него и еще одно увлечение – рисование! Почему он выбрал в качестве инструмента не кисти, а аэрограф, трудно ли им рисовать портреты, почему он не изображает звезд и сколько стоит его работа – в интервью «Комсомолке».

Взял кредит на аэрограф

Маленький Сережа с удовольствием рисовал – в ход шли карандаши, акварельные краски, позже их сменили масло и акрил. Он даже мечтал стать художником.

«Однажды по телевизору я увидел, как создаются рисунки с помощью аэрографа. Это так… завораживающе, красиво, объемно! Как в трехмерном пространстве. Решил, что надо обязательно попробовать».

Сам Сергей Кононов на рабочем месте. Фото: @mchs18

Сергей закончил СПТУ-1, получил диплом, устроился работать на завод. А потом пошел в армию. Вернувшись со службы, Сергей понял, что работать на заводе, где задерживают зарплату, не вариант. В 1997 году он устроился в МЧС пожарным. 5 лет тушил пожары, а потом перешел в водители. Все это время он рисовал.

А в 2007 году он решил осуществить мечту. Взял кредит и купил через интернет свой первый аэрограф.

«Я помню свой первый рисунок – это был дельфин, просто картинка из интернета», – вспоминает Сергей. Шедевр не сохранился. Но мужчина понял, что аэрография его затягивает. С каждой новой работой он оттачивал свои навыки, понимал, как избегать ошибок.

Художник использует несколько аэрографов, чтобы получались разные виды линий и штрихов Фото: Личный архив героя публикации

Не рисует звезд

Обычно работа над картиной начинается с проекта. Сергей узнает, что нравится человеку, чем он увлекается. Делает предварительный эскиз. А потом он начинает творить. Для быстроты и облегчения работы в ход идут лекала и шаблоны.

Рисует на бумаге, а также расписывает каски. Планирует расписывать интерьеры, возможно заняться и авто-аэрографией. Сергей использует несколько аэрографов, чтобы получались разные виды линий и штрихов. Краски заказывает уже более 10 лет в интернет-магазинах Санкт-Петербурга и Москвы – здесь, в Ижевске, их просто не найти.

Сергей работает и с цветом Фото: Личный архив героя публикации

«Это достаточно сложная и кропотливая работа. Надо, чтобы портрет получился похожим, надо прорисовывать мелкие детали, создать объем… Поэтому такие работы и ценятся, и стоят очень дорого!»

Например, начальная цена черно-белого портрета размером 30 на 40 – от 3,5 тысячи. Цветные – дороже!

Время, за которое получается портрет, всегда разное.

«Все зависит, на самом деле, от людей и от настроения. С кем-то возишься неделю и дольше, а кто-то получается буквально за два дня».

Сергей рисует простых людей, старается передать их характер, харизму Фото: Личный архив героя публикации

В основном Сергей рисует своих коллег и простых людей. Уверяет, что у каждого человека есть свой характер, харизма.

«Звезд не рисовал. Они, скажем так, зазвездившиеся, все такие прихорошенные, приляленные – не интересно. Звезд рисуют практически все художники, в этом плане они не обделенные… А простого человека никто не нарисует… Кстати, я Николая Караченцова начинал рисовать, но так его портрет и лежит где-то недописанный. Надо завершить, в память о нем – хороший актер был».

Сергей говорит, что пока не дорос до персональных выставок, – все портреты он раздал своим коллегам. Сейчас вышел на пенсию и все свободное время посвящает своему увлечению.

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