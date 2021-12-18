6 новых кафе и баров Ижевска, которые стоит посетить этой зимой

Здесь уютно, красиво, а самое главное – вкусно. Фото: @bezdelniki_veranda
«Комсомолка» собрала шесть новых заведений Ижевска, которые стоит посетить этой зимой. Здесь уютно, красиво, а самое главное – вкусно.
«Ялта» с грузинским акцентом в ТРЦ «Столица»
Фото: vk.com/yalta_izh
В конце ноября в ТРЦ «Столица» открылась вторая «Ялта». В заведении совершенно новый интерьер. Меню вобрало в себя самое лучшее из первой «Ялты», а также хиты от «Нино играет в домино»: сочные хинкали традиционные салаты, супы и горячее с ароматным шашлыком, и хачапури с грузинскими сырами.
Фото: vk.com/yalta_izh
Также гостям предлагаются фирменные чебуреки, которые также жарят на открытой кухне. Не можем не посоветовать попробовать настойки собственного приготовления, крымское и грузинское вино. фирменное крымское пиво.
Фото: vk.com/yalta_izh
Адрес: ул. Автозаводская, 2а (ТРЦ «Италмас», 2-й этаж)
Телефон: 97-01-23
«ВКонтакте»: vk.com/yalta_izh
«Вкусно.Вкусно»
Фото: @vkusnovkusnoo
Фото: @vkusnovkusnoo
Кафе - кулинарная студия блогера Екатерины Дудник. Идеальное место, чтобы вкусно позавтракать, выпить чашечку кофе, попробовать свежие десерты от самой Екатерины и ее кондитеров, а также научиться самостоятельно делать творожные колечки, зефир и другие блюда.
Фото: @vkusnovkusnoo
Фото: @vkusnovkusnoo
Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
Instagram: instagram.com/vkusnovkusnoo/
«Бездельники Шале»
@bezdelniki_veranda
Столики в глэмпинг-сферах, теплые шкуры и пледы, атмосферные фонарики, березовые полешки и заснеженные елочки идеально впишутся в любую инстаграм-ленту. В меню включены блюда как американской, так и международной кухни: стейки, копченое мясо, бургеры, сочный брискет, копченые ребра, свиная рулька, ростбиф. Отдельно отметим, что в шале действует своя винная карта.
@bezdelniki_veranda
В одной глэмпинг-сфере может разместиться компания из 5–8 человек, во второй размещены 5 столиков на 2–4 человека.
Фото: @bezdelniki_veranda
Адрес: ул. М. Горького, 88 (внутренний двор)
Телефон: 22-00-60
Instagram: instagram.com/ bezdelniki_veranda/
Гастропаб «Шелби»
Фото: @shelby_gastropub18
@shelby_gastropub18
@shelby_gastropub18
3 декабря в столице Удмуртии открылся гастропаб с английским акцентом. Изысканная авторская кухня, оригинальная карта бара кофе и десерты, настольные игры – идеальный набор, чтобы вкусно поесть и прекрасно провести время.
Адрес: ул. Пушкинская, 223
Телефон: 8 (982) 792-90-42
Instagram: instagram.com/shelby_gastropub18/
«Хороший кофе»
Фото: @horoshiycoffee
Фото: @horoshiycoffee
В этой кофейне большой выбор ПП-десертов. Такие десерты гипоаллергенны, в них нет рафинированного сахара, белой муки, синтетических красителей и других не самых полезных компонентов.
Фото: @horoshiycoffee
Фото: @horoshiycoffee
Гостям предлагаются мягкие удобные кресла, панорамные окна и необычные светильники с теплым приятным светом, неоновые надписи. Уютно, не правда ли?
Фото: @horoshiycoffee
Адрес: ул. Пушкинская, 276а
Instagram: instagram.com/horoshiycoffee/
Mama Pizza в ТРЦ «Талисман»
Фото: vk.com/club_mamapizza
Сеть Mama Pizza (Мама Пицца) продолжает расширяться - в «Талисмане» появилось новое кафе с домашней итальянской кухней. Конечно же, предлагаются пицца, паста, горячие супы и вторые блюда, лимонады, джелато и коктейли. Также в наличии детское меню и детский уголок.
Адрес: ул. Холмогорова, 11 (ТРЦ «Талисман», 3-й этаж)
Телефон: 97-04-82
«ВКонтакте»: vk.com/club_mamapizza
Instagram: instagram.com/mamapizzza/
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Врач Минздрава Удмуртии Елена Ивонина рассказала о свойствах популярных чаев
Когда скауты появились в Удмуртии и как ими стать сейчас?