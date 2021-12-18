6 новых кафе и баров Ижевска, которые стоит посетить этой зимой

Здесь уютно, красиво, а самое главное – вкусно. Фото: @bezdelniki_veranda

«Комсомолка» собрала шесть новых заведений Ижевска, которые стоит посетить этой зимой. Здесь уютно, красиво, а самое главное – вкусно.

«Ялта» с грузинским акцентом в ТРЦ «Столица»

Фото: vk.com/yalta_izh

В конце ноября в ТРЦ «Столица» открылась вторая «Ялта». В заведении совершенно новый интерьер. Меню вобрало в себя самое лучшее из первой «Ялты», а также хиты от «Нино играет в домино»: сочные хинкали традиционные салаты, супы и горячее с ароматным шашлыком, и хачапури с грузинскими сырами.

Фото: vk.com/yalta_izh

Также гостям предлагаются фирменные чебуреки, которые также жарят на открытой кухне. Не можем не посоветовать попробовать настойки собственного приготовления, крымское и грузинское вино. фирменное крымское пиво.

Фото: vk.com/yalta_izh

Адрес: ул. Автозаводская, 2а (ТРЦ «Италмас», 2-й этаж)

Телефон: 97-01-23

«ВКонтакте»: vk.com/yalta_izh

«Вкусно.Вкусно»

Фото: @vkusnovkusnoo

Фото: @vkusnovkusnoo

Кафе - кулинарная студия блогера Екатерины Дудник. Идеальное место, чтобы вкусно позавтракать, выпить чашечку кофе, попробовать свежие десерты от самой Екатерины и ее кондитеров, а также научиться самостоятельно делать творожные колечки, зефир и другие блюда.

Фото: @vkusnovkusnoo

Фото: @vkusnovkusnoo

Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

Instagram: instagram.com/vkusnovkusnoo/

«Бездельники Шале»

@bezdelniki_veranda

Столики в глэмпинг-сферах, теплые шкуры и пледы, атмосферные фонарики, березовые полешки и заснеженные елочки идеально впишутся в любую инстаграм-ленту. В меню включены блюда как американской, так и международной кухни: стейки, копченое мясо, бургеры, сочный брискет, копченые ребра, свиная рулька, ростбиф. Отдельно отметим, что в шале действует своя винная карта.

@bezdelniki_veranda

В одной глэмпинг-сфере может разместиться компания из 5–8 человек, во второй размещены 5 столиков на 2–4 человека.

Фото: @bezdelniki_veranda

Адрес: ул. М. Горького, 88 (внутренний двор)

Телефон: 22-00-60

Instagram: instagram.com/ bezdelniki_veranda/

Гастропаб «Шелби»

Фото: @shelby_gastropub18

@shelby_gastropub18

@shelby_gastropub18

3 декабря в столице Удмуртии открылся гастропаб с английским акцентом. Изысканная авторская кухня, оригинальная карта бара кофе и десерты, настольные игры – идеальный набор, чтобы вкусно поесть и прекрасно провести время.

Адрес: ул. Пушкинская, 223

Телефон: 8 (982) 792-90-42

Instagram: instagram.com/shelby_gastropub18/

«Хороший кофе»

Фото: @horoshiycoffee

Фото: @horoshiycoffee

В этой кофейне большой выбор ПП-десертов. Такие десерты гипоаллергенны, в них нет рафинированного сахара, белой муки, синтетических красителей и других не самых полезных компонентов.

Фото: @horoshiycoffee

Фото: @horoshiycoffee

Гостям предлагаются мягкие удобные кресла, панорамные окна и необычные светильники с теплым приятным светом, неоновые надписи. Уютно, не правда ли?

Фото: @horoshiycoffee

Адрес: ул. Пушкинская, 276а

Instagram: instagram.com/horoshiycoffee/

Mama Pizza в ТРЦ «Талисман»

Фото: vk.com/club_mamapizza

Сеть Mama Pizza (Мама Пицца) продолжает расширяться - в «Талисмане» появилось новое кафе с домашней итальянской кухней. Конечно же, предлагаются пицца, паста, горячие супы и вторые блюда, лимонады, джелато и коктейли. Также в наличии детское меню и детский уголок.

Адрес: ул. Холмогорова, 11 (ТРЦ «Талисман», 3-й этаж)

Телефон: 97-04-82

«ВКонтакте»: vk.com/club_mamapizza

Instagram: instagram.com/mamapizzza/

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